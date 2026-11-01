Công trình từng phải huy động quân đội tham gia xây dựng, nhiều lần thay đổi nhà thầu trong suốt 18 năm xây dựng.

Năm 2003, sân vận động quốc gia Mỹ Đình của Việt Nam chính thức khánh thành sau khoảng 2 năm xây dựng, với sức chứa 40.192 chỗ ngồi, kịp phục vụ SEA Games 22. Theo Cục Thể dục thể thao Việt Nam, công trình được khởi công tháng 10/2001 và hoàn thành vào tháng 9/2003.

Đến năm 2008, Thái Lan bắt đầu triển khai dự án khu liên hợp thể thao miền Đông tại Pattaya, với sân bóng đá chính có sức chứa khoảng 20.000 khán giả. Tuy nhiên, trái ngược với Mỹ Đình, sau 18 năm xây dựng, sân vận động này vẫn chưa thể đưa vào sử dụng. Đáng chú ý, theo thông tin mới nhất từ truyền thông Thái Lan, chính quyền Pattaya vừa tiếp tục dời mục tiêu hoàn thành công trình sang tháng 10/2027.

Hiện trạng của sân vận động sau 18 năm xây dựng (Ảnh Pattaya News)





Sân vận động 20.000 chỗ xây 18 năm, mái khán đài đã bị lún

Công trình được nhắc tới là Eastern Regional Stadium, thuộc khu liên hợp thể thao miền Đông tại thành phố Pattaya, tỉnh Chonburi, Thái Lan. Theo Cơ quan Chống tham nhũng Quốc gia Thái Lan (NACC), dự án được triển khai trên khu đất rộng 371 rai, tương đương khoảng 59,4 ha, với ngân sách được ghi nhận hơn 774 triệu baht.

Không chỉ có sân bóng đá, khu liên hợp còn được quy hoạch các sân tập luyện, bể bơi và cơ sở lưu trú dành cho vận động viên. Mục tiêu của dự án là xây dựng một trung tâm thể thao phục vụ các giải đấu cấp địa phương, quốc gia và những sự kiện lớn.

Tuy nhiên, điều gây chú ý là công trình chưa hoàn thành đã phát sinh vấn đề về kết cấu mái. Theo Pattaya Mail ngày 18/3/2026, trong cuộc kiểm tra thực địa ngày 17/3, đại diện Hội đồng thành phố Pattaya ghi nhận một số bộ phận kết cấu mái khán đài bị lún, sai lệch vị trí. Khi đó, dự án mới đạt tiến độ hơn 67%.

Trước tình trạng này, cơ quan kỹ thuật thành phố đã đề xuất khoản kinh phí 22 triệu baht để gia cố khung thép, bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn. Việc sửa chữa được ước tính có thể kéo dài tới 150 ngày, đồng thời phải sử dụng cần cẩu và nhiều thiết bị hạng nặng. Vì vậy, chính quyền buộc phải ưu tiên xử lý phần mái trước khi tiếp tục hoàn thiện mặt sân cỏ tự nhiên và đường chạy điền kinh.

Phối cảnh sân vận động khi hoàn thành (Ảnh Pattaya Mall)

Đến tháng 11/2026, theo The Pattaya News, các điều chỉnh thiết kế đã hoàn tất, phần mái khán đài gần hoàn thành. Tuy nhiên, những công việc quan trọng như trải cỏ sân bóng và lắp đặt ghế ngồi cho hơn 20.000 khán giả vẫn nằm trong kế hoạch tiếp theo. Một nhà thầu khác cũng được giao sửa chữa các khu vực xuống cấp do công trình bị bỏ dở quá lâu.

Từng bỏ dở 5 năm, phải huy động quân đội, nhiều nhà thầu rút lui

Lịch sử xây dựng sân vận động Pattaya bắt đầu từ năm 2008, với công việc thi công được ghi nhận từ năm 2009. Theo Pattaya Mail, đến tháng 9/2010, giai đoạn đầu đã hoàn thành phần khán đài quy mô 5.000 chỗ, sử dụng khoảng 90 triệu baht. Theo kế hoạch, dự án sẽ tiếp tục xây dựng thêm 15.000 chỗ và hoàn thành vào cuối năm 2012.

