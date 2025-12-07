Đột kích nhà cựu Nghị sĩ Ấn Độ, công an bất ngờ triệt phá đường dây sản xuất đồ uống giả quy mô lớn, tịch thu hàng loạt chai lọ, hóa chất và máy đóng gói

Cảnh sát huyện Kabirdham (bang Chhattisgarh, Ấn Độ) vừa triệt phá một đường dây sản xuất rượu giả quy mô lớn, hoạt động tinh vi suốt nhiều tháng dưới vỏ bọc một cơ sở sản xuất đường thốt nốt tại làng Podi. Địa điểm này thuộc sở hữu của Nand Kumar Kurre, cựu Nghị sĩ.

Theo thông tin điều tra, lực lượng chức năng đã bất ngờ đột kích ngôi nhà vào ngày 26/11, sau khi nhận tin báo về hoạt động sản xuất rượu trái phép. Khi cảnh sát ập vào, các nghi phạm được cho là đang cố gắng phi tang nguyên liệu bằng cách giấu trong cát xung quanh khu sản xuất.

Tại hiện trường, cảnh sát bắt giữ 4 đối tượng và thu giữ một lượng lớn vật liệu phục vụ sản xuất rượu giả gồm: chai lọ rỗng, nắp chai, nhãn mác, tem giả, hóa chất, lọ đựng và máy đóng gói. Toàn bộ tang vật cùng các nghi phạm đã được đưa về đồn cảnh sát Podi để tiếp tục thẩm vấn.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy hoạt động sản xuất rượu giả được tổ chức bài bản, vận hành như một nhà máy mini. Nhóm này nhập khẩu nguyên liệu đóng gói, tem nhãn giả, hóa chất và rượu từ các bang khác để pha chế tại chỗ. Đáng chú ý, phần lớn nguyên liệu thô — đặc biệt là hóa chất và bao bì — được đưa từ Jharkhand tới.

Các nghi phạm bị bắt giữ khai rằng một đồng phạm ở Jharkhand chính là người cung cấp vật liệu đóng gói giả, nhãn mác, ảnh ba chiều (hologram) và nắp chai. Điều này cho thấy mạng lưới hoạt động của băng nhóm có phạm vi liên bang, không chỉ hoạt động trong phạm vi Chhattisgarh.

Trong quá trình mở rộng điều tra, cảnh sát xác định còn có hai nghi phạm địa phương khác có liên quan. Một người hiện đang bị giam giữ trong một vụ án khác, người còn lại đang bỏ trốn và lực lượng chức năng đang tích cực truy tìm.

Ông Dharmendra Singh, đại diện cảnh sát, cho biết quá trình thẩm vấn ban đầu có thể hé lộ thêm nhiều thông tin quan trọng về quy mô thật sự của đường dây. Cảnh sát đang xác minh thời gian hoạt động của nhà máy rượu giả, nguồn cung nguyên liệu, phương thức vận hành và thị trường tiêu thụ rượu giả sau khi pha chế.

Các quan chức cho biết trong những ngày tới, nhiều tiết lộ quan trọng có thể được đưa ra, đặc biệt liên quan đến kẻ chủ mưu và những nhân vật giữ vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng rượu giả xuyên bang này. Chiến dịch truy quét sẽ tiếp tục mở rộng nhằm triệt tiêu toàn bộ mạng lưới.