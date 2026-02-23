Chắc hẳn nhiều chị em khi sắm sửa, cải tạo hay xây cất nhà cửa đều đã từng nghe các cụ xưa rỉ tai nhau câu nói quen thuộc "Đông trù quý nhân trợ, Nam trù tài bất nhập", hiểu nôm na là bếp đặt hướng Đông thì có quý nhân phù trợ, còn bếp đặt hướng Nam thì tiền tài khó mà vào nhà.

Đừng vội nghĩ đây chỉ là những lời kiêng kỵ truyền miệng thiếu cơ sở khoa học, bởi trong nghệ thuật phong thủy kiến trúc Á Đông, việc bố trí không gian và chọn phương vị cho gian bếp có ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc đến vận trình, sức khỏe và cả hạnh phúc của tất cả các thành viên. Cùng giải mã xem tại sao các chuyên gia phong thủy lại đúc kết như vậy và đâu mới là những góc "vàng" thực sự để đặt chiếc bếp thân thương của gia đình mình nhé.

Vì sao nói "Đông trù quý nhân trợ" - Bếp hướng Đông rước quý nhân vào cửa?

Xét theo thuyết ngũ hành tương sinh tương khắc mà bất cứ ai tìm hiểu về phong thủy đều biết, hướng Đông mang hành Mộc, trong khi gian bếp của chúng ta lại rực rỡ mang hành Hỏa. Cây cối sinh ra lửa, Mộc sinh Hỏa, thế nên việc đặt bếp ở hướng Đông giống như việc gia đình bạn luôn có một nguồn năng lượng vượng khí tiếp sức dồi dào, tượng trưng cho một cuộc sống lúc nào cũng hưng vượng, rực rỡ và đón nhận vô vàn may mắn kéo đến không ngừng.

Thêm vào đó, hướng Đông luôn là hướng của mặt trời mọc, mang ý nghĩa của sự khởi đầu mới mẻ, của hy vọng ngập tràn và sức sống vươn lên mạnh mẽ mỗi sớm mai. Quan niệm "tử khí đông lai" (khí lành từ phương Đông tới) đã ăn sâu vào tiềm thức, ban cho hướng Đông một ý nghĩa vô cùng tôn quý và cát tường.

Thế nên, khi chị em đứng nấu ăn trong một gian bếp đặt ở phương vị này, bản thân sẽ luôn cảm thấy thư thái, đón nhận được nguồn năng lượng tích cực, nạp đầy sự lạc quan để dẫu ngoài kia có bao nhiêu bão giông hay thử thách thì khi bước về nhà, mọi khó khăn đều sẽ được hóa giải êm đẹp.

Về mặt khoa học tự nhiên và khí hậu gió mùa, việc đặt bếp ở hướng Đông còn giúp khéo léo tránh được những cơn gió lùa mạnh thổi bạt dầu mỡ và khói bụi bay mù mịt sang các phòng khách hay phòng ngủ, từ đó giữ cho bầu không khí trong nhà luôn trong lành, sạch sẽ và hạn chế tối đa những rủi ro ô nhiễm không đáng có.

"Nam trù tài bất nhập" - Tại sao bếp hướng Nam lại khiến tài lộc dễ tiêu tán?

Ngược lại với sự sinh sôi nảy nở của hướng Đông, hướng Nam lại là một bài toán phong thủy khiến nhiều người phải lưu tâm, bởi bản thân phương Nam mang hành Hỏa, mà bếp cũng lại mang hành Hỏa rực cháy.

Nếu đặt bếp ở vị trí này, vô hình trung chị em đã tạo ra một thế cục "Hỏa thượng gia Hỏa", tức là lửa cháy thêm lửa, khiến cho hỏa khí trong nhà bốc lên ngùn ngụt quá mức cần thiết. Sự mất cân bằng ngũ hành trầm trọng này là nguyên nhân sâu xa khiến cho tâm tính con người dễ trở nên nóng nảy, bực dọc, gia đạo lúc nào cũng như có ngọn lửa âm ỉ chực chờ bùng phát thành những trận cãi vã xào xáo vặt vãnh.

Một khi gia đình thiếu đi sự hòa thuận, êm ấm thì tài lộc và vận khí tốt tự nhiên cũng sẽ bị thiêu rụi, dẫn đến việc làm ăn khó khăn, tiền bạc kiếm được bao nhiêu lại dễ bề đội nón ra đi bấy nhiêu. Dưới góc độ sinh hoạt thường ngày, hướng Nam là nơi đón nhận ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu trực tiếp vào nhà với cường độ lớn.

Gian bếp vốn dĩ đã nóng nực vì nhiệt độ đun nấu, nay lại cộng thêm cái nắng chang chang của hướng Nam sẽ biến nơi đây thành một chiếc lò nướng thực sự, khiến cho thức ăn, thực phẩm dự trữ rất dễ bị ôi thiu, biến chất, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe đường ruột của cả nhà. Sự oi bức ngột ngạt này còn làm tăng cao nguy cơ hỏa hoạn, khiến cho không gian vốn cần sự an toàn tuyệt đối lại trở thành một góc tiềm ẩn những rủi ro bất trắc.

Đâu là những góc "vàng" khác để đặt bếp giúp gia đạo hưng vượng, con cái thành tài?

Nếu thiết kế căn nhà hiện tại không cho phép bạn đặt bếp ở hướng Đông, thì cũng đừng vội lo lắng, vì chúng ta vẫn còn những phương vị tuyệt vời khác để "chọn mặt gửi vàng" cho không gian nấu nướng của gia đình.

Lựa chọn sáng giá đầu tiên chính là hướng Đông Nam, bởi nơi đây cũng thuộc hành Mộc giống như hướng Đông, giúp ngọn lửa của gian bếp có không gian để phát huy tối đa sức mạnh ấm áp của mình, không chỉ khơi nguồn cảm hứng cho những mâm cơm ngon miệng mà còn âm thầm kích hoạt cung tài lộc, thúc đẩy kinh tế gia đình ngày một đi lên.

Đặc biệt, hướng Đông Nam thường đón được lượng ánh sáng mặt trời dịu nhẹ vừa đủ, giúp gian bếp luôn giữ được sự khô ráo, sạch bong kin kít và xua tan đi môi trường ẩm thấp dễ sinh sôi vi khuẩn.

Ngoài ra, hướng Tây Nam (đại diện cho người nữ chủ nhân, người mẹ, người vợ trong nhà) và hướng Đông Bắc (đại diện cho người con trai út) cũng là những tọa độ vô cùng lý tưởng. Hai hướng này đều mang hành Thổ, khi đặt bếp ở đây sẽ tạo ra cục diện Hỏa sinh Thổ rất đẹp, tức là ngọn lửa ấm áp của gian bếp sẽ bồi đắp và làm vượng thêm khí tốt cho đất đai, nhà cửa.

Về lâu về dài, một gian bếp ngự ở những phương vị này sẽ như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ sức khỏe, nâng bước con đường sự nghiệp thăng tiến cho người phụ nữ trụ cột, đồng thời vun đắp cho những đứa trẻ trong nhà lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn, đảm bảo cho cả gia đình một cuộc sống sung túc, cơm no áo ấm trọn vẹn.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)