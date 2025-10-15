HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Môn võ công ‘không có giới hạn’ của Kim Dung: Càng luyện càng mạnh, đáng tiếc sau lại thất truyền bí ẩn

Nguyệt Phạm |

Đó là môn võ công nào?

Môn võ công ‘không có giới hạn’ của Kim Dung: Càng luyện càng mạnh, đáng tiếc sau lại thất truyền bí ẩn – 5 câu hỏi có giải thích
Câu hỏi 1/5
Hỏi 1: Trong thế giới võ học Kim Dung, ai được xem là cao nhân sáng tạo ra một loại nội công có thể giúp người luyện “càng tu càng mạnh”?

Đáp án đúng là: C. Vương Trùng Dương

Giải thích: Vương Trùng Dương – tổ sư Toàn Chân giáo – được xem là người sáng tạo ra một loại nội công thượng thừa có khả năng tăng tiến không giới hạn. Ông từng đứng đầu Thiên hạ ngũ tuyệt, đánh bại nhiều cao thủ, đạt đến cảnh giới nội lực gần như vô tận. Nhờ đó, danh tiếng của ông được lưu truyền như biểu tượng tối thượng của võ học trong thế giới Kim Dung.

Câu hỏi 2/5
Hỏi 2: Môn nội công “không có giới hạn” do Vương Trùng Dương sáng tạo được gọi là gì?

Đáp án đúng là: B. Tiên Thiên Công

Giải thích: Tiên Thiên Công là tuyệt học do Vương Trùng Dương sáng tạo, được xem là đỉnh cao của nội công đạo gia. Môn võ này có khả năng đả thông kỳ kinh bát mạch, giúp nội lực tăng trưởng vô hạn, càng luyện càng mạnh. Tiên Thiên Công vượt xa Cửu Âm Chân Kinh về sức mạnh, song lại cực kỳ khó luyện, chỉ những người có căn cơ phi phàm mới có thể lĩnh hội được phần tinh túy của nó.

Môn võ công ‘không có giới hạn’ của Kim Dung: Càng luyện càng mạnh, đáng tiếc sau lại thất truyền bí ẩn- Ảnh 1.

Môn võ công ‘không có giới hạn’ của Kim Dung. (Ảnh: Sohu)

Câu hỏi 3/5
Hỏi 3: Điều gì khiến môn nội công thượng thừa của Vương Trùng Dương trở nên đặc biệt so với các tuyệt học khác?

Đáp án đúng là: A. Nó cho phép người luyện đạt sức mạnh vô hạn theo thời gian

Giải thích: Môn nội công này khác với các võ học khác ở chỗ không có giới hạn về cảnh giới. Người luyện càng tu hành lâu thì nội lực càng dồi dào, có thể tự chữa thương và kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, quá trình tu luyện vô cùng gian khổ, đòi hỏi tâm pháp ổn định và căn cơ sâu dày. Chính điều này khiến nó trở thành huyền thoại mà ít ai có thể chạm đến đỉnh cao.

Câu hỏi 4/5
Hỏi 4: Vì sao Vương Trùng Dương không truyền Tiên Thiên Công cho các đệ tử thân cận như Chu Bá Thông?

Đáp án đúng là: A. Vì họ chưa đủ căn cơ và nội lực để tu luyện

Giải thích: Tiên Thiên Công yêu cầu nền tảng nội công cực kỳ thâm hậu và tâm pháp hoàn hảo. Chu Bá Thông cùng các đệ tử Toàn Chân giáo dù võ nghệ cao cường nhưng vẫn chưa đạt tới mức ấy. Việc truyền sai người có thể gây tẩu hỏa nhập ma, nên Vương Trùng Dương giữ bí truyền tuyệt học này. Quyết định ấy phản ánh trách nhiệm và tầm nhìn xa của một bậc đại tông sư.

Câu hỏi 5/5
Hỏi 5: Trước khi qua đời, Vương Trùng Dương đã truyền lại Tiên Thiên Công cho ai để gìn giữ chính đạo võ lâm?

Đáp án đúng là: B. Đoàn Trí Hưng

Giải thích: Trước khi tạ thế, Vương Trùng Dương đã tìm đến Nam Đế Đoàn Trí Hưng – vua nước Đại Lý – để truyền lại Tiên Thiên Công. Khi kết hợp với Nhất Dương Chỉ, Đoàn Trí Hưng đủ sức khắc chế Tây Độc Âu Dương Phong. Tuy nhiên, ông chỉ lĩnh hội được phần sơ nhập và không đạt tới cảnh giới của người sáng tạo. Điều này cho thấy độ khó gần như “vô hạn” của tuyệt học này.

KHÁM PHÁ QUIZ KHÁC


Tags

Tin ngắn

báo mới

Kim Dung

Vương Trùng Dương

cao thủ

Anh hùng xạ điêu

Thần Điêu Hiệp Lữ

Chu Bá Thông

Võ Công

Đoàn Trí Hưng

nội công

Quizz Soha

Tiên Thiên Công

toàn chân phái

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại