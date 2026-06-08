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Động thái mới của tỉ phú Phạm Nhật Vượng liên quan đến Vingroup, GSM và VinEnergo

Lê Tỉnh
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Động thái này nhằm mở rộng giá trị cho Vingroup và nâng tỉ lệ sở hữu của tập đoàn trong nhóm công ty liên quan dịch vụ vận tải, năng lượng lên 35%.

Ngày 8-6, HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vingroup đã ban hành Nghị quyết phê duyệt về việc Vingroup được cấp quyền nhận chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần từ ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn và những người có liên quan khác do ông chỉ định trong tương lai.

Theo Vingroup, giao dịch này là được cấp quyền nhận chuyển nhượng, không bắt buộc phải nhận chuyển nhượng và ở thời điểm hiện tại, tập đoàn chưa phải thanh toán giá trị chuyển nhượng.

Thời điểm thực hiện sẽ phụ thuộc vào chiến lược phân bổ vốn của Vingroup trong từng giai đoạn. Động thái này nhằm mở rộng giá trị cho Vingroup và nâng tỉ lệ sở hữu của tập đoàn trong nhóm công ty liên quan đến dịch vụ vận tải, năng lượng lên ngưỡng 35% lợi ích.

Cụ thể, đối với nhóm công ty liên quan đến dịch vụ vận tải, Vingroup nhận chuyển nhượng một phần cổ phần ưu đãi tương ứng dự kiến 29,99% vốn điều lệ (hoặc một tỉ lệ khác do các bên thỏa thuận tại thời điểm chuyển nhượng) của Công ty CP GSM VN Holding.

Đồng thời, tập đoàn nhận phần vốn góp tương ứng dự kiến 30% vốn điều lệ (hoặc một tỉ lệ khác do các bên thỏa thuận tại thời điểm chuyển nhượng) của Công ty SMART & GREEN TRANS LIMITED (Công ty SGT).

Vingroup được tỉ phú Phạm Nhật Vượng trao quyền, hướng tới 35% tại GSM, VinEnergo - Ảnh 1.

Việc nắm quyền tăng sở hữu giúp Vingroup có động lực để tham gia sâu hơn vào quá trình tạo giá trị của GSM và VinEnergo nếu thấy phù hợp

Đối với nhóm công ty liên quan lĩnh vực năng lượng, Vingroup nhận chuyển nhượng cổ phần ưu đãi tương ứng dự kiến 16,01% vốn điều lệ (hoặc một tỉ lệ khác do các bên thỏa thuận tại thời điểm chuyển nhượng) của Công ty CP VinEnergo Holding.

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Cùng với đó là nhận chuyển nhượng phần vốn góp tương ứng dự kiến 16% vốn điều lệ (hoặc một tỉ lệ khác do các bên thỏa thuận tại thời điểm chuyển nhượng) của Công ty G-Energo Limited.

Giá chuyển nhượng được xác định theo giá vốn thực góp của bên chuyển nhượng. Tập đoàn Vingroup có toàn quyền quyết định về việc thực hiện nhận chuyển nhượng.

Trong trường hợp Tập đoàn Vingroup quyết định nhận chuyển nhượng, giao dịch sẽ được thực hiện trước thời điểm niêm yết của Công ty SGT và G-Energo, dự kiến trong thời hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày hai bên ký kết Hợp đồng.

Việc nắm quyền tăng sở hữu giúp Vingroup duy trì sự linh hoạt và có động lực để tham gia sâu hơn vào quá trình tạo giá trị của GSM và VinEnergo nếu thấy phù hợp.

Tags

chuyển nhượng

tỷ phú Phạm nhật vượng

GSM

động thái mới

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