'Động thái lạ' của doanh nghiệp vàng sau quyết định xóa sổ độc quyền

"Diễn biến lạ" của thị trường

Trong phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 126 - 128 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng bán ra nhưng giảm 700.000 đồng/lượng mua vào so với đầu giờ sáng. Như vậy, chênh lệch mua vào - bán ra nới rộng lên 2 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá bán ra vàng miếng SJC lên mốc 128 triệu đồng/lượng. Thế nhưng, giá mua vào các đơn vị giảm mạnh. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC 125,8 triệu đồng/lượng; hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá mua vào 126,8 triệu đồng/lượng…

Động thái giảm mạnh giá mua vào vàng miếng SJC của các doanh nghiệp kinh doanh vàng ngay sau khi Nghị định mới của Chính phủ đã xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng được ban hành.

Trước đó, các doanh nghiệp tăng mạnh giá mua vào vàng miếng để “hút” vàng về nhưng trong bối cảnh hiện nay, nhiều doanh nghiệp không dám thu mua vàng miếng.

Giá vàng miếng SJC vẫn tăng mạnh lên mốc kỷ lục mới 128 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn các thương hiệu tiếp tục tăng mạnh lên mốc kỷ lục mới. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 119,8 - 122,8 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 119,5 - 122,5 triệu đồng/lượng...

Tại thị trường vàng Hà Nội, nhiều nhà đầu tư tranh thủ "chốt lời" vàng miếng SJC và chờ điều chỉnh của thị trường trong thời gian tới. Trong khi đó, các doanh nghiệp kinh doanh vàng vẫn khan hiếm vàng nhẫn và bán ra nhỏ giọt từ 1 - 5 chỉ/ngày/khách.

Giá vàng ra sao trong thời gian tới?

Nghị định 232 sửa một số điều của Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được Chính phủ ban hành ngày 26/8 quy định, doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp giấy phép sản xuất vàng miếng phải có vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng, còn ngân hàng phải vốn điều lệ từ 50.000 tỷ đồng trở lên.

Hiện có 38 doanh nghiệp, ngân hàng được cấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Tuy nhiên, tính theo quy mô vốn điều lệ hiện hành, chỉ một số doanh nghiệp đầu ngành có vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên như Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Tập đoàn DOJI.

Về phía ngân hàng, nhóm ngân hàng quốc doanh có Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank đều đáp ứng đủ điều kiện. Các ngân hàng tư nhân có thêm VPBank, Techcombank, MB.

Trao đổi với PV Tiền Phong , lãnh đạo của một ngân hàng quốc doanh cho biết, từ chiều qua khi nghị định mới ban hành, thị trường vàng xôn xao. “Bản thân chúng tôi cũng đang phải chờ thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước và đang xây dựng quy trình sản xuất. Muốn có vàng miếng các thương hiệu mới ra thị trường phải vài tháng nữa”, vị lãnh đạo ngân hàng cho hay.

Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho PV Tiền Phong biết, sau quy định mới về xóa bỏ độc quyền về sản xuất vàng miếng thì giá vàng trong nước có giảm hay không vẫn còn phải xem xét đến nhiều yếu tố chi phối.

Tuy nhiên, việc xóa bỏ cơ chế độc quyền cũng đồng nghĩa với tăng nguồn cung qua một ngưỡng nhất định, cho phép các nhà cung ứng vàng có thể vận hành một cách tự do và bình đẳng. Từ đó, sẽ hướng đến mục tiêu cuối cùng là đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân trong mua bán, tích trữ vàng; đạt được ổn định thị trường vàng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo ông Thịnh, hiện nay thị trường vàng vẫn “nóng” vì giá liên tục tăng, nới rộng khoảng cách với thế giới lên đến 20 triệu đồng/lượng. “Việc ban hành nghị định mới về vàng vào thời điểm này làm giảm kỳ vọng rằng vàng SJC tiếp tục khan hiếm, giá vàng sẽ tiếp tục tăng. Khả năng cao, đà tăng phi mã, liên tục lập đỉnh của giá vàng trong nước sẽ dừng lại. Mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới cũng dần rút ngắn”, ông Thịnh nói.

Vị chuyên gia dự báo, thời gian tới chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới sẽ giảm dần theo các bước như từ gần 20 triệu đồng/lượng xuống còn 16 - 17 triệu đồng/lượng, sau đó là 14 - 15 triệu đồng/lượng.

Ông Thịnh khuyến nghị Ngân hàng Nhà nước cần giữ vai trò quản lý chặt thị trường vàng để tránh việc "vàng hóa" nền kinh tế. Theo ông Thịnh, chỉ nên nhập vàng phục vụ mục đích sản xuất - xuất khẩu trang sức, chứ không phải để thỏa mãn nhu cầu tích trữ. Nếu cải cách thị trường vàng mà không gắn với chiến lược thu hút nguồn vốn vào phát triển kinh tế, thì cải cách đó sẽ mất đi ý nghĩa ban đầu.

Được biết, việc phá thế độc quyền của vàng miếng SJC cũng chỉ là bước đi ban đầu. Những bước đi tiếp theo còn quan trọng hơn như: lập Sở Giao dịch vàng quốc gia; cho phép đưa vàng vào giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa; lập sàn giao dịch vàng trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam... cũng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu.