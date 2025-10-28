Đơn vị Bóng ma phá hủy bệ phóng S-300V và 2 radar Podlet 'hàng hiếm' ở Donbass

Các binh sĩ thuộc đơn vị Prymary (Bóng ma) thuộc Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) đã tấn công bệ phóng hệ thống phòng không tầm xa S-300V của Nga và phá hủy 2 trạm radar 48Ya6-K1 "Podlet" ở khu vực Donbass. Cơ quan báo chí GUR đã đưa tin về sự việc này và công bố video kèm theo.

Lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công thiết bị đắt tiền của đối phương. Theo dữ liệu của họ, những cuộc không kích như vậy đã được thực hiện liên tục trong hai tuần qua tại vùng lãnh thổ đang nằm dưới quyền kiểm soát của đối phương.

"Bóng ma của GUR trên bầu trời Donbass đã sử dụng máy bay trinh sát - tấn công để phá hủy 2 trạm radar Podlet và 1 bệ phóng của tổ hợp tên lửa phòng không S-300V đối phương", báo cáo nêu rõ.

Đây là thiệt hại lớn đối với lực lượng Nga, bởi giá thành đài radar cũng như bệ phóng và đạn tên lửa đi kèm theo tổ hợp S-300V rất đắt tiền nếu đặt cạnh UAV cảm tử giá rẻ của Kyiv.

Radar và bệ phóng tổ hợp phòng không S-300V của Nga bị máy bay không người lái Ukraine phá hủy tại Donbass.

Ngoài ra lực lượng trinh sát đường không Ukraine còn tấn công một nhóm bộ binh Nga và xe tải KamAZ đang di chuyển.

S-300V là hệ thống phòng không lục quân của Liên Xô/Nga, nó được thiết kế để bảo vệ các nhóm quân và cơ sở quan trọng nhất ở tiền tuyến cũng như hậu phương khỏi trận tập kích ồ ạt bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay.

Trước đó, Đặc nhiệm tình báo Ukraine cũng phá hủy 1 đài radar cảnh giới của hệ thống phòng không S-500 Prometheus tối tân nhất, cũng như máy bay tuần tra chống ngầm Be-12 Chayka "hàng hiếm" tại bán đảo Crimea.