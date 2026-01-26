Đóng cửa 3 căn nhà, đẩy xe ra chợ ăn xin: Triệu phú giả nghèo khiến cả khu phố choáng váng

Câu chuyện khó tin này đang gây xôn xao tại thành phố Indore, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ). Nhân vật chính là Mangilal, một người ăn xin khuyết tật quen mặt tại chợ Sarafa – khu chợ nổi tiếng với hoạt động buôn bán sôi động và kim loại quý. Suốt nhiều năm, Mangilal xuất hiện với hình ảnh nghèo khổ, di chuyển bằng xe đẩy tự chế, chìa tay xin tiền từng người qua lại. Mỗi ngày, ông thu về khoảng 400-500 rupee (tương đương 150.000 đồng) – con số không quá lớn, nhưng đủ để khiến nhiều người tin rằng đây là một mảnh đời thực sự bất hạnh.

Sự thật chỉ bị phanh phui khi chính quyền địa phương triển khai chiến dịch rà soát, dẹp nạn ăn xin trên địa bàn. Từ một “người đáng thương”, Mangilal nhanh chóng lộ diện là nhân vật khiến cả thành phố sửng sốt.

Ông Mangilal, một người ăn xin ở thành phố Indore, tận dụng tiền xin được để cho vay nặng lãi. Ảnh: ETV Bharat

Ăn xin ban ngày, làm “chủ nợ” ban đêm

Kết quả điều tra cho thấy Mangilal không hề nghèo như vẻ ngoài. Người đàn ông này sở hữu tới ba bất động sản, trong đó có một tòa nhà ba tầng và hai căn nhà khác nằm ở những khu vực được xem là “đất vàng” của Indore. Chưa dừng lại ở đó, ông còn đứng tên ba chiếc xe ba bánh cho thuê, một ôtô riêng hiệu Maruti Suzuki Dzire và thuê tài xế với mức lương hơn 10.000 rupee mỗi tháng.

Đáng nói, Mangilal còn chiếm dụng trái phép một căn hộ thuộc diện nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp do Chính phủ cấp – một quyền lợi vốn được thiết kế để hỗ trợ những người thực sự khó khăn.

Theo cơ quan chức năng, “nghề” ăn xin chỉ là vỏ bọc hoàn hảo. Công việc thực sự của Mangilal bắt đầu khi trời tối. Toàn bộ số tiền xin được trong ngày được ông dùng làm vốn cho vay lãi ngắn hạn đối với các tiểu thương trong chợ. Lãi suất tính theo ngày, tiền lời thu về có thể lên tới 2.000 rupee/ngày, trong khi tổng số vốn quay vòng ước tính khoảng 500.000 rupee (tương đương 150 triệu đồng).

Nhiều tiểu thương tại chợ Sarafa không giấu nổi sự bàng hoàng khi biết “ông ăn xin quen mặt” lại chính là chủ nợ giấu mặt của họ suốt thời gian dài. “Chúng tôi không thể tin được. Ngày nào ông ấy cũng ngồi xin tiền trước cửa hàng, vậy mà tối đến lại cho vay tiền với lãi suất cao”, một tiểu thương chia sẻ với truyền thông địa phương.

Lòng thương hại trở thành… công cụ kiếm tiền

Ông Dinesh Mishra, đại diện cơ quan chức năng thành phố Indore, cho biết Mangilal đã bị đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội, đồng thời toàn bộ tài khoản ngân hàng bị phong tỏa để phục vụ điều tra các hành vi cho vay trái phép và chiếm dụng tài sản công.

Vụ việc nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán khắp Indore – thành phố hiện có khoảng 6.500 người lang thang. Trong bối cảnh chính quyền nỗ lực làm sạch đô thị, câu chuyện của Mangilal được xem là một ví dụ điển hình cho việc lòng thương cảm bị lợi dụng như một “mỏ vàng”.

Chợ Sarafa vốn nổi tiếng với các giao dịch giá trị lớn, nơi tiền bạc lưu chuyển mỗi ngày. Giữa không gian đó, hình ảnh một người đàn ông khuyết tật xin tiền dễ dàng đánh trúng tâm lý trắc ẩn của người qua đường. Ít ai ngờ, đằng sau chiếc xe đẩy cũ là cả một hệ thống tài sản và dòng tiền vận hành âm thầm.

Câu chuyện “triệu phú ăn xin” không chỉ gây sốc vì sự giàu có trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về cách xã hội nhìn nhận và hỗ trợ những người yếu thế. Khi lòng tốt bị khai thác để trục lợi, ranh giới giữa giúp đỡ và tiếp tay cho hành vi sai trái trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Với nhiều người dân Indore, vụ việc Mangilal là lời cảnh tỉnh: không phải mọi bàn tay chìa ra đều thực sự cần cứu giúp, và đôi khi, sự thương hại vô điều kiện lại trở thành món hàng sinh lời nhất.