HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Động đất 7,1 độ giữa đêm tại Malaysia, rung chấn lan sang quốc gia khác

Phạm Trang |

Rạng sáng 23/2 (giờ địa phương), một trận động đất mạnh 7,1 độ richter xảy ra ngoài khơi bang Sabah của Malaysia trên đảo Borneo, theo thông tin từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS).

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) tâm chấn nằm cách thủ phủ ven biển Kota Kinabalu chưa đầy 100 km về phía đông bắc, ở độ sâu khoảng 619,8 km. Trận động đất xảy ra vào lúc 0h57 phút (giờ địa phương).

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết không phát đi cảnh báo sóng thần do độ sâu lớn của trận động đất khiến nguy cơ xảy ra sóng thần gần như không đáng kể. Cơ quan này cũng đánh giá khả năng xảy ra thương vong hoặc thiệt hại là thấp.

Động đất mạnh tại Malaysia: Rung chấn lan rộng đến các nước lân cận - Ảnh 1.

Ảnh: Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS)

Trong khi đó,Cục Khí tượng Malaysia cũng ghi nhận cường độ trận động đất ở mức 6,8 độ và cho biết đang “tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình”.

Rung chấn được cảm nhận tại khu vực bờ tây bang Sabah và một số nơi thuộc bang Sarawak lân cận. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn quốc gia Bernama, Trung tâm Điều hành của Sở Cứu hỏa và Cứu nạn Sabah xác nhận chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào sau trận động đất.

“Các trạm đang tuần tra và giám sát địa bàn để đảm bảo an toàn cho người dân và kiểm soát tình hình”, đại diện lực lượng này cho biết.

Cùng với đó, theo Straistimes, một số người ở Singapore cho biết cảm nhận được rung chấn.

Giới chức Malaysia hiện tiếp tục theo dõi diễn biến nhằm kịp thời ứng phó nếu có tình huống phát sinh.

Nguồn: The Straitstimes

Tử vi ngày mới 23/2: 3 con giáp may mắn bậc nhất, quý nhân trợ giúp, tài vận hanh thông
Tags

malaysia

động đất

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại