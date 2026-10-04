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Đồng vị trong hơi nước giúp dự báo mưa chính xác hơn

HUYỀN HƯƠNG
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Các nhà khoa học đã phát hiện tỷ lệ các đồng vị hydro và oxy trong hơi nước có thể bổ sung dữ liệu cho mô hình dự báo thời tiết, qua đó nâng cao độ chính xác của dự báo mưa lớn.

Nghiên cứu do nhà khoa học Kinya Toride tại Đại học Colorado Boulder (Mỹ), phối hợp cùng Cơ quan Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA), Đại học Tokyo (Nhật Bản) thực hiện, đăng trên tạp chí Communications Earth & Environment.

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Theo nghiên cứu, khi nước bay hơi, ngưng tụ và di chuyển trong khí quyển, tỷ lệ các đồng vị nặng như deuterium và oxy-18 thay đổi, để lại dấu vết về nguồn gốc và đường đi của hơi nước, yếu tố quan trọng trong quá trình hình thành mây và mưa.

Nhóm nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ thiết bị đo giao thoa âm thanh khí quyển hồng ngoại (IASI) trên vệ tinh để lập chuỗi dữ liệu dài hạn về các đồng vị ở tầng giữa khí quyển. Khi đưa dữ liệu này vào mô hình dự báo, kết quả mô phỏng nhiệt độ, gió và độ ẩm được cải thiện, đồng thời tăng độ chính xác dự báo thời tiết lên đến 5 ngày.

Phương pháp này cũng cho thấy tiềm năng cải thiện dự báo các đợt mưa lớn. Nhóm tác giả lưu ý cần tiếp tục hoàn thiện dữ liệu quan trắc và mô hình tính toán trước khi áp dụng.

Tags

Đại học Colorado Boulder

Đại học Tokyo

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