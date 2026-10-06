Đại Tướng Surovikin trở về - Nỗi lo sợ của Kiev thành hiện thực: Bước ngoặt đã đến, chuyện gì xảy ra ở Odesa?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phải liên tục đề nghị các đối tác cung cấp thêm tên lửa phòng không để ứng phó tình hình.

Đại Tướng Surovikin trở về Moscow, nhiệm vụ nào đang chờ?

Đài TST (Nga) ngày 6/10 đăng bài viết có tiêu đề "Đại Tướng Surovikin trở về Moscow: Ác mộng của Kiev thành hiện thực — Bước ngoặt của SVO, chuyện gì đã xảy ra ở Odesa?

Tác giả đề cập khả năng tướng Sergei Surovikin, cựu Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, được giao nhiệm vụ mới trong chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO).

Trước đó, ngày 28/9, Radio Komsomolskaya Pravda đã có chương trình bàn về việc ông Surovikin trở về Nga và những khả năng liên quan đến công việc tiếp theo của vị tướng này.

Đến ngày 3/10, báo Soyuznoye Veche đăng nhận định của Đại tá Viktor Baranets, nhà bình luận quân sự, cựu thư ký báo chí của Bộ trưởng Quốc phòng Nga, về những hướng chiến trường có thể cần tới kinh nghiệm của ông.

Theo ông Baranets, một chỉ huy giàu kinh nghiệm như ông Surovikin vẫn có thể đóng góp cho quân đội Nga. Ông cho rằng Bộ Quốc phòng Nga có thể đang cân nhắc cách sử dụng năng lực của vị tướng này trong tình hình chiến trường hiện nay.

Bộ Quốc phòng Nga có thể đang cân nhắc cách sử dụng năng lực của Đại tướng Surovikin trong tình hình chiến trường hiện nay. Ảnh: TST

Một trong những khả năng được ông Baranets nhắc tới là hướng Krasny Liman, nơi quân đội Ukraine đang tìm cách tạo ra các điểm nóng. Theo nhà bình luận này, đây là địa bàn có thể cần một chỉ huy đủ kinh nghiệm để điều chỉnh tình hình mặt trận.

Khả năng khác là ông Surovikin được giao nhiệm vụ liên quan đến chiến dịch Slavyansk–Kramatorsk. Ông Baranets đánh giá đây có thể là một trận đánh mang ý nghĩa chiến lược và bày tỏ hy vọng chiến dịch sẽ bắt đầu trong năm nay.

Theo phân tích của ông, quân đội Nga cần giành quyền kiểm soát Krasny Liman, bảo đảm an toàn cho Druzhkovka, rồi tiến qua những cánh đồng dẫn tới Slavyansk và Kramatorsk. Dù địa hình tương đối trống trải, các bãi mìn vẫn là trở ngại lớn. Kinh nghiệm tổ chức và chỉ huy chiến dịch của ông Surovikin có thể hữu ích trong những điều kiện như vậy.

Ông Baranets cũng nhắc tới lời đồn rằng vị tướng này có thể được điều đến hướng Chernigov, nhận một số lực lượng để triển khai tiến công về phía Kiev. Tuy nhiên, chính ông cho rằng giả thuyết này thiếu cơ sở thuyết phục.

Những địa bàn nói trên hiện là các khả năng được nhà bình luận quân sự đưa ra. Các nguồn được dẫn chưa công bố quyết định chính thức giao cho ông Surovikin một nhiệm vụ mới tại chiến trường Ukraine. Vì vậy, việc ông trở về Moscow và khả năng ông trở lại chỉ huy trong SVO là hai thông tin cần được phân biệt.

"Ác mộng" của Kiev thành hiện thực

Trong khi tương lai của ông Surovikin tiếp tục được bàn luận, Nga tăng cường tấn công các cây cầu Ukraine. Theo ông Baranets, thời điểm mở rộng những cuộc tập kích này gắn với sự suy yếu của hệ thống phòng không Ukraine.

Nhà bình luận quân sự nhận định Nga đã đẩy mạng lưới phòng không Ukraine vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng, qua đó tạo điều kiện đánh vào những công trình trước đây được bảo vệ chặt chẽ.

Ông nhắc lại rằng Ukraine từng duy trì mạng lưới phòng không có khả năng bảo vệ các mục tiêu quan trọng, trong đó có những khu vực được các tổ hợp Patriot che chắn. Khi ấy, theo ông, tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn chưa nghiêm trọng như hiện nay.

Nỗi lo sợ của Ukraine thành hiện thực khi Nga tấn công vào các mục tiêu trước nay được xem là "bất khả xâm phạm". Ảnh: TST

Ông Baranets đề cập việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky liên tục đề nghị các đối tác cung cấp thêm tên lửa phòng không làm dấu hiệu cho thấy những khó khăn của Kiev. Theo cách đánh giá của ông, Nga đang tận dụng khoảng trống này để mở rộng phạm vi tập kích.

Ông nhận định, khả năng phòng không tại những khu vực được đề cập đã suy yếu gấp 10 lần.

Một trong những công trình được ông Baranets chú ý là cầu Nam tại Kiev. Theo ông, giá trị chiến lược của cây cầu vượt ra ngoài vai trò phục vụ giao thông và vận chuyển hàng hóa.

Bên trong kết cấu cầu, ông cho biết, có những đường ống cấp nước lớn, đường ống dẫn nhiệt và mạng lưới cáp phục vụ Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu cùng các cơ quan tình báo Ukraine.

