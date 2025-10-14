Động thái của Phương Oanh trước 3 ngày chồng bị bắt

Ba ngày trước khi doanh nhân Nguyễn Hoà Bình – chồng của diễn viên Phương Oanh – bị bắt để điều tra một số sai phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh, nữ diễn viên bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý trên trang cá nhân.

Status chỉ vỏn vẹn là biểu tượng trái tim xanh, kèm một đoạn clip ngắn là hình ảnh hoa hồng trắng cùng nền nhạc là ca khúc "Ánh trăng nói hộ lòng tôi" – bản nhạc Hoa nổi tiếng với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, thường được dùng để bày tỏ nỗi niềm riêng.

Dòng chia sẻ không kèm chú thích nhưng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng đây có thể là lời nhắn gửi đầy tâm trạng của Phương Oanh giữa giai đoạn nhiều tin đồn bủa vây quanh cuộc sống riêng tư của cô.

Chia sẻ của Phương Oanh trước 3 ngày chồng bị bắt.

Trước đó, trong một cuộc trò chuyện với tờ Phụ nữ số đầu năm 2025, Phương Oanh từng chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình. Nữ diễn viên cho biết cô ngưỡng mộ và tự hào về chồng. Phương Oanh hài lòng khi hai vợ chồng luôn đồng hành và ủng hộ nhau trong mọi việc.

"Tuy công việc của hai vợ chồng hoàn toàn khác nhau nhưng chúng mình luôn đồng hành và ủng hộ nhau. Mỗi khi tham dự các sự kiện của anh, tôi lại thấy một hình ảnh khác của anh – năng động, quyết đoán và tràn đầy nhiệt huyết. Lúc đó, tôi vô cùng ngưỡng mộ và tự hào về người đàn ông của mình".

Nữ diễn viên cũng cho biết chồng luôn tôn trọng và để cô tự chủ trong mọi quyết định liên quan đến gia đình.

"Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, anh ấy luôn lắng nghe ý kiến của tôi và cùng nhau thống nhất. Anh khiến tôi cảm thấy được tôn trọng và tin tưởng tuyệt đối".

Phương Oanh và Shark Bình.

Phương Oanh, sinh năm 1989 tại Hà Nam, là diễn viên quen thuộc trên màn ảnh nhỏ qua các bộ phim ăn khách như Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân, Ngược chiều nước mắt... Cô được đánh giá cao nhờ khả năng nhập vai tự nhiên, đặc biệt là những nhân vật có chiều sâu tâm lý.

Cuối năm 2022, nữ diễn viên công khai hẹn hò với doanh nhân Nguyễn Hoà Bình – Chủ tịch một tập đoàn công nghệ lớn. Mối quan hệ của họ từng gây xôn xao dư luận khi công khai giữa lúc doanh nhân này vừa kết thúc cuộc hôn nhân cũ. Bất chấp những ồn ào, cặp đôi vẫn gắn bó, thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện và du lịch chung.

Tháng 6/2023, cả hai tổ chức lễ đăng ký kết hôn và chính thức về chung một nhà. Sau khi kết hôn, Phương Oanh ít tham gia phim ảnh hơn, dành phần lớn thời gian cho gia đình và kinh doanh riêng. Trên trang cá nhân, cô vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bình yên bên chồng cùng các dòng trạng thái thể hiện tình cảm, niềm tin và sự tự hào dành cho người bạn đời.