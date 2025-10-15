Đột kích một nhà máy, công an triệt phá đường dây sản xuất kem đánh răng Colgate giả quy mô lớn, tịch thu loạt máy móc và hóa chất kém chất lượng

Tờ Economic Times đưa tin, chính quyền bang Gujarat (Ấn Độ) vừa triệt phá một cơ sở bị cáo buộc sản xuất kem đánh răng Colgate giả quy mô lớn , làm dấy lên lo ngại về sự bùng phát của hàng tiêu dùng giả tại quốc gia hơn 1,4 tỷ dân.

Theo báo cáo từ cảnh sát địa phương, nhà máy này đặt tại quận Kutch, bang Gujarat , hoạt động trong thời gian dài và sản xuất kem đánh răng Colgate giả bằng cách sử dụng nguyên liệu rẻ tiền, kém chất lượng , sau đó bán ra thị trường dưới dạng hàng chính hãng.

Trong chiến dịch đột kích, lực lượng chức năng đã bắt giữ một nghi phạm cùng thu giữ hàng hóa trị giá khoảng 9,43 lakh rupee (tương đương gần 270 triệu đồng), bao gồm kem đánh răng giả, vật liệu đóng gói và thiết bị sản xuất. Sau cuộc đột kích, cảnh sát đã liên hệ với công ty và xác nhận rằng các sản phẩm này không phải là hàng chính hãng.

Một bài đăng lan truyền trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đã bày tỏ sự phẫn nộ về vụ việc, cho rằng:

“Nếu ngay cả những mặt hàng thiết yếu như kem đánh răng và thuốc men cũng bị làm giả, thì còn gì thực sự an toàn nữa? Đây không chỉ là hành vi lừa đảo, mà là ‘liều độc’ ngấm ngầm trong cuộc sống hàng ngày.”

Các nhà điều tra cho biết hiện đang truy vết mạng lưới phân phối để xác định nơi tiêu thụ số hàng giả, trong bối cảnh nạn sản xuất hàng tiêu dùng nhái tại Ấn Độ ngày càng phổ biến.

Đáng chú ý, đây không phải là vụ việc đơn lẻ. Vào tháng 7/2025 , cảnh sát ở thành phố Surat từng phát hiện một cơ sở sản xuất gia vị giả tại khu công nghiệp Chamunda, làm nhái các thương hiệu nổi tiếng như Maggi và Everest .

Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng sử dụng hàng giả có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe người tiêu dùng. Thuốc kháng axit hoặc kem đánh răng nhái có thể chứa hóa chất độc hại, liều lượng sai lệch, gây kích ứng dạ dày, tổn thương răng nướu hoặc phản ứng dị ứng .

Trước thực trạng hàng giả len lỏi vào cả những sản phẩm thiết yếu hàng ngày, các cơ quan chức năng Ấn Độ kêu gọi người dân cảnh giác khi mua hàng , chỉ nên lựa chọn các điểm bán được ủy quyền và kiểm tra kỹ thông tin bao bì, tem chống giả trước khi sử dụng.

Theo các chuyên gia, tình trạng hàng tiêu dùng giả bùng phát tại Ấn Độ không chỉ gây thiệt hại kinh tế lớn cho doanh nghiệp mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng , đòi hỏi chính phủ phải tăng cường các biện pháp quản lý và kiểm soát chuỗi cung ứng trong thời gian tới.