Đồng Lan ra mắt MV mới, nói thẳng: "Tôi không muốn phụ nữ đẹp hơn để được người khác yêu"

“Tôi không muốn phụ nữ đẹp hơn để được người khác yêu. Tôi muốn phụ nữ cảm thấy mình thuộc về chính cơ thể mình, yêu chính cơ thể mình”, Đồng Lan chia sẻ.

Ngày 19/10, ca sĩ Đồng Lan giới thiệu MV “ORCHID hoa lan”, dự án âm nhạc lấy cảm hứng từ hình tượng hoa lan kể câu chuyện về nữ giới.

Với “ORCHID hoa lan”, Đồng Lan lựa chọn cách kể chuyện bằng hình ảnh giàu tính biểu tượng. Hoa lan trở thành hình tượng trung tâm, gợi nhắc đến vẻ đẹp, sức sống và những khía cạnh riêng tư trong trải nghiệm của người phụ nữ. Thông qua ca khúc, nữ ca sĩ muốn khuyến khích mỗi người đón nhận bản thân, vượt qua những mặc cảm và định kiến để sống tự tin hơn.

Theo Đồng Lan, ý tưởng ca khúc bắt đầu từ một câu hỏi tưởng chừng giản dị nhưng có ý nghĩa với nhiều phụ nữ: Vì sao những điều tự nhiên thuộc về cơ thể lại đôi khi trở thành nguyên nhân khiến họ cảm thấy ngại ngùng, xấu hổ?

Ca sĩ Đồng Lan.

Từ đó, nữ ca sĩ đã sử dụng ngôn ngữ âm nhạc và hình ảnh mềm mại để nói về cơ thể, nữ tính và quyền tự quyết. Nữ ca sĩ cho biết, cô không muốn đặt ra một hình mẫu phụ nữ lý tưởng hay yêu cầu mọi người phải mạnh mẽ theo cùng một cách. Điều cô hướng đến là sự tự do trong lựa chọn, từ cách yêu thương, chăm sóc bản thân đến quyền nói lên mong muốn và cảm xúc của chính mình.

“Tôi không muốn phụ nữ đẹp hơn để được người khác yêu. Tôi muốn phụ nữ cảm thấy mình thuộc về chính cơ thể mình, yêu chính cơ thể mình”, cô bày tỏ.

“ORCHID hoa lan” nằm trong Redmoon, dự án thiện nguyện dài hơi được Đồng Lan ấp ủ trong thời gian sinh sống và làm việc tại Paris (Pháp), đặc biệt trong giai đoạn giãn cách vì dịch Covid-19. Những trải nghiệm về sự cô đơn, biến động tâm lý và nhu cầu tự chữa lành góp phần hình thành mong muốn xây dựng một không gian sáng tạo dành cho phụ nữ.

Lấy cảm hứng từ hình tượng trăng đỏ, biểu trưng cho chu kỳ, sự sống và tái sinh, Redmoon hướng đến những chủ đề liên quan đến cảm xúc, đời sống nội tâm và hành trình thấu hiểu bản thân. Trong thế giới nghệ thuật của dự án, hoa lan trở thành biểu tượng kết nối vẻ đẹp bên ngoài với những giá trị bên trong.

Bên cạnh nội dung âm nhạc, “ORCHID hoa lan” còn được phát triển thành một không gian nghệ thuật tương tác bằng công nghệ thực tế ảo. Dự án có sự đồng hành của nghệ sĩ thực tế ảo MinHang và giám đốc sáng tạo Shizen (Nhi Ngờ), cùng sự hỗ trợ của VIVERSE – nền tảng sáng tạo và phân phối nội dung 3D.

MinHang cho biết cô mong muốn tạo ra trải nghiệm kết hợp giữa âm nhạc, hội họa và tương tác. Điểm đặc biệt trong quá trình thực hiện là các tác phẩm được vẽ trực tiếp trong môi trường thực tế ảo, thay vì sáng tác trên mặt phẳng rồi chuyển đổi sang định dạng ba chiều.

“Thay vì vẽ một bức tranh 2D rồi đưa vào không gian ba chiều, tôi sử dụng công nghệ VR để bước vào chính không gian 3D và vẽ từ bên trong. Mỗi nét cọ được thực hiện trong không gian, tạo nên chiều sâu và cấu trúc của thế giới nghệ thuật theo một cách hoàn toàn khác”, MinHang chia sẻ.

“ORCHID hoa lan” gửi gắm thông điệp nữ giới hãy yêu bản thân.

Đồng Lan được biết đến qua chương trình “Giọng hát Việt” mùa đầu tiên và từng giành giải thưởng sáng tác với ca khúc “Sợ chết” tại chương trình “Bài hát Việt”. Năm 2019, cô sang Pháp học nhạc jazz tại American School of Modern Music ở Paris. Năm 2021, ca khúc “Đừng yêu một mình” (Don't Love Alone) giúp nữ ca sĩ trở thành đại diện Việt Nam lọt vào hạng mục Best Song tại Berlin Music Video Awards.

Theo thông tin từ ê-kíp, toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành nhạc số của dự án Redmoon sẽ thuộc về quỹ từ thiện Redmoon.