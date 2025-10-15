Môn võ công ‘không có giới hạn’ của Kim Dung: Càng luyện càng mạnh, đáng tiếc sau lại thất truyền bí ẩn

Giải thích: Vương Trùng Dương – tổ sư Toàn Chân giáo – được xem là người sáng tạo ra một loại nội công thượng thừa có khả năng tăng tiến không giới hạn. Ông từng đứng đầu Thiên hạ ngũ tuyệt, đánh bại nhiều cao thủ, đạt đến cảnh giới nội lực gần như vô tận. Nhờ đó, danh tiếng của ông được lưu truyền như biểu tượng tối thượng của võ học trong thế giới Kim Dung.

Hỏi 1: Trong thế giới võ học Kim Dung, ai được xem là cao nhân sáng tạo ra một loại nội công có thể giúp người luyện “càng tu càng mạnh”?

Giải thích: Tiên Thiên Công là tuyệt học do Vương Trùng Dương sáng tạo, được xem là đỉnh cao của nội công đạo gia. Môn võ này có khả năng đả thông kỳ kinh bát mạch, giúp nội lực tăng trưởng vô hạn, càng luyện càng mạnh. Tiên Thiên Công vượt xa Cửu Âm Chân Kinh về sức mạnh, song lại cực kỳ khó luyện, chỉ những người có căn cơ phi phàm mới có thể lĩnh hội được phần tinh túy của nó.

Hỏi 2: Môn nội công “không có giới hạn” do Vương Trùng Dương sáng tạo được gọi là gì?

Hỏi 3: Điều gì khiến môn nội công thượng thừa của Vương Trùng Dương trở nên đặc biệt so với các tuyệt học khác?

A Nó cho phép người luyện đạt sức mạnh vô hạn theo thời gian B Nó giúp người luyện kiểm soát toàn bộ luồng khí trong cơ thể C Nó giúp người luyện ẩn thân và tránh sát khí đối phương D Nó yêu cầu kết hợp với loại vũ khí cổ được truyền qua nhiều đời