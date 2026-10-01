Đồng nghiệp quê Long An qua Mỹ, chồng cũ Thanh Thanh Hiền nói thẳng: "Tôi ở Mỹ không có cửa"

"Trời ơi bây giờ đời sống của Tiết Cương sướng lắm" – Chế Phong nói.

Mới đây, chồng cũ nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền là ca sĩ Chế Phong đã có buổi gặp gỡ với một người bạn thân cùng trang lứa từ Việt Nam mới qua Mỹ là diễn viên Tiết Cương.

Anh nói: "Hôm nay tôi được gặp một người bạn thân của tôi mà lâu lắm rồi không gặp, cũng không liên lạc gì với nhau vì thời gian này mỗi đứa một nơi, một vị trí. Tôi cũng bận công việc phải đi khắp nơi nên khó mà gặp được bạn ấy, hôm nay mới có dịp gặp.

Bạn ấy vừa qua Mỹ xong và đang gặp Thúy Nga rồi. Bạn ấy đã nhắn địa chỉ cho tôi nên giờ tôi sẽ tới chỗ bạn ấy và Thúy Nga. Bạn ấy chính là Tiết Cương".

Nói rồi, Chế Phong vui vẻ tới gặp Tiết Cương và Thúy Nga tại một quán cà phê ở trung tâm California.

Cả ba vô cùng phấn khởi, hào hứng khi được gặp lại nhau sau nhiều năm, trò chuyện cười đùa, pha trò, thân thiết. Chế Phong thốt lên: "Tiết Cương dễ thương lắm, nhìn Tiết Cương mà tội quá, đi máy bay cả một chặng không được ăn nên đói meo, giờ mới được ăn.

Tiết Cương bây giờ giàu lắm, đi tới đâu là có xe tới đó. Trời ơi bây giờ đời sống của Tiết Cương sướng lắm, đi khắp Việt Nam, đi cả Úc, đi khắp nơi. Tôi ở Mỹ không có cửa đọ lại".

Tiết Cương thậm chí còn mượn xe máy của chủ quán để chạy thử một vòng vì anh rất đam mê xe máy. Thúy Nga thấy vậy liền nói: "Cuộc sống ở Mỹ vốn yên bình, có mỗi tôi ồn ào mà giờ anh Tiết Cương lái chiếc xe này còn ồn ào hơn cả tôi, tôi tức, ồn quá à!".

Tiếp đó, Tiết Cương còn giải thích cho hai đồng nghiệp về các loại xe máy và nói: "Bây giờ tôi ở Mỹ sẽ lái xe máy đi làm shipper chở Thúy Nga". Thúy Nga đồng ý luôn: "Được đó, anh Tiết Cương làm shipper giao sầu riêng cho em".

Được biết, Tiết Cương vừa có chuyến đi Mỹ du lịch và thăm em gái. Anh bay khắp nhiều tiểu bang ở Mỹ và gặp gỡ một số bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Tiết Cương có nhiều bạn ở Mỹ, đi tới đâu cũng được cho ở nhờ, tiếp đón nhiệt tình, mời đi ăn uống.