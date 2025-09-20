Ngày 17/5/2012, Cục Giám sát Chất lượng và Kỹ thuật thành phố Huệ Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) phối hợp lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở sản xuất gạo tại thị trấn Oải Bi, huyện Huệ Thành. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện số lượng lớn gạo thành phẩm không rõ nguồn gốc, cùng hoạt động sản xuất, đóng gói gạo giả có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn thực phẩm.

Theo thông tin từ Cục Giám sát Chất lượng và Kỹ thuật Huệ Châu, trước đó cơ quan này nhận được báo cáo về việc một nhà máy tại địa phương có hành vi sản xuất gạo giả và sử dụng bao bì mang nhãn hiệu nổi tiếng. Ngay trong buổi sáng cùng ngày, lực lượng kiểm tra đã triển khai xác minh, xác định vị trí cơ sở nói trên.

Khi đột kích kiểm tra, nhà máy bị phát hiện hoạt động không có giấy phép kinh doanh, không đảm bảo điều kiện sản xuất thực phẩm. Tại hiện trường, ba công nhân đang trực tiếp tham gia khâu chế biến và đóng gói. Họ sử dụng bao bì in sẵn nhãn hiệu gạo có tiếng trên thị trường, đồng thời gắn giấy chứng nhận chất lượng “QS” – vốn dành cho các sản phẩm đã qua thẩm định – lên các bao gạo thành phẩm nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Kết quả kiểm tra cho thấy, nhà máy này đã tích trữ lượng lớn nguyên liệu và gạo thành phẩm. Cơ quan chức năng thu giữ bốn tấn gạo đóng bao sẵn sàng đưa ra thị trường, hơn 200 tấn gạo và thóc thô, cùng toàn bộ dây chuyền, thiết bị chế biến. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định cơ sở đã có hành vi giả mạo thông tin về nhà sản xuất, đồng thời sử dụng sai tên và địa chỉ của một nhà máy hợp pháp để hợp thức hóa sản phẩm.

Đáng chú ý, trong số gạo bị thu giữ có cả loại gạo giả lẫn gạo mang thương hiệu thật, gây khó khăn trong việc phân biệt và tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng. Cơ quan chức năng nhận định, hành vi này không chỉ vi phạm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm mà còn xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi của các doanh nghiệp chân chính và gây bất ổn cho thị trường lương thực.

Ảnh minh hoạ: Internet

Ngay sau khi lập biên bản, lực lượng kiểm tra đã bàn giao toàn bộ tang vật cùng một đối tượng tình nghi cho công an địa phương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật Trung Quốc. Các công nhân liên quan sau đó cũng được xác minh trách nhiệm trong vụ việc.

Vụ phát hiện nhà máy gạo giả tại Huệ Châu đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng gian lận trong sản xuất và kinh doanh lương ở Trung Quốc lúc bấy giờ. Trước đó, dư luận nước này từng nhiều lần bày tỏ lo ngại về các vụ bê bối an toàn thực phẩm. Để ngăn chặn tận gốc những hành vi tương tự, các cơ quan quản lý Trung Quốc sau đó đã tăng cường giám sát, siết chặt quy trình cấp phép sản xuất, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm răn đe.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng Trung Quốc cũng khuyên người tiêu dùng nên nâng cao cảnh giác, lựa chọn sản phẩm từ những thương hiệu uy tín, kiểm tra kỹ nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ trước khi mua.

Ánh Lê (Theo News.cntv.cn)