Động đất mạnh làm rung chuyển Nhật Bản

Chi Chi |

Chính quyền cảnh báo các trận động đất tương tự có thể tiếp tục xảy ra trong khu vực.

Một trận động đất có cường độ 5.0 độ Richter, đo được ở mức 5 mạnh trên thang cường độ địa chấn Shindo của Nhật Bản, đã xảy ra tại phía bắc tỉnh Nagano vào lúc 1:20 chiều thứ Bảy 18/4 (giờ địa phương), theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản.

Cơ quan này cho biết không có nguy cơ sóng thần liên quan đến trận động đất. Tâm chấn nằm ở khu vực phía bắc của tỉnh, xảy ra ở độ sâu 10 km.

Trận động đất ghi nhận mức cường độ 5 mạnh tại thành phố Omachi và mức 5 yếu tại thành phố Nagano. Cường độ mức 4 được ghi nhận tại làng Ogawa, trong khi tại thành phố Matsumoto là mức 3.

Động đất mạnh rung chuyển Nhật Bản, cảnh báo từ chính quyền - Ảnh 1.

Một trận động đất mạnh 5.0 độ Richter, tương đương cấp 5 trên thang đo cường độ địa chấn Shindo của Nhật Bản, đã xảy ra tại phía bắc tỉnh Nagano vào lúc 13h20 chiều thứ Bảy.

Một trận động đất khác, ghi nhận ở mức 3, đã xảy ra tại Omachi khoảng hai giờ sau đó vào khoảng 3:30 chiều.

Tại tỉnh lân cận Niigata, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết không có bất thường nào được phát hiện tại nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa.

Chính quyền cảnh báo các trận động đất tương tự có thể tiếp tục xảy ra trong khu vực, đồng thời kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác.

Nguồn: Japan Times

