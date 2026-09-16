Hai người sống tại ngôi nhà đã bị bắt giữ ngay lập tức.

Các đặc vụ liên bang Hoa Kỳ đã bắt giữ một cặp đôi nghi phạm sau khi tìm thấy 42 kg fentanyl, một khẩu súng mạ vàng và một con cá sấu nhỏ tại một căn hộ hạng sang ở trung tâm thành phố Los Angeles vào tuần trước.

Marvin Angelito (27 tuổi) và Susan Gonzalez (26 tuổi) đã bị bắt cùng ngày các đặc vụ đột kích căn hộ của họ, nơi mà các công tố viên liên bang gọi là "địa điểm buôn bán ma túy đã biết".

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố hôm Thứ Ba (14/9) rằng trong khi thực thi lệnh khám xét căn nhà nghi là kho chứa ma túy, các đặc vụ đã phát hiện khoảng 42,6 kg thuốc viên và bột fentanyl, 1 kg heroin và 7,2 kg cocaine.

Theo các công tố viên, các đặc vụ cũng tìm thấy nhiều khẩu súng, bao gồm một khẩu súng ngắn mạ vàng Desert Eagle .50-caliber cùng đạn dược nằm trên bàn bếp, và một con cá sấu nhỏ trong bể kính có nước.

Con cá sấu đã bị Cơ quan Cá và Động vật hoang dã Mỹ thu giữ. Tờ The Independent đã liên hệ với cơ quan này để hỏi về tình trạng của con cá sấu.

Theo các công tố viên, các dụng cụ phòng thí nghiệm như cốc thủy tinh, máy trộn, máy khuấy, đèn khò cùng một máy ép thủy lực, một khẩu súng trường AR-15 kèm đạn trong tủ quần áo ở hành lang và một bộ đàm cảnh sát cũng bị giữ trong đợt khám xét.

Tờ Los Angeles Times dẫn lại khiếu nại hình sự buộc tội Angelito và Gonzalez cùng bản tuyên thệ kèm theo cho biết, các đặc vụ đã tìm ra tòa nhà chung cư Olympic + Hill nơi cặp đôi sinh sống thông qua một nguồn tin bảo mật - người đã thỏa thuận trả 125.000 USD (hơn 3,2 tỷ VND) để mua 500.000 viên fentanyl từ một kẻ buôn ma túy.

Angelito và Gonzalez bị cáo buộc tội tàng trữ fentanyl nhằm mục đích phân phối. Cả hai phải đối mặt với mức án tối đa là tù chung thân nếu bị kết án.

Cả hai đã xuất hiện tại tòa lần đầu vào Thứ Hai (15/9). Thẩm phán Karen L. Stevenson đã ra lệnh tiếp tục tạm giam Angelito, trong khi Gonzalez được tại ngoại với khoản tiền bảo lãnh 15.000 USD (390 triệu VND).

Buổi kết tội chính thức của Angelito dự kiến diễn ra vào ngày 2 tháng 10 và của Gonzalez vào ngày 9 tháng 10.

Nguồn: The Independent