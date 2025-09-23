Đội quân bí ẩn của Lưu Bị, Gia Cát Lượng cũng không dám điều động

Đáp án đúng là: B. Bạch Nhị binh
Giải thích: Bạch Nhị binh là lực lượng tinh nhuệ được Lưu Bị bí mật thành lập, ngay cả Gia Cát Lượng cũng không dám điều động. Họ hoạt động như đội đặc nhiệm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho quân chủ. Trong lịch sử, sự tồn tại và vai trò của Bạch Nhị binh được khẳng định qua thư từ của Gia Cát Lượng và đặc biệt thể hiện trong trận Di Lăng, khi họ chặn hậu, giúp Lưu Bị rút lui an toàn.
Đáp án đúng là: C. Chặn hậu, dùng vài trăm cây giáo ngăn quân Ngô
Giải thích: Trận Di Lăng là thảm bại lớn của Thục Hán khi Lưu Bị bị quân Ngô hỏa thiêu liên doanh. Trong tình thế nguy cấp, thống lĩnh Trần Đáo chỉ huy vài trăm binh sĩ Bạch Nhị kiên cường chống lại hàng vạn quân Ngô. Dù quân Ngô tấn công dữ dội, Bạch Nhị binh vẫn đứng vững như “bức tường thành” bất khả xâm phạm, tạo thời gian cho đại quân Thục rút lui và giúp Lưu Bị thoát hiểm. Vai trò này cho thấy sức chiến đấu vô song của đội quân bí mật.
Đáp án đúng là: D. Biến mất bí ẩn, có thể đã giải tán
Giải thích: Khi Lưu Thiện đầu hàng và nhà Thục Hán diệt vong, Bạch Nhị binh biến mất một cách bí ẩn. Nhiều tài liệu Trung Quốc như Sina và Sohu cho rằng đội quân này vốn xuất thân từ các dân tộc thiểu số ở Tây Nam, nên sau khi mất đi đối tượng bảo vệ, họ có thể đã giải tán và trở về quê hương. Tuy nhiên, vì không có ghi chép cụ thể, sự biến mất này đến nay vẫn là một bí ẩn lịch sử, làm tăng thêm tính huyền thoại cho lực lượng tinh nhuệ này.