Đột kích nhà riêng của một phó Giám đốc công ty xây dựng, tịch thu số vàng trị giá gần 2 tỷ đồng, 400 triệu tiền mặt và 6 bất động sản ở vị trí đắc địa

Một phần trong số nhiều tài sản giá trị cao của người này đã bị tịch thu.

Cuối năm 2024, Cơ quan Chống tham nhũng bang Odisha (Ấn Độ) đã bắt giữ ông Subhash Chandra Panda, Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật (kỹ sư dân dụng) của Tổng công ty Nhà ở và Phúc lợi Cảnh sát bang Odisha (OPHWC), sau khi phát hiện ông sở hữu một khối tài sản khổng lồ vượt xa thu nhập hợp pháp.

Cuộc khám xét được tiến hành đồng loạt tại nhiều địa điểm liên quan đến Panda, bao gồm nhà riêng ở Bhubaneswar, nhà cha mẹ đẻ, nơi ở thuê tại Berhampur và văn phòng làm việc. Qua đó, cơ quan chức năng thu giữ một lượng lớn tài sản đáng ngờ, nổi bật là 1 kg vàng trị giá khoảng 6,2 triệu rupee (gần 1,9 tỷ đồng). Ngoài ra, giới chức cũng tịch thu 13,47 lakh rupee tiền mặt (khoảng 392 triệu đồng). Tổng cộng, chỉ riêng tiền mặt và vàng mà ông Panda cất giữ đã có giá trị gần 2,3 tỷ đồng,

Ngoài ra, Panda còn bị phát hiện sở hữu nhiều bất động sản có giá trị cao, bao gồm một biệt thự 3 tầng tại Bhubaneswar, một ngôi nhà 2 tầng tại khu vực Barimunda và 4 mảnh đất đắt đỏ khác tại thủ phủ bang. Đáng chú ý, một trong số các căn hộ này được xác định đã được mua với giá khoảng 66 lakh rupee (tức khoảng 1,92 tỷ đồng Việt Nam), nhưng Panda không cung cấp được bằng chứng nguồn gốc thu nhập hợp pháp để chi trả số tiền này.

Bên cạnh đó, ông còn sở hữu 2 chiếc xe ô tô, trong đó có một chiếc được đứng tên người khác - một dấu hiệu nghi ngờ về hành vi “tài sản Benami” (đứng tên người khác để che giấu sở hữu thật). Cơ quan chức năng cũng phát hiện thêm nhiều khoản gửi tiết kiệm, đầu tư ngân hàng và bảo hiểm nhân thọ trị giá khoảng 1,84 crore rupee (tương đương 5,35 tỷ đồng).

Theo thông tin từ tòa án, Subhash Chandra Panda từng bị đình chỉ công tác năm 2010 vì hành vi sai trái nghiêm trọng, nhưng sau đó được phục chức nhờ quyết định từ Tòa án tối cao bang Odisha. Tuy nhiên, vụ việc lần này với các bằng chứng rõ ràng về khối tài sản khổng lồ không tương xứng với thu nhập sẽ là cú đánh mạnh vào sự nghiệp của ông này.

Tham khảo Indian Express﻿