Giải thích về cách bố trí các tuyến cáp, ông Baranets nói chúng được bảo vệ bên trong công trình, thay vì đặt lộ thiên để có thể dễ dàng bị cắt đứt. Theo ông, cách thiết kế này có từ thời Liên Xô.

Nhà bình luận cũng nêu khả năng mạng lưới hạ tầng tại đây có các loại cáp do Ba Lan, Pháp hoặc Đức sản xuất. Theo phân tích của ông, tấn công cây cầu có thể đồng thời gây gián đoạn giao thông, hậu cần và liên lạc bên trong thủ đô Ukraine.

Đài TST dùng hình ảnh “ác mộng của Kiev thành hiện thực” để mô tả sức ép từ những cuộc tập kích này. Các cây cầu mà bài viết gọi là từng nằm trong diện “bất khả xâm phạm” nay trở thành mục tiêu, trong khi khả năng ông Surovikin được giao nhiệm vụ mới tiếp tục được nhắc đến.

Theo cách nhìn của ông Baranets, các cuộc tập kích hạ tầng có thể gây khó khăn cho hoạt động hậu cần Ukraine, còn một quyết định nhân sự liên quan đến ông Surovikin có thể ảnh hưởng tới cách Nga tổ chức những chiến dịch tiếp theo.

Bước ngoặt của SVO, chuyện gì đã xảy ra ở Odesa?

Bên cạnh các cuộc tập kích, Đài TST đề cập một biện pháp Nga đang thử nghiệm nhằm bảo vệ những công trình quan trọng ở hậu phương trước UAV Ukraine: hệ thống rào chắn trên không sử dụng khinh khí cầu.

Ý tưởng này gợi lại kinh nghiệm năm 1941, khi những hàng rào khinh khí cầu được sử dụng để bảo vệ bầu trời Moscow trước máy bay ném bom Đức.

Trong cuộc thử nghiệm được bài viết nhắc tới, các chuyên gia sử dụng hai khinh khí cầu nhỏ, mỗi chiếc có thể tích 150 m³. Một sợi cáp được căng giữa hai khinh khí cầu, phía dưới treo các dây Kevlar chuyên dụng để tạo thành hàng rào cản UAV.

Những kết cấu tương tự từng xuất hiện trong Chiến tranh thế giới thứ nhất với tên gọi “tạp dề”. Về sau, người ta sử dụng thêm lưới để tạo thành hệ thống bẫy trên không, bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phải liên tục đề nghị các đối tác cung cấp thêm tên lửa phòng không để ứng phó tình hình. Ảnh: TST

Theo các chuyên gia được dẫn lại, những sợi dây treo thẳng đứng, cách nhau khoảng một mét, có thể đủ để chặn UAV. Loại dây được sử dụng được mô tả là bền hơn và nhẹ hơn cáp thép từ ba đến bốn lần, chịu được tải trọng 800 kg.

Trong cuộc thử nghiệm, dây quấn vào cánh quạt khiến UAV mắc lại và treo lơ lửng trên hàng rào.

Theo phương án thiết kế, tổ hợp Gepard sử dụng radar xác định độ cao của UAV. Các tời tự động sau đó điều chỉnh độ cao của rào chắn, đưa những sợi dây vào đường bay của UAV tự sát.

Các tác giả blog quân sự Troika đánh giá hệ thống này đơn giản, đáng tin cậy và hiệu quả. Họ cho biết đã dành sáu tháng phát triển các thiết bị và giải pháp liên quan, với mục tiêu mở rộng số lượng để triển khai trên quy mô lớn.

Trong khi biện pháp bảo vệ hậu phương Nga được thử nghiệm, một diễn biến tại tỉnh Odesa thu hút chú ý sau những cuộc tập kích gần đây.

Theo phóng viên chiến trường Yuri Kotenok, sau khi quân đội Nga đánh vào các cơ sở tại tỉnh Odesa và xảy ra những vụ cháy lớn, các chuyên gia đã tiến hành kiểm tra ô nhiễm phóng xạ tại khu vực bị ảnh hưởng.

Ông Kotenok đặt câu hỏi vì sao các chuyên gia phòng chống hóa chất và phóng xạ làm việc tại những cơ sở mà ông mô tả là thuộc một tập đoàn nông nghiệp phục vụ mục đích dân sự.

Báo Strana của Ukraine cũng đưa tin về hoạt động kiểm tra này, dẫn thông báo của Cơ quan Tình trạng khẩn cấp nhà nước Ukraine. Theo thông tin được Đài TST dẫn lại, một vụ cháy lớn xảy ra sau cuộc tấn công vào hạ tầng công nghiệp tại tỉnh Odesa.

Cơ quan chức năng Ukraine thông báo không phát hiện chất nguy hiểm. Việc kiểm tra là cơ sở để ông Kotenok đặt câu hỏi về cơ sở bị tấn công. Tuy nhiên, những thông tin được nêu chưa cho phép kết luận nơi này có vật liệu phóng xạ hay hoạt động liên quan đến hạt nhân.

Đài TST xem các cuộc tập kích hạ tầng, việc thử nghiệm hệ thống chống UAV và những bàn luận về ông Surovikin là dấu hiệu cho thấy SVO đang bước sang một giai đoạn mới. Trong đó, khả năng vị tướng này nhận nhiệm vụ mới vẫn là vấn đề được chú ý, còn tại Odesa, kết quả kiểm tra do phía Ukraine công bố là không phát hiện chất nguy hiểm.