Động đất kép ở Venezuela: Hơn 900 người thiệt mạng, hơn 50.000 người mất tích

Số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại Venezuela đã tăng lên 920, trong khi hơn 50.000 người vẫn mất tích. Lực lượng cứu hộ chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Các đội cứu hộ và người dân Venezuela đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót sau trận động đất kép xảy ra hôm 25/6, khi số người thiệt mạng đã vượt 900 và các lực lượng cứu hộ quốc tế cùng hàng viện trợ mới bắt đầu tiếp cận những khu vực bị tàn phá nặng nề gần hai ngày sau thảm họa.

Theo chính phủ Venezuela, tính đến ngày 27/6, có 172 người vẫn mắc kẹt, 920 người thiệt mạng và 3.360 người bị thương sau hai trận động đất tàn phá thủ đô Caracas và các khu vực lân cận vào tối 25/6. Ngoài ra, hơn 50.000 người được báo cáo mất tích.

Chiều 27/6, khu vực này tiếp tục ghi nhận một dư chấn mạnh 4,9 độ, có thể cảm nhận rõ tại Caracas và thành phố Maracay.

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Người dân tự đào bới tìm người thân

Sự chậm trễ trong công tác cứu trợ đã khiến nhiều người dân tại bang La Guaira, một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất, ngày càng bất bình. Tại đây, người dân và các tình nguyện viên vẫn phải dùng tay đào bới đống đổ nát do thiếu máy móc hạng nặng và lực lượng cứu hộ chính thức.

Jennifer Palacios (25 tuổi) cho biết con trai 6 tuổi cùng 5 người thân của cô vẫn đang mắc kẹt dưới khu chung cư Hugo Chavez gồm 8 tòa nhà ở thành phố La Guaira.

"Chính người dân trong khu vực mới là những người đã cứu được các nạn nhân còn sống. Chúng tôi cần cần cẩu để di chuyển các tấm bê tông. Vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt", cô nói.

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Reuters cho biết thảm họa có thể tạo ra sức ép chính trị đối với Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez, người đang cố xây dựng hình ảnh là nhân tố mang lại thay đổi chính trị dù trước đó từng giữ chức Phó Tổng thống trong chính quyền của cựu Tổng thống Nicolas Maduro.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, thiệt hại trực tiếp do hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ gây ra vào khoảng 6,7 tỷ USD. Trận động đất thứ hai được đánh giá là mạnh nhất tại Venezuela trong hơn một thế kỷ.

Theo ghi nhận, nhiều tuyến đường cao tốc xuất hiện các vết nứt lớn, hàng chục tòa nhà bị san phẳng chỉ còn lại bê tông vỡ vụn và khung thép méo mó. Trên nhiều đống đổ nát, tên các tòa nhà được sơn lên để hỗ trợ lực lượng cứu hộ xác định vị trí.

Các tình nguyện viên sử dụng xe máy vận chuyển nhu yếu phẩm từ Caracas và Valencia đến vùng thiên tai.

Chính quyền sau đó kêu gọi người dân không tiếp tục đổ về thành phố La Guaira vì các tuyến đường ùn tắc đang cản trở hoạt động cứu hộ. Chính phủ cũng thông báo sẽ đóng các tuyến đường từ 20h hằng ngày, chỉ cho phép phương tiện của cơ quan chức năng và các đội cứu hộ đã đăng ký lưu thông.

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Tại thị trấn ven biển Caraballeda, luật sư Ricardo Trias (73 tuổi) cho biết ông đang cố hoàn tất thủ tục nhận thi thể con đỡ đầu Armando Lopez (54 tuổi), người được đưa ra khỏi đống đổ nát tối 26/6 nhưng vẫn chưa thể đưa về an táng.

"Chúng tôi muốn họ bàn giao thi thể. Chúng tôi không thể cứ để thi thể ở đây phân hủy. Chưa có cơ quan pháp y nào đến", ông nói.

Theo Reuters, nhiều người tại thị trấn Catia La Mar thuộc bang La Guaira đã đổ xô lấy giấy vệ sinh, dầu ăn, bánh mì và nhiều hàng hóa khác từ một cửa hàng bị hư hại.

Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez, người lên nắm quyền sau khi Mỹ bắt giữ người tiền nhiệm hồi tháng 1, cam kết triển khai chiến dịch cứu trợ quy mô lớn.

Trong khi đó, Bộ trưởng Dầu mỏ Paula Henao cho biết hoạt động khai thác dầu của Venezuela không bị ảnh hưởng bởi động đất và việc cung cấp nhiên liệu vẫn được đảm bảo. Các lãnh đạo và nhân viên ngành dầu khí cũng xác nhận hạ tầng quan trọng không chịu thiệt hại đáng kể.

Quốc tế tăng cường hỗ trợ

Các đội cứu hộ quốc tế, bao gồm cả từ những quốc gia từng có quan hệ căng thẳng với Venezuela, đã bắt đầu đến nước này từ tối 26/6 và tiếp tục trong ngày 27/6.

Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio. Trước đó, bà cùng các quan chức Venezuela cũng làm việc với Bộ Tư lệnh phương Bắc của quân đội Mỹ và các chuyên gia ứng phó thảm họa.

Mỹ thông báo sẽ huy động 150 triệu USD viện trợ, đồng thời nới lỏng một số lệnh trừng phạt. Quân đội Mỹ cũng điều động hai tàu cùng trực thăng và máy bay tham gia hỗ trợ hoạt động cứu hộ.

Tại khu dân cư ven biển Los Corales, đội cứu hộ gồm 50 thành viên đến từ El Salvador đang sử dụng máy bay không người lái, thiết bị dò thân nhiệt và chó nghiệp vụ để tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát của ba tòa nhà cao 10 tầng.

Ông Roberto Gavidia, trưởng đoàn cứu hộ El Salvador, cho biết người dân nói họ vẫn có thể liên lạc điện thoại với một số nạn nhân bị mắc kẹt.

"Mọi người nói rằng họ vẫn nghe thấy tiếng người. Họ gọi điện và những người mắc kẹt vẫn trả lời, họ vẫn nghe thấy tiếng kêu cứu."

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Tổng thống El Salvador Nayib Bukele cũng chia sẻ video trên mạng xã hội X cho biết lực lượng cứu hộ của nước này đã phát hiện một thiếu nữ 15 tuổi mắc kẹt cùng thú cưng ở tầng 9 của một tòa nhà và đang nỗ lực giải cứu.

Động đất xảy ra trong bối cảnh Venezuela vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ nhiều năm bất ổn kinh tế và chính trị, khiến hàng triệu người phải rời bỏ đất nước và cơ sở hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng.

"Tòa nhà của tôi không còn có thể ở được nữa và giờ tôi chẳng còn gì cả. Chỉ còn tôi và con trai. Gia đình tôi cũng không còn ai ở Venezuela", bà Suhayl Sarquiz (50 tuổi), người vừa mất việc vài tháng trước, chia sẻ.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), số người thiệt mạng cuối cùng có thể vượt 10.000 người, khiến đây trở thành một trong những trận động đất gây chết chóc nhất khu vực Mỹ Latinh trong thế kỷ qua.

Trong khi đó, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên Hợp Quốc ước tính gần 7 triệu người có thể bị ảnh hưởng bởi thảm họa và đang triển khai các hoạt động cung cấp nơi ở khẩn cấp cùng nhiều mặt hàng cứu trợ thiết yếu.

Nguồn: Reuters