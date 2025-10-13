Chướng ngại lớn nhất của Phương Oanh

Sau khá nhiều năm vắng bóng khỏi màn ảnh nhỏ, Phương Oanh trở lại trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, dự án được giới thiệu là bản Việt hóa của siêu phẩm Trung Quốc 30 Chưa Phải Là Hết. Vai Mỹ Anh do cô đảm nhận chính là phiên bản Việt của Cố Giai – nhân vật từng giúp Đồng Dao đoạt giải Bạch Ngọc Lan danh giá. Chính vì thế, ngay từ khi dự án công bố, áp lực với Phương Oanh là điều ai cũng nhìn thấy. Cô không chỉ gánh kỳ vọng của khán giả, mà còn phải đối diện với cái bóng quá lớn của một tượng đài. Và hiện khi phim đã đi được quá nửa (nếu tính theo diễn biến và số tập của bản gốc), Phương Oanh vẫn chưa thể vượt qua chướng ngại lớn nhất của mình trong lần tái xuất này: cái bóng của Đông Dao.

Phương Oanh đẹp, chỉn chu và tiến bộ thấy rõ

Điều đầu tiên ai cũng phải công nhận khi xem dự án này là Phương Oanh của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh khác xa chính cô trong những phim cũ như Hương Vị Tình Thân hay Lựa Chọn Số Phận. Không còn những bộ váy rườm rà, màu sắc lạc tông hay kiểu phối đồ bị chê sến súa, lần này Phương Oanh được khen là đẹp đúng chuẩn quý cô thành thị. Mỗi lần xuất hiện, cô đều gây ấn tượng với phong cách thanh lịch, tinh tế, rất nhàng nhưng vẫn toát lên khí chất người phụ nữ thành đạt. Không ít khán giả phải thừa nhận, đây là lần đầu tiên họ thấy Phương Oanh mặc đẹp từ đầu đến cuối một bộ phim truyền hình.

Phương Oanh nâng tầm nhan sắc và phong cách khi nhập vai Mỹ Anh

Tạo hình cũng được đầu tư kỹ, từ mái tóc xoăn nhẹ, kiểu trang điểm trẻ trung, biểu cảm tiết chế. Mỹ Anh - nhân vật mà cô thủ vai là người phụ nữ vừa khéo léo vun vén gia đình, vừa bản lĩnh trong công việc, không ồn ào nhưng luôn khiến người khác phải nể phục. Phương Oanh thể hiện được phần nào sự tinh tế đó, đặc biệt ở các cảnh đối thoại với chồng, nơi cô vừa mềm mỏng, vừa cứng rắn. Những phân khi chồng có dấu hiệu đi chệch hướng, ánh mắt Phương Oanh thay đổi liên tục, từ hoang mang sang điềm tĩnh, rồi quyết liệt chứng tỏ khả năng kiểm soát cảm xúc của cô đã tiến bộ đáng kể.

Khán giả từng chê Phương Oanh diễn cứng hoặc thiếu tự nhiên thì nay phải thừa nhận cô đã tiết chế rất nhiều. Không còn kiểu nhấn nhá lời thoại kịch, Phương Oanh lần này nói nhẹ hơn, ánh mắt biết kể chuyện hơn, khiến hình ảnh người phụ nữ hiện đại hiện ra có chiều sâu hơn hẳn. Cũng chính vì thế, mạng xã hội đã xuất hiện nhiều bình luận tích cực về sự trở lại của cô. Sự chỉn chu trong từng khung hình giúp cô được nhìn nhận như một bản nâng cấp rõ rệt của chính mình, một diễn viên biết lắng nghe phản hồi và hoàn thiện.

Nhưng cái bóng Đồng Dao vẫn là chướng ngại chưa thể vượt qua

Tuy nhiên, nói đến diễn xuất tinh tế và thần thái sang trọng, cái tên Đồng Dao vẫn là đỉnh cao khó ai vượt nổi. Ở bản gốc 30 Chưa Phải Là Hết, Đồng Dao khiến khán giả bị cuốn vào từng ánh nhìn, từng hơi thở của Cố Giai. Cô gần như không cần thoại nhiều mà vẫn toát ra đẳng cấp của một người phụ nữ từng trải. Nụ cười nhẹ mà đầy kiêu hãnh, ánh mắt buồn mà không yếu đuối, đó là thứ khí chất mà có lẽ không phiên bản remake nào làm được.

Còn ở bản Việt, dù Phương Oanh cố gắng truyền tải hình ảnh tương tự, nhưng phần thể hiện của cô vẫn đôi khi khiến khán giả chưa hài lòng. Mọi thứ đẹp, gọn gàng, chỉn chu nhưng thiếu đi sự tự nhiên. Khi Đồng Dao có thể khiến người xem tin rằng cô là một người phụ nữ có cốt cách cao sang giữa đời thật, thì Phương Oanh đôi lúc vẫn gợi cảm giác như đang cố gắng để loại bỏ những hình ảnh cũ, chưa hoàn toàn hoà vào nhân vật.

Đồng Dao

Phương Oanh

Đồng Dao vốn sở hữu nét đẹp cổ điển, khuôn mặt thanh mảnh, ánh mắt có chiều sâu. Cô toát lên khí chất tự nhiên mà đẳng cấp, khiến khán giả tin vào vị thế của nhân vật. Trong khi đó, Phương Oanh, dù cũng sắc sảo và sang trọng trong lần trở lại này nhưng thần thái vẫn chưa đủ, nhất là trong những cảnh cô phải thể hiện quyền lực ở công ty, trước cấp dưới.

Thêm vào đó, nhịp phim của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh cũng được biến tấu khá nhiều so với gốc. Các tình tiết khiến cho hành trình tâm lý của Mỹ Anh chưa đủ thuyết phục. Điều này khiến Phương Oanh dù nỗ lực thì vẫn chưa có phân đoạn để đời trong dự án lần này, ngoài cảnh xử lý người phụ huynh bắt nạt con mình (tiếc là ở cảnh này, Đồng Dao vẫn được khen nhiều hơn).

Cảnh đáng nhớ nhất trong phim của Phương Oanh

Nói cách khác, chướng ngại lớn nhất của Phương Oanh trong lần tái xuất này chính là chuẩn mực quá cao mà Đồng Dao đã đặt ra cho vai diễn. Với Đồng Dao, khán giả thấy một người phụ nữ sang trọng nhưng cũng yếu mềm, lý trí mà vẫn đầy tổn thương. Còn với Phương Oanh, họ thấy một diễn viên đang cố gắng chạm tới sự hoàn hảo ấy. Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đánh dấu một bước tiến lớn của Phương Oanh, cả về hình ảnh lẫn diễn xuất. Cô đã vượt qua chính mình, người từng bị chê về cách thoại, phục trang và thần thái để trở thành một hình mẫu phụ nữ thành thị tinh tế, sang trọng trên truyền hình Việt. Nhưng để vượt qua Đồng Dao, chướng ngại lớn nhất trong sự nghiệp của cô lúc này có lẽ Phương Oanh vẫn cần thêm thời gian, nhất là khi phim mới chỉ đang đi vào giai đoạn cao trào.