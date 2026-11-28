Hơn một tháng sau vụ thu giữ, cảnh sát Nepal bắt đầu lần ra cả một đường dây xuyên biên giới.

Ngày 17/11, cảnh sát Nepal chính thức mở cuộc điều tra mới về tội phạm có tổ chức và rửa tiền đối với 3 người Trung Quốc liên quan tới vụ thu giữ khoảng 21,75 kg vàng ở Kathmandu. Văn phòng Điều tra Tội phạm Kathmandu đã lập một tổ chuyên trách để truy vết tài sản của nhóm này.

Lô vàng bị phát hiện hôm 8/10 trong một căn nhà ở khu Budhanilkantha, phía bắc thủ đô. Theo The Himalayan Times, số vàng trị giá khoảng 546 triệu rupee Nepal theo giá thị trường lúc đó, tương đương hơn 100 tỷ đồng.

Điều khiến giới điều tra chú ý là vàng không ở dạng thỏi mà ở dạng bán lỏng. Trong nhà, cảnh sát còn tìm thấy thiết bị nấu chảy và khuôn đúc vàng thành thỏi. Nhà chức trách cho rằng vàng được đưa vào Nepal qua sân bay quốc tế Tribhuvan ở dạng bán rắn, rồi mới được đúc lại.

Theo trang Ratopati, Văn phòng Điều tra cho biết đường dây nhận chỉ đạo từ một người tên Zhen Jia Le sống ở thành phố Quảng Châu, Trung Quốc. Người này dùng ứng dụng WeChat để ra lệnh cho các thành viên ở Nepal xử lý, đóng gói và giao vàng tới những người nhận được chỉ định. Điểm đến cuối cùng được cho là Ấn Độ.

Ba nghi phạm Trung Quốc hầu như không hợp tác với cơ quan điều tra. Cảnh sát hiện đang truy tìm những người Nepal đã giúp nhóm này cất giữ và đưa vàng qua biên giới.

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