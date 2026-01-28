Đồng USD bị bán tháo, tụt sát đáy 4 năm sau phát ngôn của ông Trump

Phát biểu của ông Trump đã làm gia tăng làn sóng bán tháo USD, đồng thời đẩy đồng yên, euro và bảng Anh tăng. Diễn biến này xảy ra ngay trước thềm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ra quyết định chính sách.

Thị trường tiền tệ đang tiếp nhận và phản ứng với phiên bán tháo mạnh đồng USD trước đó. Diễn biến này đã đẩy đồng euro vượt mốc 1,2 euro đổi 1 USD lần đầu tiên kể từ năm 2021. Đồng tiền chung châu Âu sau đó giảm nhẹ 0,36% xuống còn 1,1994 euro đổi 1 USD.

Đồng bảng Anh giảm 0,33% xuống 1,3796 bảng đổi 1 USD. Trước đó, đồng tiền này đã tăng 1,2% trong phiên trước và chạm mức cao nhất kể từ năm 2021.

Chỉ số USD Index, đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, tăng 0,22% lên 96,114 điểm. Trước đó, chỉ số này đã giảm hơn 1% và chạm mức thấp nhất trong 4 năm là 95,566 điểm.

Ngày 27/1, khi được hỏi liệu đồng USD có suy yếu quá mức hay không, ông Trump khẳng định giá trị của đồng bạc xanh là “rất tốt”. Giới giao dịch coi phát biểu này là tín hiệu cho thấy Nhà Trắng chấp nhận sự suy yếu của USD. Điều đó đã thúc đẩy các hoạt động bán ra mạnh hơn.

Dù những bình luận của ông Trump không hoàn toàn mới, chúng xuất hiện trong bối cảnh đồng USD đang chịu áp lực lớn. Nhà đầu tư lo ngại khả năng Mỹ và Nhật Bản có thể phối hợp can thiệp vào thị trường tiền tệ nhằm ổn định đồng yên.

Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao Kyle Rodda tại Capital.com nhận định điều này cho thấy một cuộc khủng hoảng niềm tin đối với đồng USD. Ông cho rằng sự suy yếu của đồng bạc xanh có thể kéo dài nếu chính quyền Trump tiếp tục theo đuổi các chính sách thương mại, đối ngoại và kinh tế thiếu nhất quán.

Đồng USD đã giảm hơn 9% trong năm 2025. Tính từ đầu năm đến nay, đồng tiền này đã giảm khoảng 2,3% chỉ trong tháng 1. Nguyên nhân đến từ lo ngại về chính sách thương mại khó lường của ông Trump, căng thẳng ngoại giao, những nghi vấn xoay quanh tính độc lập của Fed và mức chi tiêu công tăng mạnh.

Tâm điểm chú ý của thị trường hiện dồn vào quyết định chính sách của Fed. Ngân hàng trung ương Mỹ được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất. Giới đầu tư cho rằng trạng thái án binh bất động này có thể kéo dài sau các cuộc họp cuối cùng của Chủ tịch Jerome Powell vào tháng 3 và tháng 4.

Việc đề cử người kế nhiệm ông Powell vào tháng 5, nỗ lực sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook, cùng cuộc điều tra hình sự của chính quyền Trump nhằm vào Chủ tịch Fed, đang phủ bóng lên cuộc họp lần này.

Chiến lược gia lãi suất khu vực châu Á - Thái Bình Dương Prashant Newnaha tại TD Securities ở Singapore cho rằng chiến lược của ông Trump là để nền kinh tế tăng trưởng nóng trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ. Theo ông, chính quyền Mỹ đang đi trước Fed bằng cách để đồng USD suy yếu. Ông nhận định ông Trump đang “bật đèn xanh” cho việc bán USD.

Theo Reuters