Đòn tập kích trút xuống lực lượng đặc nhiệm GUR ở Chernihiv

Hải Yến |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội đã dùng UAV Geran-2 đánh trúng lực lượng đặc nhiệm GUR Ukraine ở khu vực Zhadov, tỉnh Chernihiv.

- Ảnh 1.

Quân đội Nga đã đánh trúng lực lượng đặc nhiệm của Tổng cục Tình báo thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine (GUR) ở khu vực Zhadov, tỉnh Chernihiv với sự hỗ trợ của UAV Geran-2, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Ở phần đầu video có thể thấy một nhóm người di chuyển dọc mép rừng, trong khi đó người điều khiển UAV đánh dấu mục tiêu bằng khung ngắm. Các cảnh tiếp theo ghi lại hệ thống lối mòn dày đặc trong dải rừng và một khu vực rừng bị đốn hạ.

Tiếp đó là các khoảnh khắc công kích với các cụm bụi và khói lớn bốc lên trong rừng, tại nơi trước đó ghi nhận có chuyển động.


