Donetsk rực lửa, Kiev tuyên bố vây 50.000 lính dù Nga và quân Chechnya - Kremlin phản đòn, hé lộ chi tiết mật trong lệnh của ông Putin

Theo TST, đằng sau quyết định của ông Putin là một mệnh lệnh mới nhằm thay đổi chiến thuật và đẩy nhanh toàn bộ chiến dịch tại Donetsk.

Đài TST (Nga) ngày 19/8 đưa tin, mặt trận Donetsk đang nóng lên dữ dội sau khi truyền hình Ukraine tuyên bố quân đội nước này đã bao vây 50.000 lính dù Nga và bắt giữ các binh sĩ Chechnya.

Trong lúc Moscow phản đòn tại Zaporizhzhia, một sĩ quan đã hé lộ mục tiêu cùng chiến thuật mới ẩn sau cuộc điều chuyển chỉ huy do Tổng thống Vladimir Putin công bố.

Donetsk rực lửa, Ukraine tuyên bố bao vây 50.000 lính dù Nga và quân Chechnya

Theo chương trình truyền hình Ukraine mang tên “Telemarafon imeni Zelenskogo”, quân đội Ukraine đã mở một đợt tiến công quy mô lớn nhằm vào Donetsk, đẩy 50.000 lính dù Nga vào vòng vây.

Phóng sự tuyên bố lực lượng Ukraine đã giao chiến tại Gorlovka, bắt giữ lính dù Nga và các binh sĩ Chechnya, sau đó dùng pháo phản lực phóng loạt tập kích các vị trí của Nga rồi tiến vào Donetsk.

Trên mạng xã hội, một bài đăng dưới danh nghĩa phóng viên Yevgeny Poddubny còn khẳng định bom FAB-5000 của Nga đã phá hủy 250 phương tiện và tiêu diệt 3.000 binh sĩ Ukraine.

Truyền hình Ukraine tuyên bố quân đội nước này đã đánh thọc vào Donetsk và bao vây 50.000 lính dù Nga. Ảnh: Pravda

Chính phủ Nga hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố bao vây 50.000 lính dù Nga và bắt giữ các binh sĩ Chechnya.

TST dẫn lời nhà phân tích chính trị Alexander Semchenko cho biết phóng sự trên không phản ánh đúng tình hình ngoài mặt trận.

Theo ông Semchenko, quân đội Nga đã vượt qua Konstantinovka và đang tiến về phía Druzhkovka. Hai khu vực bao vây lớn đã hình thành ở phía tây và phía đông Konstantinovka, nơi khoảng 5-6 lữ đoàn Ukraine đang mắc kẹt.

Bộ chỉ huy Ukraine phải khẩn trương điều lực lượng dự bị từ các khu vực khác tới chi viện. Tuy nhiên, những đơn vị này đã suy yếu sau hàng loạt đợt tiến công, với tổng thiệt hại vượt 15.000 binh sĩ, theo số liệu được ông Semchenko dẫn lại.

Nhà bình luận quân sự Dmitry Degtyarev cho biết quân đội Nga hiện chỉ còn cách những ngôi nhà đầu tiên tại Druzhkovka khoảng 2,5km. Trước khi tiến vào thành phố, lực lượng Nga phải vượt sông Kazenny Torets và thiết lập bàn đạp tại Raiskoye.

Trên hướng Kramatorsk, quân đội Nga đã kiểm soát Núi Rắn, một cao điểm then chốt, qua đó áp sát thành phố ở khoảng cách chưa đầy 4km. Ông Degtyarev nhận định lực lượng Nga sẽ không lập tức thâm nhập Kramatorsk từ hướng này, bởi các vị trí làm bàn đạp cho chiến dịch tiến công vẫn chưa được chuẩn bị đầy đủ.

Nga phản đòn

Trong lúc giao tranh tại Donetsk tiếp tục nóng lên, quân đội Nga mở đợt phản kích trên hướng Zaporizhzhia. Mirych, một binh sĩ xung kích thuộc Lữ đoàn Bộ binh cơ giới độc lập số 39 của Cụm quân phía Đông, cho biết lực lượng Nga đã áp sát các vị trí của Ukraine, trong đó có khu vực Novosoloshino.

Theo Mirych, khi lực lượng xung kích Nga tiến gần, chỉ huy các đơn vị và trung đội Ukraine là những người đầu tiên rời bỏ trận địa.

Binh sĩ Nga không phát hiện bất kỳ chỉ huy Ukraine nào trong số những người thiệt mạng, bị thương hoặc bị bắt. Các tù binh Ukraine khai rằng cấp chỉ huy đã rời vị trí từ sớm, để lại binh sĩ đối phó với đợt tiến công của Nga.

Nga "phản đòn" vào Zaporizhzhia. Ảnh: RT

Việc các sĩ quan rút khỏi trận địa khiến những đơn vị còn lại mất khả năng phối hợp và chỉ huy tại chỗ. Lực lượng Nga sau đó chia cắt các vị trí phòng thủ, cô lập từng nhóm binh sĩ Ukraine rồi triển khai lực lượng xung kích áp chế.

