Binh lính Ukraine thuộc Trung đoàn tấn công độc lập số 33 đã tiến hành chiến dịch chống phá hoại ở ngoại ô Dobropillya gần Hulyaipol, vùng Zaporizhia.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine lưu ý rằng đoạn video được công bố ghi lại cảnh làm việc của các chiến sĩ thuộc Trung đoàn tấn công số 33 - những người đã hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu một cách tự tin và rõ ràng.

Một nhóm trinh sát và phá hoại của Nga đã cố gắng xâm nhập vào khu định cư, lợi dụng điều kiện thời tiết và tầm nhìn thấp. Lực lượng phòng thủ đã phát hiện nhóm này trước và tiến hành các hoạt động chặn đường vào làng.

Trong giai đoạn đầu của chiến dịch, máy bay tấn công của Ukraine đã loại bỏ 3 quân nhân Nga đang di chuyển đơn độc về phía khu định cư.

Đòn phản công khiến nhóm đột kích không tới được Dobropillya

Những binh sĩ Nga còn lại cố gắng đột phá sâu hơn nữa nhưng đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công sau đó.

Theo ước tính của Quân đội Ukraine, 2 binh sĩ Nga cuối cùng bị tiêu diệt có nhiệm vụ dàn dựng một video có gắn cờ Nga nhằm mục đích cung cấp thông tin tuyên truyền.

Toàn bộ nhóm đột kích đã bị thanh trừng hoàn toàn, các vị trí của các đơn vị Ukraine không bị xâm phạm và khu định cư nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Hoạt động dọn dẹp nhóm đột kích gần làng Dobropillya thuộc vùng Zaporizhia.

Sau chiến dịch, cơ quan tuyên truyền của Nga đã phát tán thông tin giả về vụ "chiếm giữ" Dobropillya, nhưng điều này không đúng sự thật và đã bị Quân đội Ukraine phủ nhận theo cách rõ ràng.

Xin nhắc lại rằng gần đây Lữ đoàn 118 của Lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã ngăn chặn được cuộc tấn công của Nga ở Zaporizhia.