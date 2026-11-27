Không phải vì thiếu hành khách hay các chuyến bay, sân bay này phải đóng cửa bởi nhiều vấn đề khác.

Theo Tân Hoa Xã, từ 0h ngày 26/11/2026 (giờ địa phương), sân bay quốc tế Hohhot Baita (Bạch Tháp), tại thành phố Hohhot, thủ phủ Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc, chính thức đóng cửa. Cùng thời điểm, toàn bộ hoạt động vận tải hàng không dân dụng được chuyển sang sân bay quốc tế Hohhot Shengle (Thịnh Lạc).

Sự kiện đánh dấu chặng đường 68 năm hoạt động của một trong những cửa ngõ hàng không quan trọng tại miền Bắc Trung Quốc. Đáng nói, trước khi đóng cửa, sân bay này vẫn phục vụ hàng triệu lượt hành khách mỗi năm.

Sân bay quốc tế Hohhot Baita (Bạch Tháp) (Ảnh Wikipedia)

Vì sao phải đóng cửa một sân bay vẫn đông khách?

Theo thông tin từ Sở Giao thông vận tải Khu tự trị Nội Mông, sân bay Baita chính thức đi vào khai thác từ ngày 1/10/1958. Trải qua nhiều lần cải tạo, nâng cấp, công trình trở thành đầu mối hàng không quan trọng, phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương và du lịch của người dân trong khu vực.

Số liệu năm 2025 cho thấy sân bay Baita phục vụ khoảng 12,72 triệu lượt hành khách. Để dễ hình dung, theo Thời báo Tài chính Việt Nam, trong cùng năm, sân bay quốc tế Nội Bài phục vụ 33,86 triệu lượt khách. Như vậy, lượng khách qua sân bay 68 năm tuổi của Trung Quốc tương đương gần 40% Nội Bài.

Tuy nhiên, chính sự gia tăng nhu cầu đi lại cùng tốc độ đô thị hóa đã đặt sân bay Baita trước những bài toán khó giải quyết.

Theo hồ sơ dự án của Ngân hàng Phát triển Mới (NDB), được phê duyệt tài trợ từ năm 2018, sân bay Baita khi đó đã hoạt động vượt mức công suất thiết kế 3 triệu lượt khách/năm. Bên cạnh đó, vị trí của sân bay quá gần khu vực đô thị, trong đó một đường băng được NDB ghi nhận chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 2,7 km.

Hoạt động hàng không tại đây làm gia tăng những lo ngại về an toàn và ô nhiễm tiếng ồn đối với cư dân. Việc cải tạo, mở rộng sân bay tại vị trí hiện hữu cũng được đánh giá không còn khả thi.

Bên trong sân bay (Ảnh Wikiepdia)

Thay vì tiếp tục đầu tư vào công trình bị giới hạn bởi không gian đô thị, địa phương quyết định xây dựng một sân bay hoàn toàn mới ở khu vực xa trung tâm hơn.

Công trình 85.000 tỷ đồng được đầu tư thay thế

Sân bay quốc tế Hohhot Shengle được xây dựng tại huyện Horinger, phía nam thành phố Hohhot, cách sân bay Baita khoảng 46 km tính theo đường chim bay, theo cơ sở dữ liệu Airport Codes. Hành khách có thể lựa chọn sân bay này sau khi sân bay cũ đóng cửa, không ảnh hưởng quá nhiều đến quá trình đi lại, kết nối với những diểm đến địa phương.

Theo China News Service ngày 24/11, tổng mức đầu tư được phê duyệt của hạng mục công trình sân bay này là 23,11 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 85.000 tỷ đồng.

Theo Tân Hoa Xã và Báo Giao thông Trung Quốc, đây là sân bay quốc tế cấp 4F đầu tiên của Nội Mông, có nhà ga rộng 320.000 m², 130 vị trí đỗ máy bay cùng hai đường băng dài lần lượt 3.800 m và 3.400 m. Hai đường băng được bố trí song song, cách nhau tới 2 km, có thể vận hành độc lập. Sân bay được thiết kế đáp ứng nhu cầu phục vụ 28 triệu lượt hành khách, 320.000 tấn hàng hóa, bưu kiện và 244.000 lượt cất, hạ cánh mỗi năm.

Sân bay quốc tế Hohhot Shengle được ưu tiên thay thế với các hành khách cho sân bay cũ phải đóng cửa (Ảnh Biz Hub)

Đã xây dựng hạ tầng đón đầu tàu cao tốc, metro

Với vị trí cách xa trung tâm thành phố khoảng 40 km, một trong những bài toán đặt ra đối với sân bay Shengle là làm thế nào để người dân di chuyển thuận tiện mà không phụ thuộc hoàn toàn vào phương tiện đường bộ.

Ngay từ tháng 1/2019, trong văn bản phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã yêu cầu tính toán phương án kết nối sân bay với hệ thống đường sắt đô thị.

Không dừng lại ở quy hoạch, địa phương còn triển khai xây dựng hạ tầng dự phòng kết nối đường sắt cao tốc. Theo Cổng thông tin Nội Mông, phần kết cấu chính của hạng mục này đã hoàn thành vào ngày 20/9/2024.

Thông tin từ Báo Hohhot cho biết nhà ga đường sắt cao tốc tại sân bay được thiết kế với 3 tầng ngầm. Tầng thứ nhất là sảnh trung chuyển giữa đường sắt đô thị và nhà ga hàng không; tầng thứ hai bố trí sảnh chờ cùng các thiết bị kỹ thuật; tầng thứ ba là khu vực sân ga đón, trả khách.

Ảnh Xinhua

Trong tương lai, khi hệ thống đường sắt được đưa vào khai thác, hành khách có thể chuyển đổi giữa tàu cao tốc, metro và máy bay ngay trong tổ hợp giao thông của sân bay.

Hiện tại, các tuyến đường sắt này chưa trực tiếp phục vụ sân bay. Trước mắt, người dân có thể di chuyển bằng xe buýt sân bay, taxi, xe công nghệ hoặc phương tiện cá nhân thông qua hệ thống đường bộ, trong đó có tuyến cao tốc S43.