Đổi gió với 2 hoạt động giải trí cực thú vị và "đáng đồng tiền" trên sông Sài Gòn

Khi được hỏi "TP.HCM có gì chơi?", người dân nơi đây đã quen thuộc với các hoạt động giải trí như xem phim, dạo phố đêm, la cà ăn uống, shopping cuối tuần và check-in tại 7749 quán cà phê từ thâm niên hoạt động vài năm cho đến mới mở. Thế bạn đã bao giờ thử ngắm thành phố nhộn nhịp này bằng cách thả mình trên dòng sông Sài Gòn chưa? Nếu chưa thì hãy thử ngay 2 hoạt động dưới đây, vừa vui lại còn biết thêm được nhiều điều hay ho đấy.



Thử ngồi trên Water Bus để ngắm thành phố

Chính thức trình làng vào năm 2017, Water Bus đã tạo ra một làn sóng check-in, review cực khủng vào thời điểm đó vì khá nhiều người tò mò về hình thức xe bus hoạt động trên sông này. Đến thời điểm hiện tại, trải nghiệm đi xe bus trên sông vẫn là một trong những hoạt động thư giãn được yêu thích ở TP.HCM vì giá vé không thể hợp túi tiền hơn.

Chỉ cần bỏ ra 15k thôi, chuyến xe bus đặc biệt này sẽ đưa bạn dạo quanh các quận và ngắm nhìn những công trình nguy nga, đồ sộ, ngắm nhìn nhiều khía cạnh khác của thành phố.

Mỗi chiếc bus đều có không gian vô cùng sáng sủa, rộng rãi, tạo cảm giác thoải mái với 2 màu sơn chủ đạo là vàng và trắng. Bên trong là 6 dãy ghế được chia ra ở 2 bên, ở giữa là lối đi. Ngoài ra, dưới mỗi hàng ghế đều được trang bị sẵn áo phao. Chuyến xe này sẽ đưa bạn lướt qua những cây cầu nổi tiếng như cầu Sài Gòn, cầu Thủ Thiêm, ngắm cận cảnh tòa Landmark 81 hoành tráng hay khu đô thị Vinhomes Central Park sang chảnh. Đâu có mấy khi lại được nhìn thấy sự phát triển to lớn của TP.HCM thế này, cảm giác chắc chắn sẽ rất khác đấy.

Water Bus sẽ đi qua 4 ga: Ga Bạch Đằng (quận 1), ga Bình An (quận 2), ga Thanh Đa (quận Bình Thạnh) và ga Linh Đông (thành phố Thủ Đức). Thường cứ 1 tiếng sẽ có một chuyến mới khởi hành. Nên bạn nhớ canh thời gian đến để không phải chờ quá lâu nhé.

Một số thông tin cần thiết:

- Muốn trải nghiệm Water Bus, các bạn đến Bến Bạch Đằng - 10B Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.

- Cách cổng chào Water Bus khoảng 20m có bãi giữ xe với chi phí hạt dẻ, chỉ có 6k/ chiếc thôi.

- Các bạn có thể mua vé tại quầy ở bến hoặc đặt vé online trước. Tuy nhiên, nên mua vé tại quầy để tránh trường hợp kẹt xe hay lạc đường mà đến trễ giờ tàu chạy. Vé khi đặt onine rồi sẽ không thể trả lại.

Hay chèo SUP ngắm hoàng hôn cũng chill không kém

Bạn đã từng nghe nói về một miền Tây giữa lòng thành phố hay việc ngắm hoàng hôn buông xuống từ một tọa độ "lênh đênh" chưa?

Toạ độ đó chính là chèo SUP trên sông Sài Gòn. Trong những năm gần đây, chèo SUP đã trở thành hoạt động thể thao dưới nước phổ biến với người dân TP.HCM. Tuy không phải là một bộ môn mới nhưng hoạt động này lại luôn thu hút mọi người bởi cảm giác mới lạ, nhất là với những ai thích phiêu lưu, mạo hiểm.

SUP (Stand Up Paddle board) là hình thức chèo thuyền đứng, chèo ván đứng. Người tham gia sẽ ngồi hoặc đứng trên ván, sử dụng mái chèo để di chuyển trên mặt nước. Trước khi chèo, bạn sẽ được chỉ dẫn các kỹ thuật cơ bản gồm chèo tới, lùi, trái, phải và cách xử lý khi bị ngã xuống nước.

Ngoài việc rèn luyện thể chất, chèo SUP còn có thể kết hợp cả ngắm cảnh. Trong lúc chèo ván, bạn có thể ngắm cảnh đẹp ở 2 bên sông Sài Gòn hay cảnh xe cộ nhộn nhịp trên cao khi chèo đến cầu Sài Gòn. Lúc hoàng hôn xuống, hãy buông tay chèo và nằm trên ván, thả trôi tự nhiên rồi ngắm hoàng hôn thì còn gì chill hơn nữa. Ngoài ra, nếu chèo xa hơn sẽ đến được Rạch Dừa, nơi có những hàng dừa nước xanh mát. Bạn có thể tấp vào mua dừa tươi để uống ngay tại chỗ nếu khát.



Mùa hè tới rồi, mà nhìn đi nhìn lại chỉ có hồ bơi, công viên nước thì hơi chán phải không? Vậy thì rủ liền hội bạn thân đi chèo thuyền SUP, vừa thư thái lại không khói bụi, đảm bảo không vui là không lấy tiền luôn.



Một số thông tin cần thiết:

- Những nơi thường được tổ chức chèo SUP như Landmark 81, chân cầu Phú Mỹ (quận 7), cầu Ánh Sao (quận 7), cầu Sài Gòn (quận 2),... Hoặc những điểm cung cấp dịch vụ này như Go SUP, Saigon Paddle Station, Saigon SUP Club.

- Chi phí khoảng 350k/ SUP vào ngày thường và 450k/ SUP vào cuối tuần.

- Nên liên hệ trước với nơi cho thuê SUP để hỏi về lịch trình. Địa điểm và thời gian có thể thay đổi, vì khi thủy triều dâng cao thì mới chèo SUP được.

- Nhớ thoa kem chống nắng và nên mặc áo, quần dài để không bị muỗi đốt.

