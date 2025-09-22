9 cao thủ có ngoại hiệu động vật trong truyện Kim Dung: Yếu nhất là rồng, mạnh nhất không phải là chó

Theo Sohu, nhiều cao thủ trong tác phẩm của Kim Dung có biệt danh là động vật. Nhưng trong số những nhân vật này, ai mới là kẻ mạnh nhất?

9 cao thủ mang ngoại hiệu động vật trong truyện Kim Dung

9. Phi Thiên Thần Long (Con rồng) Kha Tịch Tà

Phi Thiên Thần Long Kha Tịch Tà là anh trai của Kha Trấn Ác, một nhân vật trong bộ tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu và Thần điêu hiệp lữ của nhà văn Kim Dung. Cả hai anh em đều là những cao thủ võ lâm. Họ giao chiến với vợ chồng Hắc phong song sát Trần Huyền Phong, Mai Siêu Phong. Hai người địch không lại đôi vợ chồng này. Kha Tịch Tà bị giết còn Kha Trấn Ác bị đánh mù mắt. Do đó, Phi Thiên Thần Long Kha Tịch Tà chỉ được xếp hạng 9.

8. Phi Thiên Biển Bức (Con dơi) Kha Trấn Ác

Khả năng chiến đấu mà Kha Trấn Ác thể hiện trong cốt truyện tiếp theo chỉ ở mức cao thủ hạng ba. (Ảnh: Sohu)

Thực ra, Kha Trấn Ác chẳng mạnh hơn anh trai là bao. Sở dĩ Kha Trấn Ác có thể sống sót lúc đó hoàn toàn có khả năng là Kha Tịch Tà đã giúp cầm chân Hắc Phong Song Tử. Khả năng chiến đấu mà Kha Trấn Ác thể hiện trong cốt truyện tiếp theo chỉ ở mức cao thủ hạng ba, và ông ta gần như không thể tránh khỏi việc bị đánh bại mỗi khi giao đấu.

Cho dù Kha Trấn Ác cùng sáu huynh đệ muội có đấu với Khưu Xứ Cơ thì kết cục vẫn là cả hai bên đều thua. Nếu chỉ đánh một mình, ông ta gần như không bao giờ thắng.

7. Nam Hải Ngạc Thần (Cá sấu) Nhạc Lão Tam

Nam Hải Ngạc Thần là một biệt hiệu của Nhạc Lão Tam, một nhân vật trong tiểu thuyết kiếm hiệp Thiên Long Bát Bộ. (Ảnh: Sohu)

Nam Hải Ngạc Thần là một biệt hiệu của Nhạc Lão Tam, một nhân vật trong tiểu thuyết kiếm hiệp Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Ông được biết đến là người đứng đầu phái Nam Hải, một trong Tứ đại ác nhân trong truyện, với tính cách hài hước và những hành động "ác có nguyên tắc", khiến nhân vật này trở nên thú vị và đáng nhớ.

6. Tử Sam Long Vương (Con rồng) Kim Hoa bà bà

Kim Hoa bà bà tên thật là Đại Ỷ Ty, hiệu là Tử Sam Long Vương, người đứng đầu trong Tứ đại Hộ giáo Pháp vương của Minh giáo. (Ảnh: Sohu)

Kim Hoa bà bà tên thật là Đại Ỷ Ty, hiệu là Tử Sam Long Vương, người đứng đầu trong Tứ đại Hộ giáo Pháp vương của Minh giáo. Tuy mang ngoại hiệu là Rồng, nhưng thực lực của bà mạnh hơn Cừu Thiên Xích rất nhiều, ít nhất bà có thể đánh ngang ngửa với Diệt Tuyệt sư thái. Nếu không phải vì thua kém về vũ khí, thì chưa biết ai mạnh ai yếu giữa bà và Diệt Tuyệt. Tuy nhiên, bà cũng chỉ có thể xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng này.

5. Thanh Dực Bức Vương (Con dơi) Vi Nhất Tiếu

Khinh công của Vi Nhất Tiếu cực mạnh, điều này quyết định hạn chế của ông ta không thấp. (Ảnh: Sohu)

Lý do các chuyên gia của Sohu và Sina cho rằng Vi Nhất Tiếu mạnh hơn Kim Hoa bà bà nằm ở câu "võ công trong thiên hạ khó đánh bại nhất là tốc độ". Khinh công của Vi Nhất Tiếu cực mạnh, điều này quyết định hạn chế của ông ta không thấp. Cho dù chiêu thức tấn công của Vi Nhất Tiếu không phong phú, uy lực chiêu thức cũng không lớn, nhưng thân pháp nhanh như chớp của ông ta đủ để chiếm được ưu thế khi giao đấu với đối thủ. Ví dụ như đoạn Vi Nhất Tiếu đánh lén Triệu Mẫn được miêu tả rất trực quan: "Vi Nhất Tiếu bỗng nhiên đưa tay ra, nhổ mấy ngụm nước miếng vào lòng bàn tay, lấy tay xoa mấy cái vào đế giày, cười ha hả. Mọi người còn đang không hiểu hắn làm gì, bỗng nhiên thấy bóng xanh loáng lên một cái. Triệu Mẫn chỉ cảm thấy hai bên má bị một bàn tay sờ soạng, nhìn lại thì Vi Nhất Tiếu đã đứng tại chỗ, trong tay lại cầm thêm hai thanh đoản đao, không biết lấy từ eo của ai." Với tốc độ này, nếu Vi Nhất Tiếu không phải đang trộm đồ mà là đâm Triệu Mẫn một đao, liệu Triệu Mẫn còn sống không? Vì vậy, nhân vật Vi Nhất Tiếu có thể đứng ở vị trí thứ 5.

