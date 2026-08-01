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Đối thủ của khu du lịch Đại Nam tuyên bố ‘chơi lớn’

Đinh Anh
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Đây là tin vui đối với những du khách muốn ghé thăm địa điểm này vào dịp 2/9.

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Mới đây, trang fanpage chính thức của khu Du lịch Văn hoá Suối Tiên chính thức thông báo về chương trình tặng 2.000 vé vào cổng miễn phí cho những du khách mặc áo cờ đỏ sao vàng đến sớm nhất trong ngày 2/9. Đây là hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc. Đồng thời, trong thông báo, đơn vị này cũng cho biết hoạt động ‘chơi lớn’ này nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 31 năm thành lập.

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Ảnh: Khu Du lịch Văn hoá Suối Tiên

Ngoài ưu đãi trên, vào ngày 2/9, du khách đến với Suối Tiên còn có cơ hội trải nghiệm các show nghệ thuật miễn phí như diễu hành xe tăng tái hiện lại các sự kiện trọng đại của đất nước, show sân khấu hoá Sơn Tinh Thuỷ Tinh tái hiện truyền thuyết dân gian Việt Nam…

Song song với đó, du khách có thể theo dõi các tiết mục xiếc múa lửa, xiếc patin… được tổ chức trong khuôn viên của khu du lịch. Ngoài ra, loạt trò chơi mới của Suối Tiên vẫn diễn ra nhằm mang đến các lựa chọn khác cho du khách ở mọi lứa tuổi.

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Ảnh: Khu Du lịch Văn hoá Suối Tiên

Theo đó, ở khu vực phía Nam, Suối Tiên là một trong những công viên giải trí hàng đầu, bên cạnh các đối thủ cạnh tranh như Đại Nam, Đầm Sen, Vinhomes Grand Park…

TIN LIÊN QUAN

Có tuổi đời 31 năm, khu Du lịch Văn hoá Suối Tiên đã trở thành điểm đến giải trí văn hóa gắn bó với tuổi thơ hàng triệu người. Với diện tích 105 ha, nơi đây có hơn 150 công trình gồm 5 phân khu: Văn hoá lịch sử - Vui chơi giải trí - Tâm linh - Mua sắm, ăn uống - Du lịch nông nghiệp xanh. Trong đó, nhiều công trình của Suối Tiên sở hữu các kỷ lục như: Biển Tiên Đồng - Hồ nước mặn duy nhất trong các khu công viên nước Việt Nam (2004), Thiên Đàng Bảo Tháp cao nhất Việt Nam (2005), Tượng Phật Quan Âm bằng gỗ mun nặng nhất Việt Nam (2005)...

Bên cạnh các công trình, Suối Tiên còn đạt các giải thưởng quốc tế ấn tượng như: 1 trong 7 công viên chuyên đề độc đáo nhất thế giới do tạp chí BBC bình chọn (2012), 1 trong 8 công viên thú vị nhất thế giới do Hello bình chọn (2014)...

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công viên

khu du lịch Đại Nam

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