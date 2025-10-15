Dòng sông yên ả bỗng dậy sóng vì 'rắn khổng lồ', người dân bàn tán khiến phóng viên đến tận nơi xác minh

'Rắn khổng lồ' xuất hiện bên sông Khek

Theo báo DailyNews, ngày 27/9/2025, mạng xã hội Thái Lan lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một "con rắn" khổng lồ nằm ven sông Khek, thuộc huyện Khao Kho, tỉnh Phetchabun. Người đăng tải là tài khoản TikTok night141414 Good night, được cho là một cô gái dân tộc địa phương.

Mạng xã hội Thái Lan lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một "con rắn" khổng lồ nằm ven sông Khek, thuộc huyện Khao Kho, tỉnh Phetchabun. (Ảnh: DailyNews)

Trong clip, phần đầu "con rắn" nhô ra khỏi bờ, tối màu, ánh lên dưới nắng, còn phía sau kéo dài theo đường cong uốn lượn. Dưới góc máy lia gần mặt nước, hình ảnh ấy trông chẳng khác nào con "rắn khổng lồ" đang trườn dọc lòng sông.

Chỉ sau ít giờ, đoạn video thu hút hơn 16,9 triệu lượt xem trên TikTok, hàng nghìn bình luận bày tỏ sự ngỡ ngàng. Một số người tin chắc rằng đây là "dấu tích thần Naga", trong khi người khác gọi đây là "điềm lành" hoặc "biểu tượng linh thiêng" của vùng đất Khao Kho.

Phóng viên lên đường tìm hiểu thực tế

Trước làn sóng bàn tán, nhiều phóng viên Thái Lan đã trực tiếp tới hiện trường. Vị trí được xác định nằm trong Vườn quốc gia Khao Kho, giáp ranh hai tỉnh Phetchabun và Phitsanulok. Muốn tiếp cận "con rắn", họ phải đi bộ hơn 1 km dọc bờ sông từ chân cầu Phetchabun–Phitsanulok, men theo con đường nhỏ thường chỉ có ngư dân địa phương qua lại.

Tại hiện trường, phóng viên DailyNews ghi nhận "con rắn khổng lồ" thực chất là một tảng đá lớn có bề mặt gồ ghề, sậm màu, các rãnh nứt chạy dọc như lớp vảy. Phần đầu đá hướng xuống mặt nước, khiến nhiều người khi mới nhìn dễ liên tưởng tới đầu rắn. Gần khu vực đó còn có một vùng nước xoáy nhỏ yếu tố khiến câu chuyện thêm phần huyền bí.

Anh Chaowalit Chaikaew, 28 tuổi, cư dân huyện Campson, cho biết anh từng đến tỉnh Bueng Kan là một nơi nổi tiếng với các tảng đá giống rắn tại Tham Naka. Khi tận mắt thấy cảnh tượng ở sông Khek, anh "rợn người vì quá giống". "Tôi tin nơi này có linh khí của thần Naga", anh nói.

Chuyên gia: "Đây là hiện tượng tự nhiên"

Tuy nhiên, theo giáo sư Jessada Denduangboripant, nhà khoa học thuộc Đại học Chulalongkorn thì hình ảnh "rắn khổng lồ" thực chất là hiện tượng địa chất tự nhiên. Ông cho biết khối đá ở sông Khek có thể hình thành từ quá trình sun crack (nứt do ánh sáng mặt trời) khi nhiệt độ thay đổi mạnh giữa ngày và đêm khiến bề mặt đá nứt tách, tạo vân gợn uốn lượn như da rắn.

Hình ảnh "rắn khổng lồ" thực chất là hiện tượng địa chất tự nhiên. (Ảnh: Daily News)

"Những hình dạng kiểu này hoàn toàn có thể xuất hiện ở các vùng núi đá cổ. Khi nước chảy và ánh sáng phản chiếu, chúng ta dễ cảm thấy như đang nhìn thấy sinh vật có hình thù," ông Jessada giải thích trên Sanook News.

Theo các chuyên gia địa chất, sông Khek vốn nằm trên nền đá trầm tích cổ hàng chục triệu năm, trải qua mưa gió, nhiệt và nước, tạo nên lớp vỏ tự nhiên có hoa văn đặc biệt. Đây là lý do khiến khối đá mang hình dáng kỳ lạ mà nhiều người lầm tưởng là "rắn thần".

Khi thiên nhiên trở thành câu chuyện

Dù lời giải khoa học đã được công bố, nhiều người dân địa phương vẫn tới tảng đá để thắp nhang, cầu nguyện bên bờ sông và hy vọng nơi đây sẽ trở thành điểm du lịch tâm linh mới của Phetchabun. Một số tờ báo địa phương còn gọi nơi này là "phiên bản Tham Naka thu nhỏ".

Hiện "rắn khổng lồ" vẫn thu hút đông người đến xem, dù đường mòn vào khu vực khá trơn trượt do mưa lũ. (Ảnh: Daily News)

Các chuyên gia du lịch cho rằng, hiện tượng này mở ra cơ hội quảng bá cho Khao Kho vốn là vùng đất vốn nổi tiếng với rừng núi, thác nước và cảnh quan hùng vĩ. Tuy nhiên, việc khai thác nên được thực hiện cẩn trọng, tránh thần thánh hóa hoặc gây hiểu lầm cho du khách.

Hiện "rắn khổng lồ" vẫn thu hút đông người đến xem, dù đường mòn vào khu vực khá trơn trượt do mưa lũ. Chính quyền khuyến cáo nên chờ đến mùa khô để đảm bảo an toàn và có thể quan sát rõ toàn bộ hình dạng đá.

Từ một đoạn clip lan truyền trên TikTok, "rắn khổng lồ bên sông Khek" đã trở thành hiện tượng gây sốt ở Thái Lan. Và dù là sự trùng hợp tự nhiên hay biểu tượng linh thiêng, khối đá ấy vẫn khiến người ta phải dừng chân, ngước nhìn, và tự hỏi: thiên nhiên còn ẩn chứa bao điều kỳ lạ mà con người chưa thể lý giải hết.

