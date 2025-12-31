Đối thủ sầu riêng Việt Nam, Thái Lan bất ngờ đón tin buồn: Nhiều giống cao cấp giá thấp nhất 10 năm, nhà vườn lao đao

Ảnh minh họa

Thị trường sầu riêng Malaysia đang trải qua giai đoạn lao dốc hiếm thấy khi giá nhiều giống sầu riêng cao cấp, trong đó có Mao Shan Wang (Musang King), giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một thập kỷ. Đợt sụt giảm mạnh này đang mang lại lợi ích rõ rệt cho người tiêu dùng, nhưng lại gây thiệt hại đáng kể cho các nhà vườn và người trồng sầu riêng.

Theo báo Sin Chew Daily ngày 29/12, giá sầu riêng tại nhiều địa phương ở Malaysia đã giảm hơn 50% so với cùng kỳ trước, thậm chí có loại giảm tới hơn 60% chỉ trong vòng một tháng. Diễn biến này khiến giới chuyên môn gọi tình trạng hiện nay là một “cơn sóng thần sầu riêng”.

Tại thị trấn Tai Ping, bang Perak, ông Wang Fuxing, chủ một quầy bán trái cây địa phương, cho biết giống sầu riêng Mao Shan Wang – vốn được xem là “vua” của các loại sầu riêng Malaysia – hiện chỉ được bán với giá khoảng 35 ringgit Malaysia (tương đương 11 USD) mỗi kg. Trước đó, mức giá phổ biến của giống này thường dao động quanh 90 ringgit/kg.

Một số người bán sầu riêng khác cũng xác nhận giá các giống sầu riêng cao cấp như Mao Shan Wang và Gai Đen hiện chỉ còn từ 15 đến 30 ringgit/kg, tùy chất lượng và khu vực tiêu thụ.

Theo các tiểu thương và chuyên gia trong ngành, nguyên nhân chính của đợt giảm giá mạnh là do nguồn cung tăng đột biến. Ông Wang cho rằng vụ thu hoạch sầu riêng năm ngoái đạt sản lượng rất cao, khiến thị trường rơi vào tình trạng dư cung. Quan điểm này cũng được ông Qiu Zhengong, một người hoạt động lâu năm trong ngành công nghiệp sầu riêng, chia sẻ.

Bên cạnh yếu tố nguồn cung, nhu cầu tiêu thụ suy yếu cũng góp phần đẩy giá sầu riêng xuống thấp. Ông Qiu nhận định, trong bối cảnh kinh tế thắt chặt, nhiều gia đình Malaysia đã giảm chi tiêu, đặc biệt là khi phải ưu tiên ngân sách cho năm học mới của con em, khiến sức mua đối với các loại trái cây cao cấp như sầu riêng suy giảm rõ rệt.

Trước tình hình giá bán theo kilogram không còn hấp dẫn, một số tiểu thương đã thay đổi cách thức kinh doanh. Theo Sin Chew Daily , nhiều quầy hàng chuyển sang bán sầu riêng theo từng quả thay vì theo cân nặng. Ông Zeng Rongjing, một người bán sầu riêng tại Gopeng, cho biết hình thức này giúp khách hàng cảm thấy “đáng tiền” hơn, bởi trọng lượng vỏ dày của sầu riêng cũng được tính vào giá khi bán theo kg.

Hiện ông Zeng bán sầu riêng với giá dao động từ 2 đến 15 ringgit mỗi quả, trong đó những quả có giá dưới 5 ringgit được người tiêu dùng ưa chuộng nhất. Cách bán này phần nào giúp kích cầu tiêu dùng trong bối cảnh giá chung đang ở mức thấp.

Tuy nhiên, mặt trái của “cơn sóng thần sầu riêng” là những thiệt hại nặng nề đối với người trồng. Giá bán xuống thấp khiến lợi nhuận sụt giảm mạnh, đặc biệt với những chủ vườn phải thuê đất hoặc đã đầu tư số vốn lớn để trồng sầu riêng. Một số nhà vườn cho biết doanh thu hiện tại không đủ bù chi phí chăm sóc và thu hoạch.

Ngoài thị trường nội địa, nhu cầu xuất khẩu cũng đang suy yếu. Ông Zou Shengzhe, chủ một vườn cây ăn quả, cho rằng lượng đơn đặt hàng từ Trung Quốc – thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn và quan trọng của Malaysia đã giảm đáng kể trong thời gian gần đây, càng làm trầm trọng thêm tình trạng dư cung.

Trong khi người tiêu dùng được hưởng lợi từ mức giá thấp hiếm thấy, triển vọng ngắn hạn của ngành sầu riêng Malaysia vẫn đối mặt nhiều thách thức. Các chuyên gia nhận định, thị trường cần thời gian để hấp thụ lượng cung dư thừa và phục hồi nhu cầu, đặc biệt từ thị trường xuất khẩu, trước khi giá sầu riêng có thể ổn định trở lại.