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Đôi vợ chồng rủ hàng xóm tham gia "hợp đồng kỳ nghỉ" để tiền đẻ ra tiền: Nộp 1.150.000 đồng/tháng nhận lãi 30.000 - 60.000 đồng - 120.000 đồng

Nam An (T/H)
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Công an xã Hạnh Phúc (Cao Bằng) đã kịp thời ngăn chặn hai người dân tiếp tục chuyển tiền sau khi phát hiện họ bị dụ dỗ tham gia mô hình “hợp đồng kỳ nghỉ” có dấu hiệu đa cấp, hứa hẹn lãi suất tăng dần và yêu cầu lôi kéo thêm người tham gia.

Mới đây, theo thông tin từ Công an xã Hạnh Phúc (tỉnh Cao Bằng) cho biết đã kịp thời ngăn chặn hai người dân tiếp tục chuyển tiền sau khi phát hiện họ có dấu hiệu bị lừa đảo thông qua hình thức ký kết “hợp đồng kỳ nghỉ” với các gói du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp.

Theo thông tin ban đầu ngày 9/6, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Hạnh Phúc (tỉnh Cao Bằng) phát hiện hai công dân N.T.N. và P.V.H., cùng trú tại xóm Tri Phương, xã Hạnh Phúc, có dấu hiệu bị các đối tượng lừa đảo bằng hình thức trên.

Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định hai công dân này đã chuyển cho các đối tượng số tiền khoảng 6 triệu đồng theo hướng dẫn. Ngay sau đó, cán bộ Công an xã Hạnh Phúc đã kịp thời tuyên truyền, giải thích phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng nhằm ngăn chặn việc các nạn nhân tiếp tục bị dụ dỗ chuyển thêm tiền.

CBCS Công an xã Hạnh Phúc kịp tuyên truyền kịp thời cho người dân tránh bị lừa đảo bằng hình thức "hợp đồng kỳ nghỉ".

Chia sẻ thêm với báo Vietnamnet, lãnh đạo Công an xã Hạnh Phúc cho biết, đầu mối thông tin của vụ việc trên đến từ bà H. - một người có uy tín trong xóm Tri Phương. Bà H. phát hiện vợ chồng bà N. rủ hàng xóm tham gia ''hợp đồng kỳ nghỉ''. Việc tham gia "hợp đồng kỳ nghỉ" được thực hiện tại một ứng dụng trên điện thoại và những người tham gia sẽ "họp" trên ứng dụng Zoom.

"Bà N. giới thiệu với mọi người trong xóm rằng, khi tham gia hợp đồng kỳ nghỉ trên thì không cần làm việc nhiều, tiền nạp vào hằng tháng sẽ đẻ ra tiền", lãnh đạo Công an xã Hạnh Phúc thông tin.

Công an xã Hạnh Phúc cho biết, bà N. đã tham gia "hợp đồng kỳ nghỉ" được 4 tháng. Bà N. đóng vào ứng dụng 1.150.000 đồng/tháng. Tháng đầu nhận lãi 30.000 đồng, tháng sau 60.000 đồng, tháng tiếp theo 120.000 đồng...; tiền lãi sẽ nhân đôi theo từng kỳ.

Đáng chú ý, các đối tượng bán "hợp đồng kỳ nghỉ" yêu cầu tiền gốc phải giữ nguyên đủ 1 năm mới được rút, đổi lại tiền lãi sẽ ngày càng cao; để được hưởng lãi nhiều hơn, người "chơi" phải vận động thêm người tham gia.

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