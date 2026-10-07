Cường độ các cuộc tấn công của Nga nhằm vào mục tiêu của Ukraine đang gia tăng và hậu quả của chúng ngày càng rõ rệt.

Hàng dài ô tô ùn ứ tại thủ đô Kiev vì cây cầu bị Nga tấn công.

Chia đôi đất nước

Theo RIA, chiến dịch "40 ngày buộc Nga phải hòa bình" lần thứ hai dường như đang diễn ra không như kế hoạch của Tổng thống Ukraine Zelensky.

Bộ Quốc phòng đã mở rộng phạm vi mục tiêu và hiện đang tấn công có hệ thống các cây cầu bắc qua sông Dnieper. Các lực lượng vũ trang Nga bắt đầu mở rộng phạm vi tấn công với thủ đô của Ukraine.

Cuối tuần qua, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo về việc một cây cầu đường bộ và đường sắt ở thủ đô Kiev bị phá hủy. Truyền thông Ukraine sau đó đưa tin đó là Cầu Nam, cũng là tuyến đường sắt ngầm.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh cây cầu này, cũng như những cây cầu khác, được sử dụng để tiếp tế cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Cầu Nam là một trong những tuyến đường chính để vận chuyển hàng hóa từ bờ phải sang bờ trái của đất nước Ukraine.

Sau 4 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, chính quyền thành phố đã đóng cửa hoàn toàn cây cầu. Các cây cầu khác ở Kiev cũng bị hạn chế số làn đường lưu thông.

Hôm 2/10, máy bay không người lái tầm xa đã tấn công Cầu Bắc, trước năm 2018 được gọi là Cầu Moscow. Cây cầu này nối bờ phải sông với các quận Raduzhny, Vygurovshchina-Troyeshchyna và Voskresenka.

Oleh Popenko, người đứng đầu Liên minh Người tiêu dùng Điện lực Ukraine, cho biết 90% số cầu ở Kiev đang trong tình trạng xuống cấp. Vì vậy, bất kỳ tác động nào lên chúng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hệ thống giao thông.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các kết cấu đỡ cầu vẫn chịu được trọng tải.

Cục Tình báo Chính thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine đã làm rõ các cuộc tấn công được thực hiện bởi phiên bản nâng cấp của máy bay không người lái Geran-4 với đầu đạn xuyên giáp. Và các cây cầu không phải là những công trình duy nhất bị hư hại.

Mở rộng mục tiêu

Theo phía Ukraine, quân đội Nga hiện cũng đang sử dụng máy bay không người lái mang đầu đạn như vậy để tấn công các đường dây điện cao thế. Chỉ riêng ngày 1 và 2/10 đã có 3 vụ tấn công được thực hiện.

Đây là một phần của chiến lược tấn công lớn hơn nhằm vào lưới điện của Ukraine. Cùng ngày, các trạm biến áp ở Nalyvaykivka, nhà máy thủy điện ở Vyshgorod và nhà máy nhiệt điện Trypilska đều bị tấn công.

Tất cả đều nằm trong khu vực quanh thủ đô Kiev. Ngoài ra, một cơ sở lưu trữ pin ở Gorenichi, được sử dụng để lưu trữ điện nhằm đảm bảo hoạt động trơn tru của các cơ sở quân sự trong khu vực, cũng bị tấn công.

Trước đó, quân đội Nga cũng đã tấn công trạm biến áp Usatove ở vùng Odesa. Một cuộc tấn công thứ hai đã được phát động nhằm vào trạm biến điện ở Nalyvaykivka. Vào tối 5/10, một cơ sở tương tự ở Kochetka, vùng Kharkiv, cũng bị tấn công.

Các mục tiêu quen thuộc hơn cũng không bị bỏ qua. 8 trung tâm dữ liệu đã bị tấn công trong vòng một tuần.

Các cuộc tấn công vào kho hàng, trung tâm hậu cần trên khắp Ukraine, cơ sở hạ tầng cảng ở khu vực Odessa và các tàu chở hàng khô vẫn tiếp diễn.

Thủ đô đang vắng tanh

Tất cả những điều này đã tác động đáng kể đến tâm lý công chúng. Theo Andriy Romanov, người đứng đầu công ty bất động sản KyivDomService tại Kiev, số lượng giao dịch mua nhà đã giảm ít nhất 30%. Tình hình cho thuê thậm chí còn tồi tệ hơn.

"Lãi suất đã giảm đáng kể. Thị trường mua bán sẽ cần nhiều thời gian hơn để phục hồi. Nhưng nếu tình hình an ninh không được cải thiện vào tháng 2 hoặc tháng 3/2027, các chủ sở hữu sẽ buộc phải giảm giá mạnh vì giá căn hộ đang ở mức nguy cơ", trang Strana.UA dẫn lời bà Irina Lukhanina, một nhà môi giới bất động sản tại Kiev, cho biết.

Người dân đang di chuyển từ Kiev, Dnipro, Kharkiv và Odesa đến phía Tây đất nước, nơi nguồn nhà ở đang khan hiếm.

Ví dụ, tại Ivano-Frankivsk, có tới 30 người đăng ký mua một căn hộ. Tại Uzhhorod, giá thuê trung bình đã tăng 50% trong một năm, và giá nhà hiện cao hơn 80% so với ở Kiev.

Khó khăn về hậu cần

Một vấn đề khác đối với chính quyền Ukraine là các vụ tấn công vào các đoàn tàu hỏa.

Cụ thể, theo tờ Financial Times, Bộ trưởng Chính sách Nông nghiệp Taras Vysotsky của Ukraine, cho biết nước này hầu như đã cạn kiệt đầu máy xe lửa dự phòng.

Trước đó, nhà khoa học chính trị Pavlo Gai-Nizhnyk lưu ý rằng công ty lớn nhất nước này - Đường sắt Ukraine đã mất 40% số lượng toa xe của mình.

Dường như cường độ các cuộc tấn công của Nga đã khiến những người bài Nga cực đoan nhất phải suy nghĩ rất nhiều, điều này cũng xảy ra với cả những người như Oleksiy Goncharenko (có tên trong danh sách các phần tử cực đoan ở Nga).

Ông này thừa nhận Ukraine đang thua và kêu gọi đàm phán. Tổng thống Zelensky phẫn nộ và đáp lại rằng ông không có ý định "từ bỏ lợi ích của nhà nước".

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Reuters, Tổng thống Zelensky thề sẽ tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga thường xuyên hơn nữa. Nga đã đáp trả.

"Sau tuyên bố của ông Zelensky, Lực lượng vũ trang Nga sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự và công nghiệp quốc phòng, cũng như cơ sở hạ tầng liên quan, ở Kiev và các khu vực khác của Ukraine.

Người dân Ukraine chỉ nên đổ lỗi cho người đứng đầu chính quyền về điều này. Ông Zelensky phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cá nhân và chính trị về việc này", Bộ Quốc phòng Nga, cảnh báo.

Điện Kremlin cũng nhắc lại Ukraine là nơi đầu tiên tấn công các mục tiêu hòa bình của nền kinh tế Nga, và giờ đây chính quyền và các nhà lãnh đạo Ukraine sẽ phải trả giá cho điều đó.