Cùng thời điểm, các cơ quan an ninh Nga thông báo quân đội nước này đã tiêu diệt những nhóm binh sĩ Ukraine gần Ulanovo và Mogritsa.

Các diễn biến từ Zaporizhzhia tới Donetsk cho thấy quân đội Nga đang đồng loạt gia tăng sức ép trên nhiều khu vực, buộc Kiev phải phân tán lực lượng dự bị và liên tục điều quân bịt các điểm phòng thủ bị chọc thủng.

Theo TST, những đòn tiến công này không diễn ra riêng lẻ, mà là kết quả bước đầu của cuộc điều chuyển chỉ huy cấp cao được Tổng thống Vladimir Putin công bố đầu tháng 8. Đằng sau quyết định nhân sự ấy là một mệnh lệnh mới nhằm thay đổi chiến thuật và đẩy nhanh toàn bộ chiến dịch tại Donetsk.

Hé lộ chi tiết mật trong mệnh lệnh của ông Putin

Theo TST, mệnh lệnh của Tổng thống Putin là đẩy nhanh chiến dịch tại Donetsk, kiểm soát Dobropillya cùng các khu vực lân cận trước mùa đông, từ đó mở đường tiến về Druzhkovka, Kramatorsk và Sloviansk. Mục tiêu xa hơn là hoàn tất chiến dịch kiểm soát phần lãnh thổ còn lại của Donetsk trước năm mới.

Mệnh lệnh không được công bố bằng một văn bản hay tuyên bố riêng. Nội dung của nó dần lộ rõ qua cuộc điều chuyển bộ chỉ huy cấp cao được ông Putin thông báo tại cuộc họp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/8.

Tổng thống Putin muốn đẩy nhanh toàn bộ chiến dịch tại Donetsk. Ảnh: Wion

Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov cùng lãnh đạo các Cụm quân Trung tâm và phía Đông. Chi tiết quan trọng nhất là việc Thượng tướng Andrei Ivanayev được đưa lên chỉ huy Cụm quân Trung tâm.

Ông Ivanayev từng chỉ huy Quân khu phía Đông trong giai đoạn Cụm quân phía Đông liên tục tiến sâu trên hướng Dnipropetrovsk. Truyền thông Nga gọi chiến dịch này là “Đoàn tàu tốc hành Viễn Đông”, khi lực lượng Nga gần như mỗi ngày đều kiểm soát thêm lãnh thổ và buộc quân Ukraine lùi về phía tây.

Việc ông Putin điều tướng Ivanayev sang Cụm quân Trung tâm chính là chi tiết mật đầu tiên: Moscow muốn đưa chiến thuật từng phát huy hiệu quả tại Dnipropetrovsk sang mặt trận Donetsk, chứ không đơn thuần thay đổi nhân sự chỉ huy.

Hai tuần sau quyết định này, cách tiến công của Nga trên hướng Dobropillya bắt đầu thay đổi rõ rệt. Đại tá Vladimir Antonyuk thuộc Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine nhận định nhiệm vụ của bộ chỉ huy Nga là kiểm soát hoàn toàn Dobropillya và các khu vực lân cận trước mùa đông.

Giai đoạn đầu nhằm phá vỡ khu vực phòng thủ của Ukraine trong tam giác Shevchenko–Dobropillya–Bilytske. Tuyến phòng thủ thống nhất tại đây sau đó phân rã thành những ổ kháng cự riêng lẻ.

Chi tiết mật thứ hai là mệnh lệnh thay đổi trình tự tiến công. Quân đội Nga không còn chờ phá xong từng tuyến phòng thủ rồi mới đánh mục tiêu tiếp theo. Các đơn vị lập tức tiến về Dobropillya, thâm nhập từ phía đông, đồng thời vòng qua phía bắc để cắt tuyến đường nối thành phố với Kramatorsk.

Theo ông Antonyuk, tình báo Ukraine đã phát hiện khoảng 10 nhóm trinh sát và phá hoại Nga hoạt động bên trong Dobropillya. Mũi tiến công từ phía bắc tiếp tục đánh vào tuyến hậu cần, đẩy các đơn vị Ukraine tại khu vực xung quanh vào tình trạng bị cô lập.

Nước cờ này buộc bộ chỉ huy Ukraine dồn lực lượng về giữ Dobropillya. Các đơn vị bị bao vây ở những khu vực khác vì thế mất sự hỗ trợ của pháo binh, UAV và lực lượng phản kích.

Như vậy, mệnh lệnh mới của ông Putin gồm hai nội dung chính: kiểm soát Dobropillya trước mùa đông để mở đường tiến sâu vào Donetsk và chuyển từ cách đánh tuần tự sang tiến công đồng thời trên nhiều hướng. Quân đội Nga sẽ thâm nhập, đánh vòng, cắt hậu cần và cô lập các cứ điểm Ukraine, buộc Kiev phải lựa chọn khu vực cần cứu viện.

Theo TST, bí mật thực sự của cuộc điều chuyển nằm ở việc ông Putin đưa một vị tướng từng chỉ huy mũi tiến công mạnh tại Dnipropetrovsk sang tái áp dụng chiến thuật bao vây, chia cắt và đẩy nhanh chiến dịch tại Donetsk.