Thế nhưng, tiến độ nhanh chóng rơi vào bế tắc. Pattaya Mail ngày 19/3/2014 cho biết, vào tháng 2/2012, chính quyền Pattaya khi đó đã chuyển 140 triệu baht từ nguồn vốn xây dựng sân vận động sang dự án chỉnh trang cảnh quan ven biển Pattaya. Khi kinh phí dành cho sân bị thu hẹp, thành phố phải thương lượng giảm giá với nhà thầu. Phía nhà thầu cho rằng việc chậm trễ khiến dự án không còn hiệu quả kinh tế và quyết định rút lui.

Đến tháng 3/2014, chính quyền Pattaya phải ký thỏa thuận huy động lực lượng quân đội Thái Lan tham gia giai đoạn xây dựng tiếp theo. Quân đội được giao cung cấp nhân lực, thiết bị và vật tư thi công. Tuy nhiên, dự án vẫn không thể hoàn thành như kỳ vọng. Năm 2019, Pattaya Mail mô tả công trình đã trải qua khoảng 5 năm gần như không có hoạt động xây dựng đáng kể trước khi được tái khởi động.

Cận cảnh khu vực khán đài (Ảnh Ảnh Pattaya News)

Những khó khăn tiếp tục xuất hiện trong các giai đoạn sau. Theo NACC, nền đất tại công trường có nhiều khối đá lớn, gây trở ngại cho việc đào móng. Khi dịch COVID-19 bùng phát, tình trạng thiếu lao động tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ, khiến một nhà thầu bỏ dở công việc. Việc ngừng thi công kéo dài còn làm nhiều thiết bị, vật tư và hạng mục công trình bị hư hỏng, xuống cấp.

Đến năm 2023, NACC cho biết dự án đã sử dụng hơn 700 triệu baht nhưng vẫn chưa hoàn thành. Thành phố Pattaya sau đó lựa chọn nhà thầu Green Thumb để tiếp tục giai đoạn 3, với hợp đồng trị giá khoảng 329,8 triệu baht và thời hạn thi công 820 ngày. Dù từng đặt mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2025, dự án một lần nữa không thể về đích đúng hẹn.

Trải qua 4–5 đời chính quyền, sân vận động tiếp tục lùi lịch đến năm 2027

Theo Siam Rath ngày 10/11/2026, Phó thị trưởng Pattaya Manoch Nongyai cho biết sân vận động này đã trải qua khoảng 4–5 đời lãnh đạo chính quyền thành phố. Dưới nhiệm kỳ hiện tại, chính quyền đang thúc đẩy khắc phục các vấn đề tồn đọng, với mục tiêu đưa sân bóng đá giai đoạn đầu vào sử dụng trong tháng 10/2027.

Sân vận động dược đặt kỳ vọng sớm hoàn thành vào năm 2027 (Ảnh Pattaya News)

Bên cạnh sân chính, giai đoạn 4 của khu liên hợp còn bao gồm sân tập luyện, bể bơi và khu lưu trú phục vụ vận động viên tại các giải đấu quy mô SEA Games. Các hạng mục này vẫn đang triển khai, được chính quyền Pattaya kiểm tra tiến độ hằng tháng. Do đó, mốc tháng 10/2027 mới là thời điểm dự kiến mở cửa sân bóng đá giai đoạn đầu, không đồng nghĩa toàn bộ khu liên hợp sẽ hoàn thành.

Sau nhiều lần thay nhà thầu, điều chỉnh thiết kế và bổ sung kinh phí, công trình từng được kỳ vọng trở thành trung tâm thể thao quan trọng của Pattaya vẫn đang chờ ngày đón khán giả.