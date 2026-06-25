Động đất kép ở Venezuela: USGS cảnh báo số người chết có thể lên tới từ 10.000 đến 100.000

Hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra ở phía tây thủ đô Caracas chiều 25/6 đã khiến nhiều công trình đổ sập, người dân hoảng loạn tháo chạy ra đường và hàng chục người được xác nhận bị thương. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cảnh báo thảm họa có thể gây thương vong lớn và thiệt hại trên diện rộng.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), một trận động đất mạnh 7,2 độ xảy ra cách thủ đô Caracas của Venezuela khoảng 160 km về phía tây vào chiều 25/6. Chưa đầy một phút sau, khu vực này tiếp tục hứng chịu trận động đất thứ hai mạnh 7,5 độ.

USGS nhận định đây là một thảm họa có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng.

"Có khả năng xảy ra thương vong lớn và thiệt hại trên diện rộng", cơ quan này cho biết, đồng thời đưa ra ước tính ban đầu rằng số người thiệt mạng có thể nằm trong khoảng từ 10.000 đến 100.000 người. Tuy nhiên, đây chỉ là mô hình dự báo rủi ro ban đầu, chưa phải số liệu thương vong thực tế được xác nhận.

Ảnh: Reuters

Quyền Tổng thống Venezuela, bà Delcy Rodríguez, cho biết sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp và đề nghị các tổ chức tài chính đa phương hỗ trợ nguồn lực cho công tác khắc phục hậu quả.

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới những gia đình không may mất đi người thân", bà phát biểu trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia, nhưng chưa công bố số người chết hoặc bị thương trên toàn quốc.

Các quan chức địa phương và nhân chứng cho biết nhiều tòa nhà đã đổ sập, công tác cứu hộ đang được triển khai khẩn trương trong khi số người bị thương tiếp tục tăng.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Venezuela, ông Diosdado Cabello, cho biết nhiều nhà cửa và công trình dân sinh đã bị phá hủy.

"Chúng tôi ghi nhận nhiều tòa nhà, căn hộ và nhà ở bị sập. Các lực lượng an ninh và cứu hộ dân sự đang huy động mọi nguồn lực hiện có để ứng phó", ông nói trên truyền hình nhà nước.

Các đoạn video từ hiện trường cho thấy lực lượng cứu hộ leo qua đống đổ nát của một tòa nhà bị sập tại Caracas khi màn đêm buông xuống. Nhiều người thân tập trung bên ngoài hiện trường, cầu cứu sự giúp đỡ cho những người được cho là vẫn còn mắc kẹt bên trong.

Ông Gustavo Duque, thị trưởng khu Chacao thuộc Caracas, cho biết một số tòa nhà đã bị sập. Riêng tại một công trình, lực lượng cứu hộ đã đưa được 18 người sống sót ra ngoài.

Ông cũng kêu gọi người dân tập trung tại các quảng trường công cộng và tránh xa các công trình bị hư hại do nguy cơ xảy ra dư chấn.

"Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để cứu được nhiều người nhất", ông nói.

Tại bang ven biển Falcon, Thống đốc Victor Clark cho biết ít nhất 22 người đã bị thương. Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm 15 người mất tích, đều là người trưởng thành.

Người dân hoảng loạn tháo chạy khỏi nhà

Động đất xảy ra đúng vào ngày nghỉ lễ kỷ niệm chiến thắng quân sự năm 1821, sự kiện góp phần giúp Venezuela giành độc lập khỏi Tây Ban Nha. Vì vậy, nhiều người dân đang ở nhà khi các rung chấn xuất hiện.

"Ngay khi động đất bắt đầu, chúng tôi nghe thấy tiếng la hét khắp nơi. Mọi người đều lao xuống cầu thang", bà Astrid Ramirez, 41 tuổi, sống ở phía tây Caracas, kể lại.

