Đơn hàng 700 tấn cá rô phi Việt Nam lần đầu vào Brazil: Ai đứng sau?

Ảnh: ANV

Sự kiện này đáng chú ý khi đối tác nhập khẩu là JBS - tập đoàn thực phẩm lớn nhất Brazil và là một trong những doanh nghiệp hàng đầu toàn cầu về chế biến thịt bò, gà.

Lô hàng 24 tấn này là lô đầu tiên trong đơn hàng 700 tấn (tương đương 32 container) mà JBS đặt hàng từ Nam Việt, mở ra cơ hội cho ngành thủy sản Việt Nam tại Nam Mỹ.

Việc JBS, một tập đoàn quy mô toàn cầu, chọn NAVICO làm đối tác là kết quả của một quá trình thẩm định. Phát biểu tại buổi lễ, ông Roberto cho biết:

“Chúng tôi rất tự hào khi cùng tạo nên cột mốc quý giá trong quan hệ hợp tác giữa JBS và NAVICO cũng như của Brazil và Việt Nam ngày hôm nay. Chúng tôi đã sang thăm và làm việc với Nam Việt rất nhiều lần, tận mắt chứng kiến năng lực sản xuất, tư duy hiện đại, tác phong chuyên nghiệp cũng như tinh thần quyết tâm của hơn 7000 con người nơi đây. Chúc cho hai bên sẽ hợp tác lâu dài và cùng nhau tạo thêm nhiều dấu ấn đáng nhớ.”

Lô cá rô phi này sẽ được JBS phân phối trực tiếp vào hệ thống siêu thị và chuỗi HORECA (Nhà hàng - Khách sạn - Catering) của tập đoàn tại Brazil. Phát biểu tại sự kiện, ông Doãn Tới, Tổng Giám đốc NAVICO, nhấn mạnh:

“Chúng tôi rất trân trọng sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam trong chuyến công tác đến Brazil tháng 8 vừa qua, nơi chúng tôi đã ký kết hợp đồng xuất khẩu lô cá rô phi Việt Nam đầu tiên đến Brazil với tập đoàn AV09. Hôm nay, với lô hàng đầu tiên xuất cho JBS, một lần nữa, chúng tôi càng nhận thức rõ hơn chiến lược chinh phục khách hàng tiên quyết phải bằng chất lượng sản phẩm."

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Brazil Lula Da Silva. (Ảnh: NHẬT BẮC)

Kết quả này cũng đến từ việc "hiện thực hóa" các cam kết ngoại giao. Theo Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị, đây là kết quả từ thỏa thuận mở cửa thị trường nông sản cho nhau giữa hai nước, đã được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Brazil Lula da Silva cam kết bên lề Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng vào tháng 7/2025. Theo thỏa thuận, Việt Nam mở cửa thị trường cho thịt bò Brazil, và đổi lại, Brazil mở cửa thị trường cho cá rô phi, cá tra và basa của Việt Nam. Lô hàng 700 tấn của NAVICO là một trong những kết quả đầu tiên của thỏa thuận này.

Việc container cá rô phi đầu tiên (dự kiến cập cảng Santos ngày 17/12 tới) có ý nghĩa về việc thâm nhập thị trường. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) đang thúc đẩy đàm phán hiệp định thương mại tự do. Việc Brazil, quốc gia giữ vai trò Chủ tịch luân phiên MERCOSUR năm 2025, mở cửa cho thủy sản Việt Nam được xem là một tín hiệu thuận lợi cho đàm phán, hướng tới đa dạng hóa thị trường.

Đáng chú ý, JBS không chỉ là đối tác thương mại. Tại Việt Nam, doanh nghiệp này đang đầu tư 150 triệu USD vào hai nhà máy chế biến thịt bò, thể hiện kế hoạch mở rộng hoạt động tại khu vực Đông Nam Á và cho thấy mối quan hệ hợp tác chiến lược song phương. Đối với NAVICO, việc làm việc được với khách hàng như JBS giúp đảm bảo đầu ra và khẳng định năng lực của doanh nghiệp thủy sản Việt.