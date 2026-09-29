Bà Nguyễn Thị Lụa (TPHCM) sinh tháng 5/1974, có 33 năm 03 tháng đóng BHXH, bậc lương 4,98, chưa đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Bà Lụa hỏi, bà muốn nghỉ việc thì nên thực hiện theo phương án nào cho phù hợp và lương hưu dự kiến là bao nhiêu?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Điều kiện nghỉ hưu

Căn cứ khoản 1 Điều 64 Luật BHXH 2024 quy định về đối tượng và điều kiện hưởng lương hưu: … khi nghỉ việc có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

"a) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

b) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên khi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm…".

Theo khoản 1 Điều 65 Luật BHXH 2024 về đối tượng và điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động: … khi nghỉ việc có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên thì được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 64 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

"a) Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 64 của Luật này và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%;

b) Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 64 của Luật này và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên".

Theo đó, căn cứ Điều 169 Bộ luật Lao động, Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ để bà xác định tuổi nghỉ hưu; căn cứ khoản 1 Điều 64 hoặc khoản 1 Điều 65 của Luật BHXH 2024 nêu trên để xác định điều kiện nghỉ hưởng lương hưu.

Tính mức lương hưu hằng tháng

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 66 Luật BHXH 2024, mức lương hưu hằng tháng của đối tượng đủ điều kiện quy định tại Điều 64 của Luật này được tính như sau:

Đối với lao động nữ bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH quy định tại Điều 72 của Luật này tương ứng 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Theo khoản 3 Điều 66 Luật BHXH 2024, mức lương hưu hằng tháng của đối tượng đủ điều kiện quy định tại Điều 65 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.