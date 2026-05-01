HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đột kích 2 nhà máy, công an phát hiện đường dây sản xuất thuốc dạ dày và cà phê giả, tịch thu hơn 150.000 sản phẩm

Khánh Vy |

Cơ quan chức năng đã thu giữ 150.000 sản phẩm thuốc dạ dày và cà phê giả mang nhãn hiệu nổi tiếng.

Cảnh sát Delhi (Ấn Độ) tuần qua vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán hàng tiêu dùng giả quy mô lớn, thu giữ hàng trăm nghìn sản phẩm giả mạo các thương hiệu quen thuộc như thuốc dạ dày ENO và N**café.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, cuộc đột kích được triển khai tại khu vực Madhu Vihar với sự tham gia của Đội An ninh mạng và Lực lượng đặc nhiệm khu vực phía Nam. Tại đây, cảnh sát đã phát hiện hai cơ sở sản xuất trái phép hoạt động tinh vi, đồng thời bắt giữ 4 đối tượng liên quan.

Khối lượng tang vật bị thu giữ cho thấy quy mô đặc biệt lớn của đường dây này. Cụ thể, lực lượng chức năng thu giữ hơn 100.000 gói ENO giả và khoảng 50.000 gói cà phê giả mang nhãn hiệu N**café. Ngoài ra, nhiều máy móc phục vụ chiết rót, đóng gói, cùng nguyên liệu và bao bì được làm giống hàng chính hãng cũng bị tịch thu.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã thiết lập quy trình sản xuất khép kín, mô phỏng gần như hoàn toàn hoạt động của một nhà máy hợp pháp. Từ khâu pha trộn nguyên liệu, đóng gói đến niêm phong sản phẩm đều được thực hiện bằng máy móc công nghiệp, giúp các sản phẩm giả có hình thức khó phân biệt với hàng thật.

Cảnh sát nhận định đây không phải là hoạt động nhỏ lẻ mà là một mạng lưới có tổ chức, với khả năng phân phối hàng hóa trên diện rộng. Nhiều khả năng số hàng giả này được đưa ra thị trường Delhi và các khu vực lân cận thông qua các kênh phân phối không chính thức.

Đáng lo ngại, các sản phẩm bị làm giả đều là những mặt hàng tiêu dùng phổ biến. ENO là sản phẩm hỗ trợ tiêu hóa được sử dụng rộng rãi. Việc sử dụng hàng giả có thể tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng do thành phần không rõ nguồn gốc hoặc không đảm bảo an toàn.

Trước tình hình này, cơ quan chức năng đã khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ bao bì, nguồn gốc sản phẩm và chỉ mua hàng tại các địa chỉ uy tín.

Đây không phải là vụ việc cá biệt. Trước đó, đầu tháng 4, cảnh sát Delhi cũng đã triệt phá một đường dây sản xuất kem đánh răng giả tại Kanjhawala. Trong vụ việc này, 6 đối tượng bị bắt giữ vì thu gom vỏ tuýp đã qua sử dụng, sau đó bơm kem kém chất lượng vào và tái phân phối ra thị trường. Tang vật thu giữ bao gồm hàng loạt tuýp kem, thùng carton và thiết bị niêm phong.

Hiện cảnh sát đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các mắt xích trong chuỗi cung ứng và phân phối hàng giả, nhằm ngăn chặn triệt để hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa kém chất lượng gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

Khánh Vy

Tags

Ấn Độ

nhà máy

tịch thu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
01:24
01:18
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại