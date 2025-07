Đột kích 14 căn nhà, cảnh sát triệt phá thành công đường dây làm giả hoá đơn thuế trị giá hơn 700 tỷ đồng

Ngày 26/6, Cục Thuế và Cục Điều tra Trung ương (CIB) Thái Lan đã phối hợp thực hiện một chiến dịch quy mô nhằm triệt phá một đường dây gian lận thuế giá trị gia tăng (VAT) gây thất thoát hơn 1 tỷ baht (tương đương khoảng 700 tỷ đồng) cho ngân sách nhà nước.

Chiến dịch bao gồm 14 cuộc đột kích tại 3 tỉnh thành, trong đó có 11 điểm tại tỉnh Tak, hai điểm tại Chiang Mai và một điểm tại thủ đô Bangkok.

Cảnh sát Thái Lan kiểm tra một cơ sở kinh doanh trong chiến dịch đột kích quy mô lớn.

Trọng tâm của chiến dịch là việc bắt giữ Samran Naowarat, 63 tuổi, bị cáo buộc là kẻ cầm đầu đường dây, cùng với 9 đồng phạm khác. Những người này bị khởi tố với các tội danh liên quan đến việc phát hành hóa đơn thuế giả, trốn thuế VAT, gian lận hoàn thuế và sử dụng hóa đơn khống để kê khai thuế đầu vào.

Cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 100.000 tài liệu, 20 điện thoại di động và 30 thiết bị điện tử từ các nghi phạm. Thiếu tướng Cảnh sát Thatphum Jaruprat, chỉ huy Đội Điều tra Tội phạm Kinh tế thuộc CIB, cho biết vụ việc được phát hiện sau khi Cục Thuế chuyển giao thông tin về công ty xuất khẩu S&M Brotherhood General Trading Co Ltd do ông Samran điều hành.

Theo điều tra ban đầu, ông Samran đã đứng tên đăng ký 20 doanh nghiệp có mã số VAT khác nhau dưới danh nghĩa người thân, bạn bè và nhân viên. Các công ty này liên tục giao dịch nội bộ với nhau bằng các hóa đơn khống, nâng khống giá trị hàng hóa và thuế VAT 7% dù không có bất kỳ giao dịch thực tế nào diễn ra. Cuối cùng, S&M Brotherhood tiến hành "mua" các hàng hóa bị nâng khống này và xuất khẩu sang Myanmar - nơi các khách hàng cũng thuộc cùng một mạng lưới gian lận.

Do hàng hóa xuất khẩu là các mặt hàng tiêu dùng, không chịu thuế xuất khẩu và thuế VAT, nên nhóm đối tượng đã lợi dụng chính sách hoàn thuế VAT theo giá trị đầu vào để nhận lại khoản hoàn thuế lớn từ Cục Thuế. Chỉ riêng trong giai đoạn 2021-2022, nhóm này đã bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 150 triệu baht (khoảng 105 tỷ đồng) tiền hoàn thuế VAT, nâng tổng thiệt hại ước tính cho nhà nước vượt quá 1 tỷ baht.

Hiện các nghi phạm đã được chuyển giao cho cơ quan điều tra tội phạm kinh tế để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật. Nhà chức trách Thái Lan cam kết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra để triệt tiêu tận gốc mạng lưới gian lận thuế này.

Tham khảo Bangkok Post