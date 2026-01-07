CES 2026 tiếp tục chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các doanh nghiệp robot Trung Quốc, trong đó AGIBOT nổi lên như một trong những cái tên đáng chú ý nhất. Lần đầu tiên, hãng robot này chính thức công bố gia nhập thị trường robot hình người tại Mỹ, mang theo một danh mục sản phẩm hoàn chỉnh gồm ba robot hình người và một robot bốn chân, tất cả đều đã sẵn sàng cho các kịch bản ứng dụng thực tế.

Khác với nhiều màn ra mắt robot trước đây vốn chỉ dừng lại ở mô hình thử nghiệm, AGIBOT nhấn mạnh rằng các robot được trưng bày tại CES 2026 đã được sản xuất hàng loạt. Công ty cho biết đã giao tổng cộng 5.000 robot cho đến thời điểm hiện tại, một con số cho thấy mức độ trưởng thành đáng kể về công nghệ và năng lực sản xuất.

Tại triển lãm, AGIBOT giới thiệu ba dòng robot hình người A2, X2 và G2, cùng dòng robot bốn chân D1. Mỗi dòng sản phẩm được định vị cho những kịch bản sử dụng khác nhau, từ không gian trưng bày, giáo dục, giải trí cho tới môi trường công nghiệp và vận hành phức tạp. Cách tiếp cận này phản ánh tham vọng xây dựng một hệ sinh thái robot toàn diện, thay vì chỉ tập trung vào một phân khúc hẹp.

Robot A2 được thiết kế cho các hoạt động thuyết trình và không gian showroom, với khả năng tương tác đa phương thức và điều hướng tự động. Trong khi đó, dòng X2 có kích thước nhỏ gọn hơn, tập trung vào giao tiếp tự nhiên và các hành động giàu biểu cảm, phù hợp với môi trường giáo dục và nghiên cứu.

Ở phân khúc công nghiệp, robot G2 mang dáng dấp của một cỗ máy lao động thực thụ, kết hợp trí tuệ tương tác với khả năng thao tác chính xác và kiểm soát lực, cho phép triển khai nhanh trong sản xuất.

Bổ sung cho các robot hình người là dòng robot bốn chân D1, được thiết kế cho nhiệm vụ kiểm tra và vận hành trong những môi trường phức tạp. Sự xuất hiện của robot bốn chân cho thấy AGIBOT không giới hạn mình trong một hình thái robot duy nhất, mà hướng tới việc giải quyết đa dạng bài toán tự động hóa.

Nền tảng công nghệ đứng sau danh mục này là kiến trúc “một cơ thể robot, ba trí tuệ”. Theo AGIBOT, việc tích hợp đồng thời trí tuệ chuyển động, trí tuệ tương tác và trí tuệ nhiệm vụ trong một nền tảng thống nhất giúp robot đạt được khả năng di chuyển tự nhiên, giao tiếp hiệu quả và thực hiện nhiệm vụ ổn định. Đây được xem là yếu tố then chốt giúp robot vượt qua các màn trình diễn đơn lẻ để tiến tới triển khai lâu dài trong môi trường thực.

Phát biểu tại CES 2026, ông Yao Maoqing, đối tác AGIBOT và Chủ tịch đơn vị kinh doanh Trí tuệ Hiện thân, cho rằng việc mang toàn bộ danh mục robot tới triển lãm đánh dấu một thời điểm mang tính quyết định đối với công ty. Theo ông, mục tiêu của AGIBOT không phải là phát triển robot cho một nhiệm vụ riêng lẻ, mà là xây dựng một hệ sinh thái có thể phục vụ con người trong nhiều ngành nghề và không gian sống khác nhau.

Việc AGIBOT chuyển trọng tâm từ nghiên cứu sang triển khai quy mô lớn cũng là dấu hiệu cho thấy ngành robot hình người đang bước sang một giai đoạn mới. Các robot của hãng hiện đã được sử dụng trong nhiều lĩnh vực thương mại, từ lễ tân, dịch vụ, logistics, sản xuất công nghiệp cho tới an ninh, thu thập dữ liệu và giáo dục. Điều này cho thấy robot hình người đang dần tìm được chỗ đứng cụ thể trong nền kinh tế thực.

Sự hiện diện của AGIBOT tại CES 2026 không chỉ là câu chuyện của một doanh nghiệp, mà phản ánh xu hướng rộng hơn của ngành robot toàn cầu. Khi ngày càng nhiều robot sẵn sàng được triển khai ngoài đời thực, ranh giới giữa trình diễn công nghệ và ứng dụng thương mại đang dần bị xóa nhòa. CES 2026 vì thế trở thành cột mốc cho thấy robot hình người không còn là viễn cảnh xa vời, mà đang từng bước trở thành một phần của đời sống và sản xuất hiện đại.