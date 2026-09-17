Đòn giáng mạnh vào Nga khi đồng minh thân thiết loại Su-30SM để lấy J-10CE

Uzbekistan đã thay đổi nhà cung cấp máy bay chiến đấu, lựa chọn tiêm kích Trung Quốc thay vì Nga, một chuyên gia đã tiết lộ yếu tố quyết định.

Uzbekistan đã từ chối mua máy bay chiến đấu Su-30SM của Nga để chọn J-10CE do Trung Quốc chế tạo. Hiện 6 chiếc tiêm kích loại này đã được bàn giao cho Không quân quốc gia.

Nhà báo Ruslan Ramazanov, trong một bài bình luận trên trang Kun.uz, cho rằng sự lựa chọn như vậy bắt nguồn từ lý do tài chính, khi chi phí của máy bay chiến đấu Trung Quốc thấp hơn đáng kể so với sản phẩm của Nga. Quyết định được đưa ra sau khi so sánh đơn giá từ hai nước, và yếu tố này đã đóng vai trò quyết định.

Giá xuất khẩu của máy bay J-10CE ước tính khoảng 40 - 50 triệu USD/chiếc. Trong khi đó, chiến đấu cơ hạng nặng Su-30 của Nga có giá từ 50 - 60 triệu USD đối với khách hàng nước ngoài. Chênh lệch 10 triệu USD/chiếc khi mua 6 chiếc có thể tiết kiệm được khoảng 60 triệu USD.

Tuy nhiên cần lưu ý, giá trị chính xác của hợp đồng với Uzbekistan chưa được công bố chính thức. Tất cả các số liệu được trích dẫn đều dựa trên ước tính của Kun.uz, không dựa trên tài liệu từ các bên liên quan.

Tiêm kích J-10CE đã lập chiến công bắn hạ Rafale tối tân hơn nhiều.

Bên cạnh yếu tố giá cả, phía Trung Quốc cũng cung cấp các gói hỗ trợ hậu cần cho việc bảo dưỡng máy bay. Theo ông Ramazanov, những đề xuất như vậy có khả năng giảm chi phí vòng đời tổng thể của máy bay chiến đấu từ 30 - 40%.

Lợi ích của việc lựa chọn tiêm kích Trung Quốc không chỉ giới hạn ở giá mua mà việc vận hành J-10CE cũng hứa hẹn sẽ rẻ hơn về lâu dài. Đối với khách hàng, điều này có nghĩa là lợi ích kinh tế kéo dài trong suốt vòng đời hoạt động của phi đội, chứ không chỉ tại thời điểm ký kết hợp đồng.