Động thái mới nhất của Thủy Tiên

Thủy Tiên có động thái nhận được nhiều sự chú ý.

Từng là một trong những nữ ca sĩ có độ phủ lớn của Vpop, Thủy Tiên từng gắn liền với hàng loạt bản hit đình đám và xuất hiện dày đặc trên các sân khấu. Thế nhưng những năm gần đây, nữ ca sĩ chủ động thu hẹp hoạt động nghệ thuật, hiếm khi phát hành sản phẩm mới.

Tuy nhiên vào tối 18/8, Thủy Tiên bất ngờ “đánh úp” người hâm mộ bằng một đoạn clip quảng bá cho ca khúc mới do chính cô sáng tác mang tên Chấp Niệm. Động thái này của Thủy Tiên nhanh chóng nhận được sự quan tâm khi sau quãng thời gian dài cô gần như đứng ngoài guồng quay phát hành sản phẩm mới. Chấp Niệm cũng đánh dấu lần hiếm hoi nữ ca sĩ chủ động mang một sáng tác mới đến với khán giả trong thời gian gần đây.

Clip ca khúc Chấp Niệm được Thủy Tiên đăng tải trên trang cá nhân

Bài đăng của nữ ca sĩ giới thiệu sản phẩm mới với người hâm mộ

Thủy Tiên từng là một trong những giọng ca nữ tạo dấu ấn rất riêng trong Vpop giai đoạn cuối những năm 2000. Tên tuổi của cô được khán giả biết đến rộng rãi qua Giấc Mơ Tuyết Trắng, ca khúc gắn với bộ phim Tuyết Nhiệt Đới. Sau đó, Thủy Tiên tiếp tục ghi dấu qua loạt nhạc phim, đặc biệt là Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Những ca khúc như Chợt Là Nỗi Đau, Em Đã Quên, Quay Về Đi cũng từng xuất hiện dày đặc trên các bảng xếp hạng, chương trình âm nhạc và trở thành những giai điệu quen thuộc với thế hệ khán giả 8X, 9X.

Tuy nhiên những năm gần đây, Thủy Tiên gần như “mất hút” trên thị trường âm nhạc. Sản phẩm chính thức được cô phát hành MV có thể nói tới là Sao Anh Không Ăn? ra mắt vào năm 2022. Sau đó, nữ ca sĩ chỉ ra mắt một số sản phẩm cover như Bất Nhiễm, Là Tự Em Đa Tình trong năm 2023. Đến năm 2024, Thủy Tiên ra mắt Chú Dược Sư, tiếp tục là một ca khúc do chính cô sáng tác. Năm 2025, cô góp giọng trong 1402, sản phẩm kết hợp cùng $hinzz.

Sản phẩm âm nhạc Sao Anh Không Ăn? được Thủy Tiên phát hành MV và ra mắt từ năm 2022

So với thời kỳ từng liên tục xuất hiện trên thị trường, những hoạt động âm nhạc này khá nhỏ giọt. Chính vì vậy, việc Thủy Tiên bất ngờ đăng một ca khúc mới do mình sáng tác vào tối 18/8 nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Với một nghệ sĩ từng có nhiều năm đứng trên sân khấu, sự trở lại theo cách nhẹ nhàng này phần nào cho thấy Thủy Tiên hiện tại dường như ưu tiên cảm xúc cá nhân hơn áp lực phải tạo ra một màn tái xuất đặc biệt. Dù chưa thể khẳng định Chấp Niệm là dấu hiệu cho một chuỗi dự án mới, động thái này ít nhất cho thấy âm nhạc vẫn là một phần quan trọng trong hành trình của Thủy Tiên.

Hình ảnh được Thủy Tiên lựa chọn cho ca khúc Chấp Niệm dành tặng người hâm mộ

Cũng trong tối 13/8, Thủy Tiên gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện thời trang của NTK Đỗ Long. Đây là một trong những lần hiếm hoi nữ ca sĩ lộ diện tại một sự kiện giải trí sau thời gian hạn chế xuất hiện trước công chúng.

Tại sự kiện, sự xuất hiện của cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Đỗ Long vốn là người có mối quan hệ thân thiết với Thủy Tiên trong nhiều năm; NTK từng thực hiện nhiều thiết kế cho nữ ca sĩ, trong đó có 4/6 bộ váy được sử dụng trong lễ cưới của cô và Công Vinh năm 2014.

Diện mạo mới nhất của Thủy Tiên trong sự kiện của NTK Đỗ Long

Ảnh: FBNV