Động đất 6,1 độ rung chuyển Đài Loan (Trung Quốc), cảnh báo dư chấn trong 3 ngày tới

Phạm Trang |

Trận động đất mạnh nhất từ đầu năm 2026 vừa xảy ra ngoài khơi phía Đông Đài Loan (Trung Quốc), cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ dư chấn tiếp diễn.

Tối 1/5, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã xảy ra tại vùng biển phía Đông Đài Loan (Trung Quốc). Đây được xác định là trận động đất có cường độ lớn nhất kể từ đầu năm đến nay.

Theo Cơ quan Khí tượng Trung ương Đài Loan (Trung Quốc), trận động đất xảy ra vào lúc 20h39 (giờ địa phương), với tâm chấn nằm cách chính quyền huyện Nghi Lan khoảng 38,7 km về phía Đông Bắc Đông, ở độ sâu 98,3 km. Đây là dạng động đất có độ sâu trung bình.

Cường độ rung chấn lớn nhất ghi nhận ở mức 4 độ, xuất hiện tại các khu vực như Nam Áo (Nghi Lan), Quan Tây (Tân Trúc), Hợp Hoan Sơn (Nam Đầu) và Diêm Liêu (Hoa Liên).

Ông Ngô Kiến Phú- Giám đốc Trung tâm Dự báo Động đất, cho biết đây là một sự kiện địa chấn độc lập, chủ yếu do tác động của hiện tượng hút chìm mảng kiến tạo tại khu vực phía Đông Đài Loan. Đặc điểm của trận động đất này tương tự với trận động đất 4,8 độ xảy ra ngoài khơi Nghi Lan vào ngày 25/4 trước đó.

Theo phân tích, khu vực này thường xuyên ghi nhận các trận động đất có cường độ từ 5,5 đến 6 độ. Gần nhất là trận động đất mạnh 7,0 độ xảy ra ngày 27/12/2025 ngoài khơi Nghi Lan, với độ sâu tương tự.

Do tâm chấn nằm gần khu vực Nghi Lan và vùng đô thị Đài Bắc, hiệu ứng khuếch đại địa hình đã khiến rung lắc được cảm nhận rõ rệt không chỉ ở phía Bắc mà còn lan tới miền Trung và khu vực Gia Nghĩa.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, trong vòng 3 ngày tới, khả năng cao sẽ xuất hiện các dư chấn với cường độ từ 5 đến 5,5 độ. Người dân được khuyến cáo nâng cao cảnh giác và chủ động các biện pháp phòng tránh động đất.

Nguồn: ETtoday

