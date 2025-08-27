Ngày 18/8 vừa qua, Cục Quản lý và Giám sát Thị trường huyện Khâu Bắc, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã ban hành quyết định xử phạt Trường Tiểu học Trung tâm Thị trấn Nhạc Triết thuộc huyện này số tiền 10.000 Nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng). Trước đó, cơ quan này đã tiến hành kiểm tra đột xuất căng tin của trường và phát hiện 37kg thịt lợn tươi trong căng tin học sinh đã chuyển sang màu xanh lá cây và bốc mùi hôi thối. Toàn bộ số thịt hỏng đã được thu giữ và đem đi tiêu hủy.



Sự việc ngay lập tức gây xôn xao bởi “thịt lợn xanh” không chỉ khiến nhiều người rùng mình, mà còn đặt ra câu hỏi vì sao thịt vốn dĩ tươi lại biến sắc đến mức này.

Vì sao thịt lợn đổi màu?

Theo các chuyên gia, màu sắc của thịt phụ thuộc vào những sắc tố như myoglobin (chiếm đến 67%), hemoglobin và một số chất chuyển hóa khác. Khi thịt còn tươi, myoglobin kết hợp với oxy sẽ tạo ra màu đỏ tươi quen thuộc. Nếu bảo quản lâu, myoglobin bị oxy hóa thành metmyoglobin khiến thịt sẫm màu, song ở giai đoạn này, thịt chưa hẳn đã hỏng.

Ngược lại, khi xuất hiện màu xanh, nguyên nhân thường do vi khuẩn phân hủy thịt, tạo ra khí hydrogen sulfide. Chất này kết hợp với myoglobin sẽ sinh ra sulfmyoglobin, chính là thủ phạm khiến thịt chuyển xanh. Điều này đồng nghĩa với việc miếng thịt đã bị vi sinh vật xâm nhập nghiêm trọng và tuyệt đối không được sử dụng.

Thịt bò có ánh xanh, ăn được không?

Không chỉ lợn, thịt bò đôi khi cũng có hiện tượng ánh xanh. Nếu chỉ là ánh sáng phản chiếu trên thớ thịt, hiện tượng vật lý bình thường, thì không đáng lo. Nhưng nếu kèm theo mùi lạ, nhớt hoặc mảng màu xanh, đó là dấu hiệu vi sinh vật đã tấn công, tuyệt đối không nên sử dụng.

Để bảo vệ sức khỏe gia đình, khi mua thịt, người dân nên chú ý những điểm sau:

- Quan sát màu sắc: Thịt lợn tươi thường có màu hồng nhạt đến đỏ hồng, bề mặt khô ráo. Nếu thấy thịt có màu đỏ thâm, xanh tái hoặc bóng nhẫy, chảy nước thì nên tránh.

- Kiểm tra độ đàn hồi: Dùng ngón tay ấn nhẹ, thịt tươi sẽ có độ đàn hồi tốt, không để lại vết lõm. Ngược lại, thịt ôi thường nhão, mất độ đàn hồi.

- Mùi đặc trưng: Thịt tươi có mùi thơm tự nhiên. Thịt có mùi ôi, tanh nồng hoặc hắc khó chịu thường là thịt đã hỏng.

- Lớp mỡ và da: Mỡ lợn khỏe mạnh có màu trắng ngà, không quá vàng, cắt ra rắn chắc. Da lợn sạch, không có chấm đỏ bất thường hay tụ máu.

- Chọn nơi uy tín: Ưu tiên mua thịt ở chợ, siêu thị hoặc cửa hàng có kiểm định thú y, có tem kiểm soát giết mổ. Hạn chế mua thịt trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

- Bảo quản đúng cách: Sau khi mua, nên chế biến ngay hoặc bảo quản trong ngăn mát/tủ đông, tránh để thịt ở nhiệt độ phòng quá lâu.

Một mẹo nhỏ khi nấu, nếu thấy thịt ra nhiều nước, có mùi lạ hoặc nước luộc đục và nổi váng bất thường, hãy cân nhắc bỏ đi để đảm bảo an toàn.

Nguồn và ảnh: QQ, 163.com