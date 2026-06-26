Đội tuyển Hàn Quốc thua đau tại World Cup, biểu cảm của 1 nam ca sĩ bất ngờ viral

Sự thất vọng của Yoon Doo Joon đã trở thành một biểu tượng hài hước nhưng cũng đầy đau lòng về đêm khó khăn của Đội tuyển Hàn Quốc.

Vào ngày 25/6 (giờ Việt Nam), Đội tuyển Hàn Quốc đã ra quân tại lượt trận thứ 3 vòng bảng World Cup 2026. Đáng tiếc là họ đã để thua Nam Phi với tỷ số 0-1, làm giảm đi đáng kể cơ hội đi tiếp.

Tại quê nhà, nam idol Yoon Doo Joon (HIGHLIGHT/BEAST) đã tham gia bình luận bóng đá và những biểu cảm của anh đã lan truyền mạnh mẽ nhất. Nam idol đã tỏ ra vô cùng thất vọng và chết lặng đi Phản ứng im lặng của anh đã gây được tiếng vang với người xem, họ cho rằng biểu cảm của Yoon Doo Joon phản ánh chính xác cảm xúc của rất nhiều người hâm mộ Hàn Quốc.

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Yoon Doo Joon chết lặng khi đội tuyển phải nhận trận thua. Ảnh: X

Biểu cảm của anh đã trở thành chủ đề gây bão mạng xã hội Hàn Quốc. Ảnh: X

Netizen nhận xét: “Anh ấy đã tránh chửi thề, không nói điều gì gay gắt và cố gắng giữ thái độ tích cực nhất có thể, nhưng cuối cùng ánh sáng đã biến mất khỏi mắt anh ấy”, "Anh ấy đẹp trai, nhưng đôi mắt trông hoàn toàn vô hồn”, "Đôi mắt anh ấy trở nên đờ đẫn như mắt cá đông lạnh", “À, trông anh ấy có vẻ muốn nói nhiều quá, hahaha”, “Linh hồn anh ấy đã lìa khỏi thể xác”, “Trông anh ấy còn suy sụp hơn cả người chỉ thở dài”...

Trong bối Hàn Quốc không chắc có vé đi tiếp, sự thất vọng của Yoon Doo Joon đã trở thành một biểu tượng hài hước nhưng cũng đầy đau lòng về đêm khó khăn của đội tuyển quốc gia.

Trước trận, nam idol còn rất hào hứng. Ảnh: X

Yoon Doo Joon sinh ngày 4/7/1989 tại Goyang, Hàn Quốc. Anh được biết đến nhiều nhất với vai trò trưởng nhóm của HIGHLIGHT (trước đây là BEAST), một trong những nhóm nhạc Kpop nổi bật của thế hệ thứ 2. Trước khi ra mắt, Yoon Doo Joon từng là thực tập sinh của JYP Entertainment và tham gia chương trình tuyển chọn Hot Blood Men. Năm 2009, anh chính thức ra mắt cùng BEAST và nhanh chóng gây ấn tượng nhờ khả năng lãnh đạo, giọng hát ổn định cùng hình ảnh thân thiện.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Yoon Doo Joon còn thành công trong lĩnh vực diễn xuất. Anh tham gia nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Let's Eat, Let's Eat 2, Radio Romance và IRIS 2. Diễn xuất tự nhiên và duyên dáng giúp anh nhận được nhiều lời khen từ khán giả cũng như các giải thưởng về diễn xuất. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự từ năm 2018 đến 2020, anh tiếp tục hoạt động sôi nổi với cả vai trò ca sĩ lẫn diễn viên, đồng thời phát hành mini album solo đầu tay Daybreak vào năm 2020.

Yoon Doo Joon được biết đến là người yêu thể thao, đặc biệt đam mê bóng đá, và thường xuyên tham gia các chương trình giải trí liên quan đến vận động. Hình ảnh chuyên nghiệp, thân thiện và không vướng nhiều bê bối giúp Yoon Doo Joon duy trì được sự yêu mến của người hâm mộ suốt nhiều năm hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc.

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