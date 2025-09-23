Đội quân bí ẩn của Lưu Bị, Gia Cát Lượng cũng không dám điều động

Giải thích: Bạch Nhị binh là lực lượng tinh nhuệ được Lưu Bị bí mật thành lập, ngay cả Gia Cát Lượng cũng không dám điều động. Họ hoạt động như đội đặc nhiệm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho quân chủ. Trong lịch sử, sự tồn tại và vai trò của Bạch Nhị binh được khẳng định qua thư từ của Gia Cát Lượng và đặc biệt thể hiện trong trận Di Lăng, khi họ chặn hậu, giúp Lưu Bị rút lui an toàn.

Hỏi 1: Đội quân bí ẩn bảo vệ Lưu Bị trong thời Tam Quốc được gọi là gì?

Đội quân bí mật này do đích thân Lưu Bị rèn luyện và chỉ huy. (Ảnh: Sohu)

Câu hỏi 2/3

Hỏi 2: Trong trận Di Lăng, Bạch Nhị binh đã làm gì để cứu Lưu Bị?

A. Trực tiếp hộ tống ông rút lui bằng thuyền sai B. Mai phục để tiêu diệt Lục Tốn sai C. Chặn hậu, dùng vài trăm cây giáo ngăn quân Ngô đúng D. Đánh lạc hướng bằng hỏa công sai