Khắp thủ đô Caracas, người dân đồng loạt sơ tán khi các tòa nhà rung lắc dữ dội. Thành phố này từng hứng chịu trận động đất mạnh 6,3 độ vào năm 1967 khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Ảnh: Reuters

Bà Coro Martinez, 56 tuổi, sống ở phía đông Caracas, cho biết: "Có một tiếng động rất lớn. Đồ đạc trong nhà đổ xuống, cả những bình chứa trong tủ lạnh cũng rơi. Tôi chưa từng trải qua điều gì như vậy."

Trong khi đó, bà Maria Romero, 80 tuổi, cho biết cảnh sát đã hỗ trợ đưa bà ra khỏi nhà.

"Trận động đất này thật kinh khủng, thậm chí còn tệ hơn trận động đất năm 1967", bà nói.

Một nữ nhân viên văn phòng 41 tuổi khác cho biết cô nhận được cảnh báo động đất trên điện thoại chỉ vài giây trước khi rung chấn mạnh xảy ra.

"Khi tôi vừa cầm điện thoại lên và nghe thông báo thì cảm nhận được rung lắc nhẹ. Chưa đầy hai giây sau, mọi thứ bắt đầu chuyển động dữ dội."

Sân bay đóng cửa, bệnh viện tăng cường nhân lực

Tại Caracas, nhiều xe cứu hỏa được điều động tới hiện trường. Một số tòa nhà ghi nhận hư hỏng nghiêm trọng ở phần mặt ngoài.

Tại Bệnh viện Hospital de Clínicas ở Caracas, nhân viên y tế được yêu cầu tăng cường ca trực đêm để tiếp nhận và điều trị các nạn nhân bị thương.

Bà Delcy Rodríguez cho biết sân bay quốc tế Maiquetía International Airport ở khu vực ven biển phía bắc Caracas đã phải đóng cửa do hư hại cơ sở hạ tầng.

Hàng loạt tòa nhà đổ sập sau trận động đất (Ảnh: AFP)

Chính quyền cũng quyết định hủy toàn bộ các lớp học trong phần còn lại của tuần để tập trung đánh giá thiệt hại và bảo đảm an toàn.

Đối với ngành dầu khí, hiện chưa ghi nhận tác động nghiêm trọng nào đến cơ sở hạ tầng năng lượng của Venezuela. Hầu hết các địa phương chịu thiệt hại nặng không nằm gần các trung tâm khai thác dầu khí trọng yếu.

Tại Maracaibo, khu vực gần hồ Maracaibo, trung tâm dầu khí lớn nhất cả nước, lực lượng phòng vệ dân sự cho biết chưa ghi nhận thương vong.

Tuy nhiên, nhiều công ty năng lượng đang khẩn trương kiểm tra tình trạng nhân viên cũng như đánh giá sơ bộ mức độ ảnh hưởng đối với các mỏ dầu, nhà máy và nhà máy lọc dầu. Một số nguồn tin nhận định nếu tình trạng mất điện kéo dài, sản lượng khai thác dầu thô có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

Nhiều người bị thương nghiêm trọng (Ảnh: AFP)

Cảnh báo sóng thần được gỡ bỏ

Sau động đất, Hệ thống Cảnh báo Sóng thần Mỹ từng phát đi cảnh báo nguy cơ sóng thần đối với Puerto Rico cùng quần đảo Virgin thuộc Mỹ và Anh. Cơ quan này cũng cảnh báo các đợt sóng nguy hiểm có thể ảnh hưởng tới Aruba, Curaçao và Bonaire.

Tuy nhiên, cảnh báo đã được gỡ bỏ khoảng một giờ sau đó.

Venezuela nằm trong khu vực có hoạt động địa chấn mạnh, nơi mảng kiến tạo Caribe tiếp giáp với mảng Nam Mỹ.

Theo USGS, trận động đất lịch sử năm 1812 từng gây thiệt hại nghiêm trọng tại các thành phố Mérida và Caracas, khiến khoảng 30.000 người thiệt mạng. Đây vẫn là một trong những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất trong lịch sử quốc gia Nam Mỹ này.