4. Kim Mao Sư Vương (Sư tử) Tạ Tốn

Có thể nói, Tạ Tốn ở trạng thái cuồng bạo vẫn là một cao thủ rất mạnh. (Ảnh: Sohu)

Tạ Tốn là người gây ra nhiều tội ác nhất trong Tứ đại pháp vương. Chỉ riêng trận chiến ở Vương Bàn Sơn đã không biết hại chết bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Có thể nói, Tạ Tốn lúc ban đầu được miêu tả như một cao thủ mạnh mẽ. Tuy nhiên, , từ khi kết nghĩa huynh đệ với vợ chồng Trương Thúy Sơn, Tạ Tốn bắt đầu yếu đi, về sau càng trở thành kẻ mặc người chém giết. Tất nhiên, một phần cũng là do ông ta đã hối cải. Có thể nói, Tạ Tốn ở trạng thái cuồng bạo vẫn là một cao thủ rất mạnh.

3. Bạch Mi Ưng Vương (Diều hâu) Ân Thiên Chính

Người mạnh nhất trong Tứ đại pháp vương chính là Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính. (Ảnh: Sohu)

Không còn nghi ngờ gì nữa, người mạnh nhất trong Tứ đại pháp vương chính là Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính. Chính vì vậy, khi Trương Vô Kỵ lần thứ hai xông vào vòng vây Kim Cương Phục Ma, mới chọn gọi ông ngoại Ưng Vương và Quang Minh tả sứ Dương Tiêu. Về võ công, ông vượt trội hơn nhiều nhân vật cùng thế hệ, so với Kim Mao Sư Vương thì ngang ngửa. Tuy tuổi đã cao, Bạch Mi Ưng Vương vẫn là một cao thủ thực chiến lợi hại.

2. Cẩu Tạp Chủng (Con chó) Thạch Phá Thiên

Thạch Phá Thiên tuy mạnh, nhưng không thể nói là cao thủ số một trong các tác phẩm. (Ảnh: Sohu)

Cẩu Tạp Chủng, tức Thạch Phá Thiên là nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết Hiệp khách hành. Nhiều người có thể nói rằng Thạch Phá Thiên hoàn toàn có thể là cao thủ số một trong các bộ tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, nhưng trong bảng xếp hạng này chỉ xếp thứ hai. Vì sao?

Theo Sohu và Sina, Thạch Phá Thiên khi luyện thành Thái Huyền Kinh, trong nguyên tác có đoạn viết như sau: "Hắn vung tay một cách tùy ý, không theo thứ tự, nhưng cảm thấy bất kể là "Tương chích đạm Chu Hợi" hay là "Thoát kiếm tất tiền hoành", đều có thể tùy ý sử dụng. Hắn không cần vận nội lực, cũng không cần nhớ chiêu thức, hàng trăm hàng nghìn chiêu thức trên vách đá, tự nhiên mà tuôn chảy từ trong đầu đến tay chân." Ở đây viết rất rõ ràng, Thạch Phá Thiên đạt đến cảnh giới muốn đánh gì tùy ý. Hư Trúc, Quách Tĩnh, Trương Tam Phong đều có những miêu tả tương tự, thực lực của những nhân vật nay xem như ngang nhau. Thạch Phá Thiên tuy mạnh, nhưng không thể nói là cao thủ số một trong các tác phẩm.

1. Thần Điêu Đại Hiệp (Chim điêu) Dương Quá

Trong số rất nhiều cao thủ mang ngoại hiệu động vật, Dương Quá xứng đáng là người mạnh nhất. (Ảnh: Sohu)

Cuối cùng phải kể đến chính là Thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá. Về thực lực của Dương Quá, kỳ thực khi chàng cầm Huyền Thiết Trọng Kiếm, đã khó tìm được đối thủ. Về sau, tự sáng tạo ra Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng càng thêm mạnh.

Điều phi lý nhất của chưởng pháp này nằm ở chỗ uy lực của nó thay đổi theo tâm trạng. Nói cách khác, Dương Quá càng thê thảm thì uy lực của chiêu thức càng lớn. Chỉ cần đối thủ không thể một chiêu giết chết Dương Quá, chàng ta liền có thể vùng lên phản kích. Trong đại chiến ở Tương Dương, Dương Quá chính là dùng cách này để phản sát Kim Luân Pháp Vương. Đây là một tình huống khó giải quyết. Trong số rất nhiều cao thủ mang ngoại hiệu động vật, Dương Quá xứng đáng là người mạnh nhất.

Theo Sohu, Sina, 163