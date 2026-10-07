Dòng A của OPPO không còn là "máy bền giá mềm": cú lên đời đáng chú ý nhất phân khúc tầm trung năm nay

Suốt nhiều năm, dòng A của OPPO được người mua nhớ đến bằng một mô tả ngắn gọn là máy bền, pin trâu và giá dễ chịu, nhưng điều đó đã thay đổi với dòng A7 Pro 5G sắp ra mắt.

Thị trường điện thoại Việt Nam hai năm qua lại dịch chuyển theo hướng khác, khi người dùng sẵn sàng chi thêm để đổi lấy một thiết bị làm được nhiều việc hơn. Thế hệ A7 Pro 5G sắp ra mắt cho thấy OPPO đang đẩy dòng máy phổ thông này lên một nấc thang mới.

OPPO A7 Pro 5G phiên bản màu Xanh Sóng Biển, mặt lưng có hiệu ứng vân sóng. Ảnh: OPPO

Người Việt đang mua điện thoại ngày một cao cấp hơn

Dấu hiệu rõ nhất xuất hiện từ quý I/2025, khi số liệu của Counterpoint Research cho thấy điện thoại có giá bán buôn dưới 200 USD chỉ còn chiếm 50% lượng máy xuất xưởng tại Việt Nam. Đây là tỷ lệ thấp nhất mà hãng nghiên cứu này từng ghi nhận ở thị trường trong nước. Cùng quý đó, phân khúc từ 200 đến 400 USD tăng trưởng nhanh nhất thị trường với mức tăng 19% so với cùng kỳ, và hai thương hiệu dẫn đầu phân khúc này là Samsung và OPPO.

Kết nối 5G là một lực kéo khác của xu hướng này. Counterpoint ghi nhận điện thoại hỗ trợ 5G chiếm 46% lượng máy xuất xưởng tại Việt Nam trong quý I/2025, tỷ lệ cao nhất tính tới thời điểm đó. Khi Viettel, VNPT và MobiFone đều đã triển khai mạng 5G trên diện rộng, một chiếc máy mới không có 5G dần trở thành lựa chọn khó thuyết phục với người định dùng nó trong nhiều năm.

Sang năm 2026, đà dịch chuyển tiếp tục rõ hơn. Theo Omdia, lượng máy xuất xưởng ở phân khúc dưới 200 USD tại Việt Nam trong quý I/2026 giảm hơn 30%. Cũng trong quý này, OPPO vươn lên vị trí thứ hai tại Việt Nam với 21% thị phần xuất xưởng, tăng 3 điểm % so với quý liền trước.

Samsung dẫn đầu với 26% thị phần, OPPO đứng thứ hai với 21%. Tỷ lệ của các hãng khác là phần còn lại sau năm thương hiệu lớn. Nguồn: Omdia, qua VnEconomy

Dòng A từng được mua vì độ bền

Trước khi tầm giá dịch chuyển, dòng A của OPPO đã có chỗ đứng riêng nhờ hai thứ người dùng phổ thông cần nhất là pin và độ bền. Thế hệ A5 Pro dùng viên pin 5.800mAh. A6 Pro 5G ra mắt tại Việt Nam ngày 10/10/2025 với dung lượng pin tăng lên 6.500mAh, còn bản 4G của A6 Pro đẩy con số này lên 7.000mAh. Cả hai đều mang bộ ba chuẩn kháng nước IP66, IP68 và IP69.

Cách định vị đó phát huy tác dụng ở phân khúc dưới 10 triệu đồng, nơi người mua chủ yếu cần một chiếc máy dùng được lâu mà không phải lo hỏng vặt. Khi người dùng sẵn sàng trả nhiều hơn, độ bền trở thành điều kiện tối thiểu chứ không còn là lý do mua máy. Một sản phẩm muốn đứng ở nấc giá cao hơn phải trả lời thêm câu hỏi về những việc người mua làm với chiếc điện thoại mỗi ngày.

Dung lượng pin của dòng A Pro tại Việt Nam qua ba thế hệ, với A6 Pro tính theo phiên bản 5G. Nguồn: OPPO, các nhà bán lẻ tại Việt Nam

A7 Pro 5G mang thêm gì ngoài độ bền

Trên A7 Pro 5G, phần độ bền tiếp tục được nâng lên với viên pin 8.000mAh và bộ chuẩn IP66, IP68, IP69 cùng IP69K. Theo công bố của OPPO, chuẩn IP69K cho phép máy chịu được tia nước áp lực cao ở nhiệt độ 80°C. Danh sách chất lỏng thông dụng mà máy chịu được cũng tăng từ 18 lên 38 loại, trải từ nước mưa, cà phê, sữa đến dung dịch tẩy rửa.

A7 Pro 5G đạt bộ chuẩn kháng nước và kháng bụi IP66, IP68, IP69 và IP69K theo công bố của OPPO. Ảnh: OPPO

Thay đổi đáng chú ý hơn nằm ở camera trước, bộ phận trước nay hiếm khi được ưu tiên trên dòng A. Camera trước của A7 Pro 5G có độ phân giải 50MP, tăng mạnh so với mức 16MP của A6 Pro. Góc chụp được mở rộng lên 100°, giúp một nhóm bạn đứng chụp chung dễ lọt trọn khung hình hơn mà người cầm máy không phải dùng thêm gậy tự chụp.

OPPO bổ sung tính năng tự chuyển góc chụp từ 1x sang 0,6x khi máy nhận ra người dùng đang chụp ảnh nhóm. Lựa chọn này nhắm vào nhóm người dùng mà camera trước gắn với cả công việc lẫn đời sống, từ người làm nghề trang điểm, làm tóc, huấn luyện thể hình đến người bán hàng qua mạng. Với họ, camera trước vừa ghi lại những buổi đi chơi cùng bạn bè, vừa là công cụ phát trực tiếp và quay nội dung hằng ngày.

Ảnh chụp nhóm bằng camera trước trong bộ ảnh giới thiệu A7 Pro 5G của OPPO. Ảnh: OPPO

Vòng đời phần mềm cũng được kéo dài. OPPO cho biết A7 Pro 5G chạy ColorOS 16 và được phòng thí nghiệm của hãng chứng nhận giữ độ mượt trong vòng tới 6 năm, áp dụng cho phiên bản 8GB+256GB. Thế hệ A6 Pro trước đó được công bố ở mức 5 năm.

So sánh một số thông số giữa A6 Pro 5G và A7 Pro 5G. Số loại chất lỏng và thời hạn giữ độ mượt là kết quả thử nghiệm do OPPO công bố. Nguồn: OPPO, các nhà bán lẻ tại Việt Nam

Phép thử ở nấc giá mới

Hình ảnh "máy bền giá mềm" đã giúp dòng A có chỗ đứng vững ở phân khúc phổ thông, còn những nâng cấp trên A7 Pro 5G cho thấy OPPO muốn dòng máy này được chọn vì nhiều lý do hơn thế. Biến số quyết định nằm ở việc camera trước góc rộng có tạo ra khác biệt đủ rõ trong ảnh chụp thực tế hay không, bởi đây là nâng cấp mà người mua có thể tự kiểm chứng ngay tại cửa hàng trước khi nghĩ tới số năm sử dụng. Lễ ra mắt ngày 8/10 cùng mức giá chính thức sẽ cho thị trường câu trả lời rõ ràng nhất. Và với những gì OPPO từng thể hiện, chúng ta có thể tin rằng hãng biết làm thế nào để chiều lòng người dùng.