Hoa hậu Mai Phương Thúy bất ngờ có động thái trên mạng xã hội khiến nhiều người thích thú.

Sau thời gian kín tiếng, tối 31/8, Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân bất ngờ công khai chuyện tình cảm. Nam diễn viên đăng tải khoảnh khắc cầu hôn Khả Ngân cùng dòng chia sẻ "She said yes", trong khi nữ diễn viên cũng xác nhận đang bước vào một hành trình mới của cuộc sống.

Khả Ngân cho biết cô hạnh phúc khi nhận lời cầu hôn của Nhan Phúc Vinh. Cả hai vốn kín tiếng về đời tư trước khi chính thức công khai mối quan hệ và hiện chưa công bố kế hoạch tổ chức đám cưới.

Giữa lúc thông tin này nhận được nhiều lời chúc từ khán giả, một động thái của Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng nhanh chóng gây chú ý.

Cụ thể, bên dưới một video chúc mừng chuyện tình cảm của Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh, tài khoản mạng xã hội Mai Phương Thúy để lại bình luận: "Hai người lấy nhau mà vui nhất là CĐM", kèm loạt biểu tượng cảm xúc vui vẻ.

Bình luận của Mai Phương Thúy bên dưới 1 video về Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh (Ảnh chụp màn hình)

Câu nói ngắn gọn khiến nhiều người thích thú khi Hoa hậu Việt Nam 2006 dường như cũng hòa vào không khí hào hứng của cộng đồng mạng. Đáng chú ý hơn cả là Mai Phương Thúy không phải một người hoàn toàn đứng ngoài câu chuyện. Nàng hậu thực tế đã quen biết Khả Ngân từ nhiều năm trước và Nhan Phúc Vinh cũng từng xuất hiện trong nhóm bạn của cô.

Khả Ngân là đàn em thân thiết của Mai Phương Thúy

Mối quan hệ giữa Mai Phương Thúy và Khả Ngân đã được thể hiện công khai từ khá lâu.

Năm 2017, khi Khả Ngân bước sang tuổi 20, Mai Phương Thúy cùng Minh Hằng, Bảo Thy, Bích Phương, Tiên Cookie, Bê Trần... bí mật chuẩn bị tiệc sinh nhật cho nữ diễn viên. Nhóm đều là những người bạn, người chị thân thiết của Khả Ngân. Cả nhóm đến sớm, tự tay chuẩn bị không gian và giữ kín kế hoạch đến phút cuối khiến nữ diễn viên xúc động khi xuất hiện.

Những năm sau đó, hai người vẫn thường xuất hiện trong cùng hội bạn nghệ sĩ, thường gọi vui là "gia đình văn hóa". Tháng 8/2020, Mai Phương Thúy có mặt trong buổi tiệc sinh nhật muộn của Khả Ngân cùng Noo Phước Thịnh, Đông Nhi - Ông Cao Thắng và nhiều người bạn khác.

Khả Ngân và Mai Phương Thúy đã thân thiết từ lâu (Ảnh Eva)

Khi đó, Khả Ngân là "em gái út". Hội bạn này có nhiều gương mặt nổi tiếng như Hoàng Thùy Linh, Noo Phước Thịnh, Mai Phương Thúy, vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Gil Lê...

Mai Phương Thúy còn từng dành cho Khả Ngân một lời khen đặc biệt về ngoại hình. Trong cuộc trò chuyện với báo chí năm 2020, Khả Ngân nhắc lại nhận xét của đàn chị rằng: "Khả Ngân đẹp nhất Việt Nam", thậm chí cho rằng người khác "cùng lắm là đẹp bằng". Khả Ngân sau đó đáp lại bằng cách trêu vui Mai Phương Thúy, cho thấy cách nói chuyện khá thoải mái giữa hai người.

Nhan Phúc Vinh cũng là người quen lâu năm của nàng hậu

Điều thú vị là phía Nhan Phúc Vinh cũng có mối liên hệ với Mai Phương Thúy.

Trong một cuộc trò chuyện được báo chí đăng tải, MC Thái Dũng từng cho biết nhóm bạn chung của anh và Mai Phương Thúy có Việt Anh, Quỳnh Nga, Huyền Lizzie, Vân Hugo, Nhan Phúc Vinh, Huyền My...

Tháng 7/2020, Nhan Phúc Vinh hội ngộ Mai Phương Thúy trong một buổi đi ăn cùng nhóm bạn. Hai người ngồi cạnh nhau trong bức ảnh được Á hậu Huyền My đăng tải. Một tháng sau, Mai Phương Thúy tiếp tục chia sẻ hình ảnh nhóm bạn có Nhan Phúc Vinh, Việt Anh, Lã Thanh Huyền, Huyền Lizzie, Quỳnh Nga và Thái Dũng.

Không chỉ gặp gỡ ngoài đời, năm 2021, Mai Phương Thúy còn tham gia chương trình Ký ức vui vẻ và được xếp vào đội thập niên 2000 do Nhan Phúc Vinh làm đội trưởng.

Nhan Phúc Vinh và Mai Phương Thúy (Ảnh CT Ký Ức Vui Vẻ)

Đến đầu năm 2024, cả hai tiếp tục cùng xuất hiện tại đám cưới MC Vân Hugo ở Phú Quốc. Mai Phương Thúy, Nhan Phúc Vinh, Lã Thanh Huyền và những người bạn thân thiết chụp ảnh chung trong ngày vui của nữ MC.

Nhìn lại những mối liên hệ này, bình luận mới nhất của Mai Phương Thúy càng khiến khán giả thích thú: nàng hậu vốn có mối quan hệ thân thiết, lâu năm với cả Khả Ngân lẫn Nhan Phúc Vinh trước khi hai diễn viên công khai chuyện tình cảm.