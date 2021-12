Động cơ phía sau các cuộc tấn công dữ dội của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria?

Trang SF đưa tin, ngày 22/12, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng uỷ nhiệm tiếp tục tấn công vào một số thị trấn và làng mạc do Lực lượng Dân chủ Syria kiểm soát ở vùng nông thôn phía bắc al-Hasakah của Syria.

Các tay súng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã cố gắng tiến về thị trấn Umm al-Kayf. Tuy nhiên, Lực lượng Dân chủ Syria đã chặn đứng. Trong cuộc giao tranh này, một tay súng thuộc lực lượng uỷ nhiệm của Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng.

Cùng lúc đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công thị trấn Abu Rasin và vùng ngoại ô khiến 2 người bị thương.

Khung cảnh đổ nát phía sau các cuộc tấn công.

Cho đến hiện tại, động cơ phía sau các cuộc tấn công dữ dội của Thổ Nhĩ Kỳ vào khu vực do Lực lượng Dân chủ Syria ở vùng nông thôn phía bắc al-Hasakah vẫn chưa được công bố. Có thể, Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng gây áp lực buộc Lực lượng Dân chủ Syria chấp nhận một thoả thuận giảm leo thang mới. Ankara muốn lực lượng này giữ khoảng cách ít nhất 30km so với các khu vực mà lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng ở phía bắc và đông bắc Syria, trang SF thông tin.

Theo kế hoạch ban đầu, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đẩy lùi Lực lượng Dân chủ Syria bằng một hoạt động quân sự quy mô lớn. Tuy nhiên, sự hiện diện của các lực lượng Nga và Quân đội Ả Rập Syria tại khu vực này đã khiến Thổ Nhĩ Kỳ phải lùi một bước.

Trước đó, ngày 21/12, 4 người đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong các cuộc tấn công bằng pháo của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào Abu Rasin, thị trấn Tell Tamer cũng như các ngôi làng gần đó của Umm Harmala, Mazra, Tell Amir, Tell al-Ward, al-Rabi`at và al-Asadiya. Trong số những người thương vong có 5 binh sĩ thuộc Quân đội Ả Rập Syria.

Tình hình đông bắc Syria căng thẳng trong những ngày qua. (Ảnh minh hoạ)

Lực lượng Dân chủ Syria đã đáp trả các cuộc tấn công bằng kích pháo kích vào các đồn quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở phía bắc al-Hasakah. Ba chiến binh do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã thiệt mạng.

Các cuộc pháo kích nhằm vào thị trấn và làng mạc do Lực lượng Dân chủ Syria kiểm soát ở vùng đông bắc Syria là điều đáng báo động.

Trang SF thông tin, các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Damascus và Ankara về tình hình ở đông bắc Syria. Các cuộc tấn công của pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ vào đồn của Quân đội Ả Rập Syria trong khu vực có thể sẽ cản trở các cuộc đàm phán này.

Đến hiện tại, tình hình tại khu vực đông bắc Syria vẫn đang rất nóng.