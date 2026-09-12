Động cơ cho xe hybrid chạy được dưới nước

Horse Powertrain phát triển động cơ B20 chống thấm nước, cho phép xe hybrid hoạt động hiệu quả dưới nước và trên địa hình gồ ghề.

Trong thế giới ô tô, động cơ điện và nước thường không phải là sự kết hợp lý tưởng. Tương tự, động cơ đốt trong cũng không mấy ưa thích việc “bơi lội”. Tuy nhiên, công ty Horse Powertrain - liên doanh của Renault và Geely - đã phát triển một giải pháp độc đáo cho những chiếc xe địa hình hybrid, cho phép chúng trải nghiệm cảm giác mạnh khi ngâm mình trong nước.

Động cơ B20 của Horse Powertrain với thiết kế chống nước. (Ảnh: Carscoops)

Động cơ B20 mới của Horse Powertrain là động cơ chống thấm nước, có khả năng hoạt động hiệu quả khi ngâm ở độ sâu lên đến 1,1 mét (42 inch).

Được thiết kế đặc biệt cho xe hybrid (HEV), xe hybrid sạc điện (PHEV) và xe điện có hệ thống mở rộng phạm vi hoạt động, động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít này sản sinh công suất từ 188 đến 248 mã lực (190-252 PS), tùy thuộc vào thông số kỹ thuật. Mô-men xoắn của động cơ dao động từ 221 đến 280 lb-ft (300-380 Nm), với trọng lượng chỉ 130 kg (287 lbs).

Điểm nổi bật của động cơ B20 chính là khả năng chống nước đạt chuẩn IPX8. Được thành lập vào năm 2024 bởi Renault và Geely, Horse Powertrain đã trang bị cho B20 các linh kiện điện và cảm biến được niêm phong, cùng với lớp niêm phong chuyên dụng giữa động cơ và hộp số.

Khi phát hiện đang ở dưới nước, hệ thống điều khiển của động cơ có khả năng tự động điều chỉnh phản ứng ga hoặc giới hạn công suất, giúp ngăn chặn tình trạng xe bị cuốn trôi khi vượt sông.

Ngoài khả năng chống nước, động cơ B20 còn tỏ ra mạnh mẽ trên địa hình gồ ghề. Theo Horse Powertrain, động cơ này có thể vượt qua độ dốc 100%, tương đương với độ dốc 45 độ, một thử thách mà chỉ những chiếc SUV cao cấp mới có thể chinh phục.

Mẫu xe Geely Galaxy Cruiser 700 trang bị động cơ B20. (Ảnh: Carscoops)

Về hiệu suất, động cơ B20 sử dụng chu trình Miller, với van nạp mở khi bắt đầu kỳ nén, phun nhiên liệu trực tiếp và thiết kế piston đặc biệt, đạt hiệu suất nhiệt lên đến 48,4%.

Con số này vượt trội hơn so với khoảng 25-30% của hầu hết các động cơ đốt trong thông thường và 40% của động cơ chu trình Miller trong xe Prius của Toyota. Hệ thống làm mát kép chủ động cũng được thiết kế để kiểm soát nhiệt độ trong các tình huống tải trọng cao.

Động cơ B20 không chỉ là một ý tưởng lý thuyết mà đã được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh hồi đầu năm nay. Hiện tại, nó đã xuất hiện trên mẫu Geely Galaxy Cruiser 700 dành cho thị trường Trung Quốc, là một phần của hệ thống hybrid cắm điện kết hợp với hộp số hybrid ba cấp của Horse Powertrain.